2023. március 13. 20:29

Finding Your Roots - nagy bukta vén komcsi módra

Az utóbbi időszakban az amerikai közbeszéd homlokterébe került a származás kérdése és az ősök kiléte. Nem véletlenül. A teljes szemléletváltás csak abban az esetben lehet tényleg teljes, hogyha hetedíziglen visszamenőleg is elítélünk minden „kirekesztő, rasszista” rokont, lehetőleg úgy, hogy a ma élő utód „szégyenkezzen” miatta. Ezekből szoktak születni olyan finomságok, mint a jóvátétel fizetése a jelenkorban olyan dolgokért, mint például a rabszolgatartó múlt – mondjuk 150 évvel ezelőtt. De mi van akkor, ha azokról bukik ki valami, akik a legjobban szorgalmazzák a liberálmarxista elnyomást, és gyűlölik a fehér civilizációt? Ma egy ilyen történetet hoztam el a kedves olvasóknak.

A Finding Your Roots („Találd meg a gyökereid”) című amerikai műsor vendége volt Angela Davis, akinek a neve a fiatalabb generációknak talán nem mond semmit, mint ahogy a szervezet sem (Fekete Párducok), ahol tevékenykedett, de Davis tipikus látlelete a kommunista felforgató prototípusnak, ennek megfelelően ismert is volt a működése idején. Főként a ’70-es, ’80-as években volt aktív, de véleményformálóként mind a mai napig jelen van, és tényleg pontosan olyan a legapróbb részletekig, ahogy egy ilyen kártékony elemet ábrázolni szoktunk. Mielőtt rátérünk, mivel is szembesítették, nézzük meg pár mondatban, ki is volt ő.



Azért az ilyet jó érzés látni: Angela Davist körözi az FBI gyilkosság és emberrablás miatt a tárgyalótermes incidens után. Felhívnám a figyelmet a "race: negro" kifejezésre (forrás: Wikipédia)

A most 79 éves Davis Alabamában nőtt fel, amely államról azt érdemes tudni, hogy akkoriban még javában szegregálták a feketéket, magyarul egy élhető állam volt. Az ’50-es évek végén, ’60-as évek elején megindult liberalizálódási hullám azonban rendre kikezdte a még „régi szabályok” szerint működő államokat, mozgalmak alakultak, tiltakozásokat szerveztek a „kirekesztés” ellen. Ebben az olvadó, átalakuló világban szocializálódott Davis is, miközben élénk emlékei voltak a fehér Alabamáról is. Egyetemre a liberális San Franciscóba ment, majd – láss csodát – Európában folytatta tanulmányait a frankfurti Goethe Egyetemen, majd a kelet-berlini Humboldt Egyetemen, itt doktorit is végzett. Ízig-vérig a frankfurti iskola híve volt, mestere a szélsőbaloldali filozófus, Herbert Marcuse volt, mindezek fényében nem is csoda, hogy Davisből is marxista és feminista filozófus, aktivista lett.

1969-től a Kaliforniai Egyetem adjunktusa lett, belépett a Kommunista Pártba és a Fekete Párducokhoz is, utóbbira „büszke lehet” minden, manapság a BLM-et támogató illető.

Davis 1970-ben botrányba keveredett. Fekete rabok ugyanis a tulajdonában lévő fegyverekkel lövöldöztek egy Marin megyei tárgyalóteremben, ahol összesen 4 ember halt meg, köztük a bíró. Az FBI elfogta, majd börtönbe került, ám 1972-ben kiszabadult, és politikai töltetű nemzetközi utakra indult. Járt Kubában, a Szovjetunióban, de még Magyarországon is.

Pár évvel később tudományos karrierbe is kezdett, immáron újra az Egyesült Államokban, illetve folytatta politikai tevékenységét, ám sem a Kommunista Párttal, sem a Fekete Párducokkal nem alkotott maradandót, 1991-ben kilépett a pártból.

Noha korábban férjnél is volt, 1997-ben leszbikusként coming outolt, illetve politikailag is aktív maradt, szélsőbaloldali véleményformálóként működött, működik, Joe Biden támogatója volt a legutóbbi elnökválasztáson.



Angela Davis a Finding Your Roots című műsorban, miután szembesül családja hátterével

Visszatérve az eredeti témához, a Finding Your Rootsban azonban szembesítették vele, hogy ősei bizony fehér telepesként még a Mayflower hajón érkeztek Amerikába, ami nem egyszerűen azt jelenti, hogy fehér ősökkel is rendelkezik, hanem olyanokkal, akik a külön fogalomnak számító Mayfloweren érkeztek az elsők között.

William Brewster Davis 10. dédapja volt, aki feleségével, Mary Wentworth Brewsterrel utazott az ominózus hajón. Mary aközött az 5 felnőtt nő között volt, akik túlélték az első telet Amerikába érkezésük után, és egyike annak a négynek, akik túléltek az 1621-es „első hálaadásig”.

Bizony, Angela Davis ősei rabszolgatartók voltak, az egykori fekete párduc édesanyja egy fehér alabamai ügyvéd lánya, aki szintén rabszolgatartóktól származott (édesanyja, Sallye Bell sosem ismerte a valódi szüleit, nevelőotthonban nőtt fel), de apai nagyapja is fehér férfi volt, és nem mellesleg rabszolgatulajdonos.



William Brewster, Angela Davis Mayfloweren utazó felmenője

Nos, mindezek fényében jogos a kérdés, hogy az egykori rabszolgatartók leszármazottainak fizetési, jóvátételi kötelezettségét támogató Angela Davis vajon maga is szeretne-e beszállni a buliba, és kivenni a részét az általa is szorgalmazott kampányból? Sejthetjük a választ, mint ahogy azt is, hogy Davis egyáltalán nem büszke fehér felmenőire, sőt, saját elmondása szerint „még elszántabb lett egy jobb világért való harcban”, így a kommunista lényegében semmit nem fogott fel a jóvátétel lehetetlenségéből és a származás liberálmarxista alapokon való megközelítésének abszurditásaiból.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info