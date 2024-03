Külföld :: 2024. március 17. 22:15 ::

Előadás közben tartóztatták le az ismert osztrák nacionalista aktivistát, Martin Sellnert Svájcban

Az osztrák Heimatkurier információi szerint a szombati napon letartóztatták és kiutasították Aargau kantonból az ismert osztrák nacionalistát, Martin Sellnert. Sellner egy konferencián tartott előadást Tegerfelden településen, a Junge Tat (Fiatal cselekvés) nevű nacionalista csoport meghívására, amikor a rendőrség megrohamozta az épületet. Előbb lekapcsolták az áramot, majd benyomultak a terembe. Sellnert letartóztatásba helyezték és gyorsított eljárásban kiutasították és kitoloncolták, mivel a hatóságok szerint "veszélyt jelent a közbiztonságra". A svájci hírszerzés a Junge Tatról azt állapította meg 2021-ben, hogy a csoport "az erőszakhoz folyamodás megemelkedett kockázatát hordozza".

Svájcot általában a demokrácia mintaországának tartják. Martin Sellner előadása körüli bizarr események azt mutatják, hogy ez távolról sem igaz már. Nem sokkal az esemény kezdete után hirtelen megszakadt az áramellátás, mielőtt a fegyveres rendőrök behatoltak a terembe, és késlekedés nélkül letartóztatták az aktivistát.

Videó Sellner letartóztatásáról és elhurcolásáról.





Folgende Aufnahme zeigt die Verhaftung Martin Sellners in der Schweiz. Bewaffnete Polizisten haben den Strom gekappt, die Veranstaltung gestürmt und den Aktivisten abgeführt.



⚠️ TEILEN UND FOLGEN ❗️EXKLUSIV: So lief die Verhaftung abFolgende Aufnahme zeigt die Verhaftung Martin Sellners in der Schweiz. Bewaffnete Polizisten haben den Strom gekappt, die Veranstaltung gestürmt und den Aktivisten abgeführt.⚠️ TEILEN UND FOLGEN pic.twitter.com/ah8ptB3QZL March 16, 2024



Sellnert ezután a rendőrségre vitték. Ott arról tájékoztatták, hogy „veszélyt jelent a közbiztonságra”, ezért azonnali hatállyal két hónapra kiutasítják Aargau kantonból. Sellnert jelenleg a rendőrség kitoloncolja a szomszédos Zürich kantonba.

Több politikai szerveződés is szolidaritását fejezte ki Sellner iránt. A nemzeti-konzervatív Svájci Néppárt ifjúsági tagozata (Junge SVP) a "demokrácia és a szólásszabadság sötét napjának" nevezte az esete. Felháborodásának adott hangot a svájci Massvoll mozgalom elnöke, Nicolas Rimoldi is. A rendőrségi razzia visszhangja nem állt meg az alpesi ország határainál, még Elon Musk is bírálta a svájci hatóságok eljárását.



Akcióban a "demokrata" erők (fotó: Heimatkurier)

Martin Michael Sellner osztrák jobboldali aktivista és író. Bécsben filozófiát és jogot tanult. 2015-től 2023-ig az osztrák Identitárius Mozgalom (IBÖ) szóvivője volt. Németországban a Neuen Rechten tagjaként is ismert. A baloldal szerint "rasszista" és "antiszemita" álláspontokat propagál. Korábban szolgálatot teljesített az osztrák Bundeswehrben.

Sellner először 2006-ban került a hatóság figyelmébe, amikor David Irving brit történész elítélése elleni akcióként matricákat ragasztott egy ausztriai zsinagógára. A bíróság a tettéért 100 óra közmunkára ítélte egy zsidó temetőben.

2009 és 2011 között az osztrák revizionista, Gottfried Küssel köréhez tartozott, s tagja volt az Alpen-Donau.info szerkesztői csapatának. Az Alepn-Donau.infot a MAZSIHISZ az "osztrák Kuruc.infonak" nevezte.

A baloldali sajtó felrója neki, hogy 2009-ben részt vett az egykori Luftwaffe-pilóta, Walter Nowotny sírjánál tartott díszünnepségen.

2012 decemberében alapította meg az Osztrák Identitárius Mozgalmat. Később több nacionalista projektben is részt vett. Sellnert számos világhálós platformról cenzúrázták már, köztük a Facebookról, a YouTube-ról, az Instagrammról és a Twitterről is. A COVID-lezárások alatt részt vett a korlátozások elleni megmozdulásokban is.

2017-ben egy bécsi metróállomáson antifákkal keveredett verekedésbe, akik ellen paprikaspayt használt. Az esetet követően a hatóság eltiltotta a fegyvertartástól.

2018-ban Sellnertől és amerikai állampolgárságú menyasszonyától megtiltották a lutoni reptéren az Egyesült Királyságba való belépést, mivel a hatóságok indoklása szerint "jelenlétük nem szolgálná a közjót". Sellnert két napig őrizetben tartották, majd kitoloncolták. 2019-ben véglegesen kitiltották az Egyesült Királyságból.

2019-ben Sellnertől az USA visszavonta beutazási engedélyét, így amerikai menyasszonyát is Ausztriában vette feleségül.

Sellner részt vett a 2023 novemberében tartott potsdami találkozón , ahol remigrációs tárgyalásokat tartottak jobboldali politikusok, aktivisták és vállalkozók.

KG