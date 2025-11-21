Külföld :: 2025. november 21. 10:51 ::

Kikerült a "fosszilis tüzelőanyag" megfogalmazás az ENSZ klímakonferenciájának megállapodástervezetéből

Az ENSZ klímakonferenciájának (COP30) legfrissebb, pénteken közzétett megállapodástervezetéből - ellentétben a korábban bemutatottakkal - kikerült a fosszilis tüzelőanyag szó szerinti említése.

A megállapodás első, a héten nyilvánossá tett változata még több megfogalmazást tartalmazott a témával kapcsolatban, ezeket azonban a most közzétett változatból eltávolították.

A tervezetet - amely további egyeztetések tárgya lehet - a konferenciának egyhangúlag jóvá kell hagynia.

Mindeközben a megbeszélések utolsó szakaszán tűz ütött ki az ideiglenesen felállított konferenciaközpontban, és bár a lángokat alig hat perc alatt sikerült megfékezni, a világszervezet azt közölte, 13 embert füstmérgezés miatt kellett ellátni, ketten pedig pánikrohamot kaptak.

A tájékoztatás szerint a konferenciasátor mintegy hét órán át zárva tartott, a résztvevők félbeszakították a megbeszéléseket és saját hoteljeikbe vonultak vissza.

Nem a tűz volt az első incidens, amely megzavarta a múlt héten kezdődött konferenciát: korábban őslakos tüntetők hatoltak be a rendezvény helyszínére.

(MTI)