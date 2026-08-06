Anyaország, Gazdaság :: 2026. augusztus 6. 08:58 ::

KSH: júniusban lassult az ipari termelés éves növekedési üteme

Júniusban az ipari termelés volumene 10,1, munkanaphatástól megtisztítva 4,1 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva, mivel júniusban kettővel több munkanap volt idén, mint tavaly - jelentette csütörtökön első becslése alapján a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Az előző hónapban 5,4 százalékos volt a termelés munkanappal kiigazított éves növekedése.

Az előző havihoz mérve 1,4 százalékkal csökkent a szezonálisan és munkanappal kiigazított ipari kibocsátás a májusi 2,7 százalékos növekedés után.

A feldolgozóipari alágak döntő többségében nőtt a termelés volumene az előző év azonos hónapjához képest.

(MTI)