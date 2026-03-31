Háború :: 2026. március 31. 21:41 ::

Macron megtiltotta a fegyverszállítást Franciaország területe fölött - antiszemita és Izrael-gyűlölő lett

Donald Trump amerikai elnök feltárta: Emmanuel Macron francia elnök megtiltotta az amerikai szállító-repülőgépeknek, hogy Franciaország területe felett átrepülve hadifelszerelést és utánpótlást szállítsanak a Gázai övezetben népirtást kivitelező, illetve időnként egyszerre öt környező országot is terrorbombázó Izraelnek. Macron elnök elsősorban azért tiltotta ki az Izraelnek hadianyagot szállító amerikai repülőgépeket a francia légtérből, mert Párizs határozottan ellenzi az izraeli hadsereg mostani harci tevékenységét Dél-Libanonban – írja a ynet.co.il.



Emmanuel Macron és Binjámin Netanjáhu - amikor még nagy volt a barátság (fotó: Kobi Gideon)

A francia repülési tilalomra vonatkozó döntés után Izraelben úgy magyarázzák a kialakult helyzetet, hogy előtte Párizst részletesen tájékoztatták a területe felett szállítandó fegyverekről, s azt is hangsúlyozták a franciáknak, hogy európai érdekről is van szó, miután ezekkel a fegyverekkel, hadianyaggal Iránt is támadja az izraeli hadsereg. Miután a franciák nem fogadták el ezt az izraeli magyarázatot, a zsidók Párizs tiltását „rendkívül súlyos esetnek” nevezték, majd kijelentették, hogy minden releváns kapcsolatot megszakítanak a franciákkal, nullára csökkentik az együttműködést, beleértve a már megkötött biztonsági ügyletek felmondását is.

Az izraeli hadügyminisztérium (amelyet viccesen „védelmi minisztériumnak” neveznek) közben úgy határozott, hogy teljesen beszünteti a fegyvervásárlást a franciáktól. Magas beosztású izraeli tisztségviselők néhány órával ezelőtt kijelentették: Emmanuel Macron légtértilalmi döntése volt az utolsó csepp a pohárban, amely miatt Izrael beszüntette a fegyvervásárlást Párizstól.



Izraeli katonák Dél-Libanonban (fotó: AFP)

A Jediot Aharonot idézi az egyik izraeli vezető politikust:

Franciaország megtiltotta egy amerikai repülőgépnek, hogy területe fölött átrepülve fegyvert szállítson Izraelnek. Mi meg erre megüzentük nekik, hogy befejeztük velük a kapcsolatot. Emmanuel Macron francia elnök közvetlen utasításáról van szó. Macron antiszemita módon, s Izrael gyűlölőjeként viselkedik a muszlimok erős ráhatása következtében.

Donald Trump, a primitív szóhasználatáról elhíresült amerikai elnök is megszólat az ügyben, s jó szokása szerint rögtön megfenyegette Franciaországot. „Az Amerikai Egyesült Államok ezt nem felejti el”. A Truth Social nevű saját közösségi oldalán Trump ezt írta:

Franciaország nem engedélyezte, hogy a hadifelszereléssel megrakott repülőgépek területe felett átrepüljenek Izraelbe. De Franciaország egyáltalán nem támogatta a sikeresen likvidált „iráni mészáros” elleni akciót sem. Az Egyesült Államok emlékezni fog erre!!!

H. J. – Kuruc.info