2026. március 31. 20:00

Závecz: tovább nőtt a különbség a Fidesz és a Tisza támogatottsága között

A Závecz Research március végi közvélemény-kutatása szerint keveset változott a pártok támogatottsága az elmúlt hónapban. A teljes népességen belül a Tisza Pártnak egy százalékkal nőtt, a Fideszé ugyanennyivel csökkent, így 39–31-re módosult az arány a két párt között. A Mi Hazánk 4, a Demokratikus Koalíciónak és a Kétfarkú Kutyapártnak 3-3 százalékos támogatottsága van. A kormánypárt mintegy 2,4, míg az ellenzéki párt hárommilliós táborral rendelkezik, a Mi Hazánk szimpatizánsai 300 ezren, a másik kettőé pedig mintegy 200 ezren vannak.

A pártválasztók körében már nagyobb a különbség, a Tisza Párt 50, a Fidesz–KDNP listája 39 százalékot ér el. A Mi Hazánk és a Kutyapárt 4-4, a Demokratikus Koalíció 3 százalékon áll. A biztos részvételt ígérőknél pedig 51–38 a Tisza Párt és a Fidesz támogatóinak aránya, a Mi Hazánk éppen elérné a bejutást érő 5 százalékos küszöböt, míg a DK és a Kutyapárt 3-3 százalékot kapna.

A Závecz Research ezer főt kérdezett meg úgynevezett hibrid adatfelvételi módszerrel, telefonos és online kérdezés együttes alkalmazásával. A rangsor elején minimális változások történtek egy hónap alatt, és ezek is inkább a Tisza Párt malmára hajtották a vizet. Az eltelt egy hónapban a teljes népességen belül 6-ról 8 százalékpontra, a pártot választók csoportjában 8-ról 11-re, a biztos részvételt ígérő, pártot választók körében pedig 12-ről 13 százalékpontra nőtt az ellenzéki párt előnye a Fidesz–KDNP-vel szemben.

Márciusban mindkét párt híveinél emelkedett a biztos választási részvételt ígérők aránya, a Tisza Pártnál 86-ról 89, a Fidesznél 80-ról 86 százalékra. Ezeknél magasabb eredményt csak a Mi Hazánk szavazóinál mértek, ott ez az érték 92 százalék. A Demokratikus Koalíciónál ugyanez a szám 76, a Kutyapártnál pedig 68 százalék.

A felmérés szerint a választópolgárok 76 százaléka tervezi, hogy elmegy szavazni április 12-én, de egytizedük még mindig bizonytalan, kire fog voksolni. A teljes választókorú népességre vetítve ők 8 százalékot tesznek ki, azaz nagyjából 600 ezren vannak.

