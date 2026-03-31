Dél-Afrikában csökkentik az üzemanyagok adóját, Indonéziában fejadagot vezetnek be

A Dél-afrikai Köztársaságban csökkentik az üzemanyagokra kivetett adót, Indonéziában maximálják az egy gépjárműnek kiadható üzemanyag mennyiségét, és rögzítik az árakat az emelkedő benzinárak miatt.

A dél-afrikai kormány kedden bejelentette, hogy egyhónapos időtartamra csökkenti az üzemanyagokra kivetett adókat, ennek ellenére a közel-keleti háború hatására 40 százalékkal nőtt a dízel ára.

Az intézkedést április 1-jén, az új üzemanyagárak életbe lépése előtt egy nappal jelentették be, költsége havonta 6 milliárd rand (118 milliárd forint).

A benzin 15 százalékkal drágul, de még így is olcsóbb a gázolajnál, ami 21,11 rand (419 forint) lesz. A gázolaj a 3 randos adócsökkentés ellenére is 7 randdal kerül majd többe az áremelés után.

Az áremelkedés érinti majd a bányászatot és a mezőgazdaságot, Afrika legnagyobb gazdaságának vezető ágazatait.

Indonéziában "fejadagot" vezetnek be, és maximálják az üzemanyagok fogyasztói árát, továbbá heti egy napi távmunkát rendeltek el a tisztviselők számára, hogy megóvják a készletet a közel-keleti háború okozta áremelkedéssel szemben.

"Április 1-jétől az üzemanyag-ellátás biztosítása érdekében a kormány rögzíti az árakat, és 50 literben maximálja az egy gépjárműnek kiadható üzemanyagot" - közölték. A hatóságok felszólították a lakosságot, hogy ne essen pánikba "az azonnali áremelkedésre vonatkozó hamis hírek hallatán".

Az intézkedések szerdán lépnek életbe, és két hónap múlva felülvizsgálják őket.

A kormány szerint az intézkedések révén várhatóan 7,1-7,6 milliárd dollárt (2357-2523 milliárd forint) lehet megtakarítani.

A kőolajtermelő, de földgázimportőr Indonézia államilag támogatja az egyéni fogyasztók részére eladott üzemanyagok árát. A támogatás összesen évi 12,3 milliárd dollárt (4080 milliárd forint), a 2026. évi költségvetés mintegy 5 százalékát teszi ki.

Az etióp hatóságok is elismerték az üzemanyaghiányt, és egyes járműveket előnyben részesítenek. A mintegy 130 millió lakosú kelet-afrikai országban napok óta hosszú sorok állnak a benzinkutaknál.

Etiópia a teljes üzemanyag-szükségletét importból fedezi, a szállítmányok Dzsibuti kikötőjén keresztül érkeznek.

A kereskedelmi minisztérium bejelentette, hogy egyes járművek, így a fontos árucikkeket szállító teherautók, a traktorok és a tömegközlekedési járművek keddtől előnyt élveznek a benzinkutaknál.

Az addisz-abebai hatóságok közölték, hogy a közel-keleti háború és a bizonytalanság miatt a napi gázolajellátás 9,2 millió literről 4,5 millió literre csökkent.

A hatóságok felszólították a lakosságot, hogy "takarékoskodjon az üzemanyaggal, járjon inkább gyalog, használja a tömegközlekedést, és részesítse előnyben a megújuló energiaforrásokat".

(MTI)