Háború :: 2026. július 14. 12:34 ::

Újabb orosz kőolaj-finomítókat ért ukrán dróntámadás

Ukrán dróntámadás ért két oroszországi kőolaj-finomítót, köztük egy olyan üzemet is, amely a frontvonaltól több mint 1 400 kilométerre fekvő Baskírföldön található.

Radij Habirov, Baskírföld vezetője kedden a Telegram üzenetküldő alkalmazáson arról számolt be, hogy a támadás Szalavat ipari területét érte. Az írta, hogy a lezuhant roncsok miatt több helyen is füst gomolyog. Hozzátette, hogy nincsenek áldozatok, és a tűzoltók a keletkezett lángok elfojtásán dolgoznak.

A Gazprom Nyeft tulajdonában lévő finomító éves nyersolaj-feldolgozási kapacitása több mint 7 millió tonna. A hatóságok szerint 2025 szeptemberében kétszer is célpontja volt támadásnak, de utána zavartalanul folytatta a működését.

A támadással párhuzamosan az orosz Fekete-tengeri Krasznodari határterület hatóságai egy másik támadásról számoltak be, amely a terület azonos nevű székhelyétől 18 kilométerre délnyugatra található Afipszkij település közelében lévő finomítót érintette. Az üzem kigyulladt - közölte a regionális válságstáb a Telegramon. A kár mértékéről egyelőre nem állnak rendelkezésre további részletek.

(MTI)