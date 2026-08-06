Júniusban az ipari termelés volumene 10,1, munkanaphatástól megtisztítva 4,1 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva, mivel júniusban kettővel több munkanap volt idén, mint tavaly - jelentette csütörtökön első becslése alapján a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Az előző hónapban 5,4 százalékos volt a termelés munkanappal kiigazított éves növekedése.
Az előző havihoz mérve 1,4 százalékkal csökkent a szezonálisan és munkanappal kiigazított ipari kibocsátás a májusi 2,7 százalékos növekedés után.
A feldolgozóipari alágak döntő többségében nőtt a termelés volumene az előző év azonos hónapjához képest.
(MTI)