Háború :: 2026. augusztus 6. 09:38 ::

Iráni elnök: nagyon nehéz kommunikálni az ország legfőbb vezetőjével

Jelenleg nagyon nehéz kommunikálni Modzstaba Hameneivel, Irán legfőbb vallási és politikai vezetőjével, akiből azonban az iráni nép továbbra is hatalmas erőt merít - jelentette ki a síita állam elnöke, Maszúd Pezeskján az IRIB iráni állami televízió szerdán adásba került beszélgetésében.

Az IRNA iráni állami hírügynökség által szemlézett interjúban az államfő úgy vélte, az Egyesült Államok azért ölte meg az országot addig vezető Ali Hameneit - Modzstaba Hamenei apját -, hogy megtörje az irániakat, ez azonban nem sikerült.

Úgy vélte továbbá, hogy az iszlám köztársaság soha korábban nem tapasztalt nehézségekkel néz szembe, példaként pedig a háborút, a szankciókat és a tengeri blokádot említette.

Modzstaba Hamenei - akit márciusban választottak az ország élére - az Irán elleni amerikai-izraeli támadássorozat első napján, február 28-án súlyosan megsebesült, és azóta nem jelent meg a nyilvánosság előtt, a vezetőkkel pedig csak írásos üzeneteken keresztül érintkezik. Egészségi állapotáról többször jelentek meg találgatások a világsajtóban, Teherán azonban mindannyiszor leszögezte, hogy a vezető képes ellátni feladatait.

(MTI)