Mi kell még?

Mi kell még ahhoz, hogy teljesen egyértelművé váljon, hosszú évek óta valójában szabadon tevékenykedhet hazánkban az LBMTQ-lobbi? Merthogy olyan törvényekkel, melyekhez nincs büntetési tétel, nyilatkozatokkal és egyéb hangzatos kijelentésekkel nem fognak visszavonulót fújni. Mi kell még 13 évnyi kétharmados Fidesz-kormányzás után? Politikai akarat.

A hét híre, hogy Novák Elődtől megtudtuk , a deviáns felvonulás helyett a Mi Hazánk ellentüntetését tiltotta be a rendőrség. Holott ugyanabban a lehetséges első másodpercben nyújtották be a kérelmet, ezért a Kúriához fordultak, ennek eredménye egyelőre még kétséges.

Az Andrássy úton rendezett "Pride" több mint szimbolikus esemény. A magyarországi deviánsok fő attrakciója, az elmúlt évtizedekben ez vált az alappá, erre épült rá aztán minden más, előadások, vidéki vonaglások, minden. Nyilván óriási visszaesést jelentene számukra, ha ezt a rendezvényüket betiltanák. Márpedig - elméletileg - jelenleg hatályos törvények szerint megtehetnék, de eszük ágában sincs. Ettől nem kell tartaniuk egy pillanatig sem.

S mivel ez így van, évről évre egyre bátrabbak, erősebbek, és teljességgel megtanultak együtt élni a Fidesz kommunikációs "valóságával" is, sőt, még a maguk javára is fordíthatják azt, hiszen őket "üldözik", ez összekovácsolja őket, a lobbi vezetői pedig pontosan tudják, hogy a hajuk szála nem görbül, egyetlen egy eseményt sem fognak soha megtiltani. És a kormány prominensei, maga Orbán Viktor is tudja ezt, tehát szükségük van egymásra, így teljes a cirkuszi mutatvány.

Ezt nagyon sokan látjuk már.

De vajon meddig lehet ezt játszani több millió emberrel, akik a Fidesz szavazótárborát alkotják? Mert itt nincs szó másról, mint az ő folyamatos hülyének nézésükről. Egyik nap kiállunk és belemondjuk a világba, "megvédjük a gyermekeinket", "Magyarországon az apa férfi, az anya nő", másnap pedig hatóságilag zaklatjuk azokat, kik leszednek egy szivárványos zászlót, betiltjuk a normalitáspárti ellentüntetést.

Meddig mehet még ez a visszás helyzet? Nyilván, a kormányon múlik, örökké, nekik ez tökéletesen megfelel. De mikor kezd el repedezni ez a hazugságra épülő kép?

Nincs mit tenni, nekünk kell ezt a képet lerombolni, kitartó munkával, akár emberről emberre elmondani, hogy a valódi megoldást az jelentené, ha a szavak mögött komoly szándék is lenne. Tovább kell folytatnunk a nyomásgyakorlást egészen addig, míg eljön az a nap, amikor a miénk lesz a kormányzati pozíció, és onnantól fogva körül-belül két perc alatt fogjuk megoldani ezt a problémát.

Lantos János - Kuruc.info