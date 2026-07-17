Külföld, Háború :: 2026. július 17. 18:10 ::

Drónröptető moldovait gyanúsítanak kémkedéssel Németországban

Letartóztatási parancsot adott ki pénteken a müncheni ügyészség egy kémkedéssel gyanúsított moldovai állampolgár ellen.

Az ügyészség közlése szerint a 37 éves férfi szerdán drónt reptetett egy fegyverüzem fölött a gyanú szerint abból a célból, hogy egy külföldi hivatalt vagy egy betiltott szervezetet információkkal lásson el a létesítményről.

A rendőrség lakossági bejelentés nyomán vette őrizetbe vette a gyanúsítottat a fegyvergyár környékén, a bíróság pedig előzetes letartóztatásba helyezte.

Hadiipari források szerint az érintett cég a KNDS német-francia hadiipari vállalat, a Leopard 2 és Leclerc harckocsik, valamint a Caesar önjáró tüzérségi rendszerek gyártója.

Németországban gyakran észlelnek zárt katonai övezetek és kulcsfontosságú infrastruktúra fölött repkedő drónokat, de csak ritkán sikerül megtalálni a pilótát és azonosítani a megbízót.

(MTI)