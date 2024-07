Külföld :: 2024. július 27. 23:43 ::

Európai nacionalista pártok nyomában XXV. rész, Svédország: Északi Ellenállási Mozgalom, Svédek Pártja

Az előző részben a Svéd Demokratákkal és az Alternatíva Svédországgal ismerkedtünk meg. Most jöjjenek a nemzetiszocialista pártok.

Északi Ellenállási Mozgalom - svédül: Nordiska motståndsrörelsen (NMR) - angolul: Nordic Resistance Movement (NRM)

Az NRM egy pánészaki nemzetiszocialista mozgalom, mely Svédországban pártként is működik. A szervezet mozgalomként jelen van Dániában, Norvégiában és Izlandon, Finnországban 2019-ben pedig betiltották.

Az NRM kettős természetű: mozgalomként és pártként is működik. A pártokrácia keretei között még csak megközelíteni sem tudják a görög Arany Hajnal egykori sikereit, de keménységben, harciasságban, eltökéltségben a vikingek kései utódai méltó párjai a hopliták utódainak.

Svédországban 1997-ben, Norvégiában 1998-ban, Finnországban 2006-ban, Izlandon 2016-ban, Dániában pedig 2017-ben hozták létre.



Az Északi Ellenállási Mozgalom lobogója

1997-ben Klas Lund, valamint a Fehér Árja Ellenállás (Vitt Ariskt Motstånd) néhány tagja, miután kiszabadultak a börtönből, megalapították a Svéd Ellenállás Mozgalmat, ami az NRM elődjének tekinthető.

Lund bankrablásért, engedély nélküli lőfegyver tartásáért, valamint egy 1986-os gyilkosságért ült korábban. A gyilkosság története röviden: 1986-ban egy maréknyi svéd skinhead színes bevándorlókat támadott meg. A verekedésbe mások is meg próbáltak közbe avatkozni, köztük egy Ronny Landin nevű svéd fiatal férfi, aki segíteni akart az egyébként kiskorú bevándorlóknak. Landin a földre került, több ütést is kapott a fejére, melyekbe belehalt. A 80-as 90-es évek fordulóján egyébként több skinheadek által elkövetett gyilkosság is történt Svédországban.



Klas Lund, az Északi Ellenállási Mozgalom alapítója

A szervezet 2006-ban magába olvaszt több más nemzetiszocialista csoportot.

2013-ban az NRM tagjai megrohamoztak egy antirasszista felvonulást. Körülbelül 30-40 szélsőjobboldali támadta meg a becslések szerint 500-700 főt (!) számláló menetet. A nacionalisták vasrudakkal, boxerekkel, petárdákkal felfegyverkezve, valamint "Adolf Hitler" és "Sieg Heil!" csatakiáltásokkal rontottak a nemzetvesztőkre. Az Antifa ellentámadása során egy skinheadet leszúrtak. 28 embert letartóztattak a zavargásokban, közülük négy NRM-tagot börtönre ítéltek. A bíróság két antifát is a törvény elé állított, de ott kevésbé működött a szigor: az egyiket felmentették, mert "gyermekes családokat védett a rasszistáktól", a másiknál is megerősítették, hogy jogos önvédelemről van szó, de a késelés miatt mégis le kellett ültetnie a bíróságnak.

Az eset után néhány nappal volt még egy antirasszista tüntetés, ahol 16 ezren gyűltek össze, hogy egy jót retteghessenek. A Svéd Demokraták kivételével az összes parlamenti párt képviseltette magát. A tévé élőben közvetítette, hogy az egyik ismert svéd-litván-szír származású rapper (Silvana Imam) azt a kijelentést teszi, hogy "meg kell élesítenünk a késeinket, és le kell vágnunk a náci disznókat"...

A 2014-es önkormányzati választásokon Borlänge városában az NRM két mandátumot szerzett a Svéd Demokraták listájáról. Az SD-nek 5 jelöltje volt a listán, de 7 mandátumot szerzett, amire gyorsan jelentkezett két NRM tag. Az SD az eset után szánta-bánta a dolgot, elhatárolódott, és puccsról beszélt.

Egy évvel később az Északi Ellenállási Mozgalmat pártként is bejegyezték Svédországban. A pártrészleg élére a szervezet szóvivője, Pär Öberg került.



Pär Öberg, a szervezet pártjának vezetője



Simon Lindberg

2017 júliusában az NRM két tagját, valamint egy orosz nemzetiszocialistát többéves börtönre ítéltek, mert egy antifasiszta törzshelyen, illetve egy menekültszálláson bombát robbantak. A robbanásokban egy férfi súlyos sérüléseket szenvedett, de haláleset nem történt.

Szintén 2017-ben az NRM nagyjából 500 fős felvonulást szervezett Göteborgban, mely egybeesett az ottani könyvvásár szeptemberi időpontjával is. A könyvvásárnak évente 100.000 látogatója van, ahol 900 kiadó szokta képviseltetni magát, így nagy médiafigyelmet kapó rendezvényről van szó, ezért is választhatta ezt az időpontot az NRM. A felvonulás apropóján antifa ellentüntetők is érkeztek, akik provokálták a hazafiakat, ami végül összecsapásokhoz vezetett. Az NRM egyébként készült a szélsőbalosok fogadására, s profi módon felszerelkezve várták őket: nordfront.se feliratú bevetési pajzsokkal (a Nordfront kvázi a Kuruc.info svéd megfelelője), rohamsisakokkal, egységes fekete öltözetben. Az antifák füstgránátokkal támadták a svéd rohamrendőröket, akik eközben a nemzetieket sorozták gumibotjaikkal... 35 nacionalistát tartóztattak le, köztük Simon Lindberget, az NRM akkori vezetőjét. Egy antifát is letartóztattak, mert meg akart késelni egy rendőrt. A felvonuláson a svédországi zsidók is felháborodtak , mert az NRM menete egy zsinagóga mellett haladt volna el, ami szerintük az ő provokálásukra lett kitalálva.



A képen nem egy rohamrendőr van, hanem az NRM egyik harcosa

2024. április 14-én az NRM aktivistái egy illegális cigánytábort számoltak fel. Stockholm közelében a cigányok egy olyan helyen ütöttek tábort, ahol a svédek középkori emlékei vannak. A hatóságok közel 10 év alatt nem voltak képesek cselekedni, így a svéd nacionalisták maguk végezték el azt, ami az állam feladata lett volna. A cigányok raklapokból, ponyvákból, szemétből építettek maguknak "lakást". A derék svédek beszámolója szerint a bűz orrfacsaró volt. Az NRM tagjai feszítővasakkal, kalapácsokkal, husángokkal érkeztek, hogy a bontási munkálatokat elvégezzék. A putrikat széttörték, miközben a cigányok jajgatva futottak ki igénytelen patkánylyukaikból, s rögtön a rendőröket kezdték tárcsázni. A derék bontóbrigád elhagyta a helyszínt, mire a rendőrök megérkeztek.

Ugyanebben a hónapban az NRM tagjai még egy antifa előadásra is leugrottak, amit a Zöld Párt és Baloldali Párt szervezetek. Az NRM tagjai az antifák ellen a saját fegyverüket vetette be. Németországban több Thor Steinar üzletet is megrohantak korábban az antifák, s fekete bitumenes anyaggal fújták le a boltot, hogy így tegyék tönkre az árut. A svéd nacionalisták vörös festéket permeteztek szét a teremben, valamint füstbombákat is bevetettek, átalakították a berendezést, miközben nevelő célzattal néhány maflást is kiosztottak a vörösöknek. Az akció után három antifára kórházi kezelés várt.



A Nordfront nyomtatott számának egyik címlapja

Bár ez az írás Svédországra koncentrál, de érdemes röviden megnézni az Északi Ellenállási Mozgalom Svédországon kívüli divízióit is.

Finnországban (finnül: Pohjoismainen Vastarintaliike) a csoport tevékenységei közé tartozik propagandaplakátok kihelyezése és demonstrációk szervezése. A tagok a mozgalom által szervezett kézi harc- és lövészkiképzéseken is részt vesznek. A csoport a pánfinnugrizmust (Heimoaate) is támogatja, és a rokon észtekkel való egyesülést is propagálja. A finn ághoz köthető többek között az aberráltak menetének megtámadása, antifák megkéselése, valamint megrongálták az izraeli nagykövetség épületét, illetve egy zsinagógát is, amiért a finn nagykövetet kétszer is behívatták az izraeli külügyminisztériumba.

A finn ág tagjai kapcsolatban állnak az Azovval, a brit National Action, valamint a nemzetközi kiterjedtségű Atomwaffen Divisonnal (más néven Nemzetiszocialista Ellenállási Front). Utóbbit terrorszervezetként tartják számon.

A csoport az ezoterikus hitlerizmust is hirdeti.

2017 novemberében az NRM-et Finnországban betiltották.



Az NRM egykori finnországi divíziója

Norvégiában Nordiske Motstandsbevegelsen néven működik. A szervezet több tagját is letartóztatták lőfegyverrel való visszaélés miatt.

Dániában Nordiske Modstandsbevægelse név alatt futnak. A Dán Nemzetiszocialista Mozgalom (DNSB)-ből kivált tagok alapították.

Izlandon szintén megtalálhatóak, bár kis létszámban.



Az NRM tagjai a Galdhøpiggen hegyen, mely Norvégia és egész Észak-Európa legmagasabb hegye

2024 júniusában az Északi Ellenállási Mozgalmat az USA-ban terrorszervezetnek minősítették.

Az Északi Ellenállási Mozgalommal kapcsolatban feltétlenül ajánlom Csonthegyi Szilárdnak ezt és ezt az írását.

Svédek Pártja - Svenskarnas parti (SvP)

A pártot 2008-ban alapították a Nemzetiszocialista Front (Nationalsocialistisk Front - NSF) tagjai, miután ezt a pártot a feloszlatta a hatalom. Kezdetben Folkfronten (Népfront) néven jöttek létre. Amikor a Népfront kérvényt nyújtott be a Svéd Választási Irodánál, hogy regisztrálják őket a 2010-es választásokra, akkor derült csak ki, hogy pár héttel korábban szélsőbalosok már bejegyeztek egy szervezetet ilyen néven, hogy így lehetetlenítsék el a névhasználatot. A bonyodalmak miatt 2009-ben felvették a Svédek Pártja nevet, s így is működtek egészen a 2015-ös feloszlásukig.



Az egykori Nemzetiszocialista Front lobogói

A 2010-es választásokon a párt 102 szavazatot (2,8%) kapott a grästorpi önkormányzati képviselő-választáson, amivel mandátumhoz jutottak. Ezzel ők lettek az első nemzetiszocialista párt, amely a második világháború vége óta kapott mandátumhoz jutott egy svéd politikai választáson. A mandátumhoz jutott NS politikus Daneil Höglung, a párt akkori elnöke volt. Néhány hét elteltével Höglungot mondvacsinált indokkal megfosztották önkormányzati mandátumától.



A Svédek Pártjának (SvP) zászlaja



Az SvP logója

Később növekedett mandátumaik száma különböző önkormányzatokban, de nem választások által. Nykvarn településen egy független képviselő lépett be a Svédek Pártjába, illetve két másik településen 1-1 képviselő a Svéd Demokratákból állt át az SvP-hez.



Egy demonstráció

2015-ben a párt feloszlott a létszámhiány miatt. A párt akkori vezetője Stefan Jacobsson volt, aki korábban tagja volt a Svéd Ellenállási Mozgalomnak, ami az Északi Ellenállási Mozgalom elődje volt.



Stefan Jacobsson, az SvP második és egyben utolsó elnöke

Az SvP tagja volt az európai nemzetiszocialista pártokat tömörítő a Szövetség a Békéért és Szabadságért (Alliance for Peace and Freedom - APF) nevű pártcsaládnak.

S ha már az előző svédországi részt is egy zenével fejeztem be, akkor jöjjön most a Code 291 zenekar, mely a legendás Ian Stuart Donaldson Patriot c. számát adja elő svéd nyelven. A dallam bizonyára sokaknak ismerős lesz, hiszen a Romantikus Erőszak is feldolgozta Hazafi címmel.

KG

