Finnország és Dánia után most Svédországba látogatunk el.

Amíg korábban Svédország a tisztaságról, a biztonságáról, a jól működő gazdaságáról, a magas életszínvonaláról és jólétéről volt ismert, addig az utóbbi évtizedek liberális ámokfutása ott is megtette cseppet sem jótékony hatását.

Persze ott is vannak, akik próbálnak a nemzethalál ellen tenni, s megpróbálják megállítani a katasztrófát. Egyelőre kevés sikerrel. A következő két részben négy svéd párt kerül bemutatásra. A mai részben a kóserkonzervatív Svéd Demokraták, valamint a nemzeti radikális Alternatíva Svédországnak, míg a következő részben a nemzetiszocialista Északi Ellenállási Mozgalom, illetve a már megszűnt Svédek Pártja.

Svéd Demokraták - Sverigedemokraterna (SD)

A köztudatban nagyjából az van a SD-ről, hogy a 2022-es választásokon hatalmas sikert ért el a szélsőjobboldali párt, s így kormányra kerülhetett. Ez nagyjából annyira pontos, mint a viccben a jereváni rádió híradása.

Először is nem szélsőjobboldali, hanem a meleg- és kóserkonzervatív pártok archetípusa.

Másodszor: a hatalmas siker azt jelenti, hogy 20,54%-kal (73 mandátum) a másodikok lettek, messze lemaradva a Svéd Szociáldemokrata Párt mögött (30,33%; 107 mandátum), s csak éppen megelőzve a jobbközepes, liberális-konzervatív Mérsékelt Pártot (68 mandátum és 19,10%).

Harmadszor: nem része a svéd kormánynak! A választásokon a baloldal együttesen több szavazatot ért el, mint az Ulf Kristersson vezette jobbközepes-centrista tömb, ami a Mérsékelt Pártból, a Kereszténydemokratákból és a Liberálisokból áll. A Kristersson vezette politikai tömb kisebbségi kormányt alkot, melynek nem tagja az SD. A Svéd Demokraták külső támogatóként jelennek meg a kormány mellett, s így biztosított a jobbközepes kormány többsége a parlamentben.

A párt rövid bemutatását három ok miatt éreztem szükségesnek: egyrészt a legnagyobb "jobboldali" párt Svédországban, másrészt negatív példának szánom, harmadrészt pedig azért, mert az Alternatíva Svédország az SD ifitagozatából jött létre, miután az anyapárt kidobta őket, mint "jobboldali szélsőséges elhajlásokat."

A pártot 1988-ban alapították. A sajtó által ráragasztott "fasiszta" jelző ellenére soha nem lehetett nemzetiszocialista szervezetnek tekinteni, bár kétségtelen, hogy az első években voltak szélsőjobboldali tagjai a pártnak, ám a 90-es évek első felére ezek kikoptak az SD soraiból. A kezdetek kezdetén még támogatta a svédországi Rock Against Communism (RAC) koncertjeit, valamint népszerűsítette az Ultima Thule zenekart is.

Indulásukkor az SD kapcsolatban állt az NPD-vel, valamint a David Duke alapította NAAWP-vel (Nemzeti Szövetség a Fehér Emberek Segítéséért). Rendezvényeiken skinheadekkel is lehetett találkozni.

1995-ben kezdődött egy jelentős mérséklődési hullám, amely nagyjából 2001-re lezajlott. A legradikálisabb tagokat száműzték, akikből létrejött a Nemzeti Demokraták nevű párt. Ez a formáció 2014-ben bomlott fel.

2010-ben a párt először jutott be a svéd törvényhozásba, s ez újabb lökést adott a balratolódásnak. Bevezették a rasszizmus elleni chartát. 2011-ben hivatalosan is bejelentik, hogy már nem nacionalisták, hanem szociálisan konzervatívok.

2012-ben kizárják a párt két képviselőjét, mert videó kerül elő róluk, amelyben "szóváltásba keverednek" migránsokkal. A tisztségviselők eltávolítását bírálta Gustav Kasselstrand és az általa vezetett Svéd Demokrata Fiatalok, ami a párt ifitagozata. Nagyjából innen számítható Kasselstrand és az SD viszonyának egyre fagyosabbá válása, ami végül a 2015-ös kizáráshoz vezetett. Lásd lentebb az AfS bemutatásánál.

A balratolódás a párt emblémáinak változásában is megfigyelhető. Az alakuláskor egy viking harcos volt a logóban, s a "Svédország maradjon svéd felirat. Az 1995-ben vezetett új embléma a Brit Nemzeti Front fáklyás mintáját adaptálta a svéd közegbe, a felirat pedig egy "Svéd Svédországért" mondatra változott. A 2005-ös változat már teljesen elvesztette erejét és svéd nemzeti színeket: egy nemes májvirág lett használatos címerként.

Izraellel kapcsolatos politikája szervilis. Jeruzsálemet ismerik el az ország fővárosának, s támogatják is a svéd nagykövetség odaköltöztetését. Az Európai Koalíció Izraelért tanulmánya dokumentálta, hogy az SD-nek volt a legtöbb Izrael-párti szavazási eredménye a svéd pártok közül az Európai Parlamentben. 2021-ben az izraeli kormány kijelentette, hogy "nácizmusban gyökerező múltja" miatt nem tartanak fenn kapcsolatot az SD-vel, de 2023-ra felhagyott az együttműködést tiltó álláspontjával, miután az SD képviselői megállapodást kötöttek izraeli miniszterekkel, hogy vállalkoznak az antiszemitizmus elleni küzdelemre. 2023 és 2024 között az SD magas rangú tagjaiból álló delegáció látogatott Izraelbe, hogy találkozókat tartson a Knesszet politikusaival, és megvitassa a Likud párttal kötendő együttműködési paktumot. A 2023-ban kitört konfliktus nyomán nemcsak támogatják Izraelt, de javasolták, hogy a mindenféle palesztin szervezettől meg kell vonni a támogatásokat, mert úgyis terrorizmusra fordítják.

A párt nagyon határozottan NATO- és Ukrajna-párti álláspontot képvisel, s az egyik legelutasítóbb európai párt Oroszországgal szemben. Többek között az SD volt az, amely megfúrta az ECR-ben a Fidesz belépését, mondván, hogy túlságosan oroszbarát a magyar kormánypárt.

Míg korábban bírálta az "LMBTQP emberek házasságát", addig most teljes mértékben támogatja. A párt aggódik, hogy Svédország iszlamizációja az aberráltak jogainak csökkenéséhez fog vezetni. A korábbi elutasító politikához képest "frissítették" álláspontjukat, s már pozitívan viszonyulnak a queerjogok és az azonos neműek "szülői" nevelésének támogatása felé. Jelenlegi platformján az SD kimondja, hogy "szexuális irányultságtól függetlenül mindenkit egyenlő bánásmódban kell részesíteni, és küzdeni kell a diszkrimináció ellen". Egy 2018-as interjúban a Riksdag SD tagja és Paula Bieler, a nemek közötti egyenlőség szóvivője kijelentette, hogy a homofóbokat „nem szívesen látjuk pártunkban”.

Az SD támogatja a nemi hovatartozást megerősítő műtétet (ez a beteges "nemváltó" csonkítás virágnyelven - a szerk.) mindaddig, amíg a mögöttes indíték a "mentális jólét". Tipikus fából vaskarika eset, hogy egy elmeháborodott mentális jólétére alapozzon bárki bármit.

Roppant liberális a nemek definiálása kapcsán is. A párt fenntartja, hogy összességében biológiai különbségek vannak a férfiak és a nők között, amelyek egy része "szabad szemmel nem megfigyelhető". A férfiak és nők között a preferencia, a viselkedés és az életválasztás tekintetében észlelt különbségek az egyén döntéseiből fakadnak, és ez nem kell, hogy problémát jelentsen "sem a diszkrimináció eredményeként, sem pedig egy elnyomó nemi hatalmi struktúra eredményeként”.

Alternatíva Svédországnak - Alternativ för Sverige (AfS)

Az AfS-t 2018 márciusában alapította Gustav Kasselstrand és William Hahne a Svéd Demokratikus Ifjúság más tagjaival együtt, akiket 2015-ben kollektíven kizártak a Svéd Demokratákból.

2015 áprilisának elején a Svéd Demokraták (SD) azzal vádolta meg a saját ifjúsági tagozatát, a Svéd Demokratikus Ifjúságot (SDU), valamint annak vezetőit, hogy rasszisták és, hogy kapcsolatban állnak a szélsőjobboldali és etnonacionalista Nordisk Ungdom (Északi Ifjúság) nevű szervezettel, amelyet a Nemzeti Demokraták (ND) alapítottak. A Nemzeti Demokraták korábban az Svéd Demokratákból szakadtak ki, attól jobbra helyezkedtek el. Egyébként 2014-ben feloszlottak.

Válaszul ezekre az állítólagos kapcsolatokra, az SD azzal fenyegetőzött, hogy kizárja az SDU több vezető tagját, hacsak a szervezet nem moderálja magát. Az SDU vezetőjét, Gustav Kasselstrandot és helyettes vezetőjét, William Hahnét végül 2015. április 27-én kizárták a pártból. Mindketten tagadták a szélsőséges csoportokkal kapcsolatos vádakat, és azt állították, hogy az SD parlamenti frakcióvezetője, Mattias Karlsson meg akart szabadulni tőlük, mert Hahne legyőzte a vezetés által preferált jelöltet az SDU elnöki posztján Stockholmban.

Az ifjúsági szárny elnökének és alelnökének kezdeti kizárását követően az anyapárt saját vezetőjelöltet indított Jessica Ohlson ellen, akit Kasselstrand és Hahne szövetségeseként tartottak számon, és akit az SD túlságosan radikálisnak tartott a vezetői pozícióhoz. Az SD arra figyelmeztetett, hogy a párt minden kapcsolatot megszakít az SDU-val, ha Ohlsont elnökké választják. Ez ám a demokrácia és a belső szervezeti kohézió!

2015. szeptember 12-én Ohlson legyőzte a párt által előnyben részesített jelöltet az SDU elnöki posztjára, a párt pedig bezárta az SDU weboldalát, és minden kapcsolatot megszakított ifjúsági szárnyával. Ezután új ifjúsági szervezetet hozott létre, az Ungsvenskarnát (Fiatal Svédek), és elkészített egy ütemtervet, amely szerint minden SD-tagnak, aki az SDU tagja maradt, ki kell lépnie a szervezetből, különben kockáztathatja, hogy kizárják az anyapártból. Október 25-én Ohlsont hivatalosan kizárták öt másik SDU-taggal együtt, de továbbra is az SDU elnökeként dolgozott, amely független szervezetté vált.

A kizárt SDU-vezetők (Kasselstrand, Hahne és Ohlson) 2017-ben megalapították új pártjukat Alternatv för Sverige néven. A Riksdag (a svéd parlament) két SD-s tagja még abban a hónapban átállt a pártba. A Riksdag szabályai szerint mind a ketten független képviselőnek minősültek, ami azt jelenti, hogy az Alternatíva Svédországnak hivatalosan nem volt tagja a parlamentben (vagyis frakcióval nem rendelkeztek - a szerk). Kvázi így volt a Mi Hazánk csoportjával is 2018 és 2022 között is. Mikael Jansson, a Svéd Demokraták egykori vezetője szintén átvonult április 9-én az AfS-ben, fő okként az anyapárt legutóbbi NATO-ellenállásának hiányára hivatkozva.

Az AfS kritikus a jelenlegi politikai rendszerrel szemben, amelyet naivsággal és túlzottan politikailag korrektséggel vádol. A pár úgy véli, hogy a baloldaliak eltérítették a társadalmi intézményeket, hogy újraírják a történelmet.

Az AfS a Svéd Demokratáktól eltérően a be nem avatkozás politikájában, valamint a kemény euroszkepticizmusban hisz. Úgy vélik, hogy az EU veszélyt jelent Svédországra, s a szervezetből való kilépést szeretnék elérni. A hadsereg újrafegyverzésére és egy északi védelmi szövetség létrehozására is törekszik, ahelyett, hogy Svédországot a NATO-tól tenné függővé.

Kasselstrand egyébként az SDU vezetőjeként bírálta az anyapártot Izraellel szembeni barátságos politikája miatt is.

Kasselstrand önkényuralmi jelképet éget:

Korlátozni kívánják a jóléti juttatásokat a svéd állampolgárok számára, a progresszív jövedelemadóról áttérni az egykulcsos adóra, a differenciált áfakulcsokat rögzített kulcsra váltani, és küzdeni kíván a készpénz nélküli társadalom eszméje ellen. Az AfS emellett környezetvédelmi és nemzetbiztonsági okokra hivatkozva szeretné önellátóvá tenni az országot és megszüntetni a fosszilis tüzelőanyagok használatát.

Gustav Kasselstrand pártvezető 2018-as moszkvai látogatása során részt vett egy konferencián, amelynek célja az volt kapcsolatok kialakítása más európai jobboldali pártokkal. Ugyanebben az évben Mikael Jansson alelnök Szíriába látogatott, ahol találkozott Bassár el-Aszad elnök bizalmasaival, például Ahmad Badreddin Hassoun nagymuftival, aki az ország vallási vezetője, valamint Hammouda Sabbagh, a parlament elnöke is fogadta; s a Svédországban élő szír állampolgárok visszafogadásáról tárgyalt.

Jansson úgy nyilatkozott a látogatásról, hogy mindenképpen meg akart róla bizonyosodni, hogy mi a helyzet Szíriában, mert a nyugati propagandának semmit nem lehet elhinni, s "Svédországban csak Washington hangja hallatszik."

A nagymuftiról így beszélt: "A legkedvesebb és legszerényebb ember, akivel valaha találkoztam. Nagyon bölcsnek tűnt."

Jansson meglátogatta a Szíriai Arab Hadsereget is, sőt vért adott, hogy így segítse őket a terror elleni küzdelemben.

Az AfS jó kapcsolatokat ápol a Mi Hazánk Mozgalommal. 2022-ben az AfS képviseltette magát a Magyar Szigeten . Ugyanebben az évben a svédországi választások előtt Toroczkai László látogatott el a svédekhez, s mondott beszédet az AfS rendezvényén. 2023-ban aláírták a budapesti nyilatkozatot, idén pedig a szófiai nyilatkozatot. A Mi Hazánk 2024 elején megtartott évértékelőjén beszédet mondott Gustav Kasselstrand is.

Kasselstrand beszéde a Mi Hazánk évértékelőjén:

A párt ellenzi a bevándorlást, s a remigráció mellett foglal állást.

A párt a normalitás mellett áll ki, s elítéli az aberrációra alapuló pártkapcsolatokat, a deviánsok örökbefogadáshoz és "házasságához" való jogát. Honlapjukon így fogalmaznak:

Az elmeháborodottak menetéről úgy vélik, hogy annak célja nem más, minthogy a gyermekeket szexualizálják, s megrontsák.

Az AfS az abortusz ellen is harcolni kíván.

Az Antifa csürhe tüntetése az AfS rendezvénye ellen:

Az AfS rendszeresen megkoszorúzza Tommie Lindh sírját. Tommie egy fiatal svéd nemzetiszocialista volt, aki egy házibulin vett részt. A bulin megjelent egy csoport szudáni - természetesen hívatlanul - s molesztálni kezdtek egy 14-15 év körüli lányt. Bár több fehér is volt a helyszínen, egyedül a Tommie avatkozott közbe, s próbálta védeni a lány ártatlanságát. A szudániak leszúrták az ifjú bőrfejűt, a lányt pedig megbecstelenítették. A gyilkos négerállat pökhendi, bicskanyitogató stílusban érkezett a bíróságra, semmit nem bánt meg, nagyokat röhögött, a kihallgatáson is bandajeleket mutogatott. Ezúttal a svéd bíróság viszont szokatlanul normálisan járt el a többször is büntetett embernek sem nevezhető véglénnyel: életfogytiglani büntetésre ítélte