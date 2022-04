Publicisztika, Zsidóbűnözés :: 2022. április 24. 20:57 ::

Amiről hallgat a nyugati média: a palesztin gyermekek tragédiája

Nem lehet elképzelni nagyobb tragédiát ártatlan gyermekek halálánál. Az Ukrajnában zajló háború során már eddig is számos gyermek vesztette életét, sokan maradtak árván, és példátlan szenvedés az osztályrészük. Azonban ha az Ukrajna élére állított Zelenszkij nevű figura, a nyugati világ hazug politikusai és a globális média elhallgatni is igyekszik, mi nem tehetjük meg: 2014 óta az ukrán hadsereg és az Azov-féle szabadcsapatok támadásai következtében orosz gyermekek is nagy számban haltak meg a Donbasz régióban zajló öldöklés során. Rájuk is emlékeznünk kell! Mint ahogy nem feledkezhetünk meg a földgolyó más pontjain zajló vérengzésekről sem. Amiről pedig a leginkább szeretné elterelni a figyelmet a nyugati „elit” és a „fősodratú” médiája: a palesztin gyermekek évtizedek óta zajló passiója.



Izraeli katonák őrizetbe vesznek egy gyereket Hebronban 2017. október 13-án (kép: REUTERS/Mussa Qawasma)

2000 óta, tehát közel 21 esztendő alatt, az izraeli megszállók terrorja következtében 2349 palesztin gyermek vesztette életét. A konfliktus izraeli gyermekáldozatainak száma ezzel szemben 137. Ha a 2014 óta eltelt időszakot vizsgáljuk, az elkeserítő számok a következők: 749 palesztin és 8 izraeli gyermek tragikus halála



Letartóztatott gyerekek Hebronban (kép: Abed Al Hashlamoun/EPA)

Az izraeli megszállás, terror, a Gázai övezetet 2007 óta sújtó blokád következtében a palesztin kiskorúak nagy többsége nem jut megfelelő mennyiségű és minőségű élelemhez, orvosi ellátáshoz, továbbá a sanyarú körülmények között az oktatási rendszer működtetése is nehézségekbe ütközik. 2015. március 21-én egy palesztin gyermekvédelmi szervezet arról adott hírt, hogy az év eleje óta a megszállók 30 dokumentált esetben lőttek éles lőszerrel gyermekekre. Ebből 29 alkalommal békésen demonstráló tömegben felvonuló kiskorúakat vettek célba az izraeli katonák, egyszer pedig egy izraeli telepes a megszállt Jeruzsálemben adott le lövéseket gyerekekre . 2013-ban 900 kiskorú palesztint tartóztattak le az a megszálló hatóságok. 1967 óta összesen 53 ezer (!) gyermek került hosszabb-rövidebb időre az izraeli biztonsági szervek őrizete alá. Abdul-Nasser Farawna, a fogságba vetett palesztinok érdekében tevékenykedő szervezet egyik vezetője ez év április 5-én (a palesztin gyermekek napján) rámutatott: az izraeliek felnőttként kezelik a kiskorúakat, kínzásoknak, vallatásoknak vetik alá őket. Az izraeli hatóságok sok esetben nem biztosítják a fogva tartott gyermekek számára a megfelelő orvosi ellátást sem, ezen kívül pedig a tanulást sem teszik lehetővé a börtönökben. Izrael egyáltalán nem veszi tekintetbe az őrizetbe vett gyermekekre vonatkozó nemzetközi jogszabályokat! (Mint ahogy persze más nemzetközi egyezményeket és számtalan ENSZ-határozatot sem.) De miért is tennék, amikor a „nemzetközi közösség” (vagyis az USA és csatlósai, köztük kiváltképpen lelkesen épp a budapesti kormány) szemet huny a zsidó állam minden jogsértése fölött?



Letartóztatás Kelet-Jeruzsálemben (kép: AFP)

2021-ben 1300 palesztin gyermeket tartóztattak le, ami 140%-os növekedést jelent az előző évhez viszonyítva. 2022 első három hónapjában 200-nál is több kiskorú palesztin került az izraeli hatóságok kezére, közülük 160 fő jelenleg is börtönben raboskodik. 2015 óta összesen 9 ezer kiskorú palesztint – nem csupán fiúkat, hanem lányokat is – vettek őrizetbe a megszállók . Izrael persze azzal érvel, hogy a „palesztin fenyegetéssel” szemben minden, mégoly brutális válaszlépése is jogos, mivel „Izraelnek joga van az önvédelemhez”. Aki azonban az izraeli álláspontot elfogadja, aligha hánytorgathatja föl Oroszország ukrajnai katonai akcióját! Hiszen a kezdetleges Kasszam-rakétákkal fölszerelkezett palesztinok mögött immár csupán a polgárháborúban kivéreztetett Szíria, illetve Irán áll (valamint a Teherán támogatását élvező libanoni Hezbollah), Ukrajnát viszont a cionvezérelt USA-birodalom irányítja, amely elképesztő mértékben halmozott ott föl modern fegyvereket Oroszország térdre kényszerítése céljából. Az egész globális birodalom erőforrásait is a maga javára kamatoztató Izrael erejéhez képest gyenge palesztin ellenállás aligha jelent komoly fenyegetést a zsidó állam fennállására nézve. Ezzel szemben az Ukrajnát befolyási övezetébe olvasztó globális birodalom mellett Oroszország joggal érezheti magát veszélyben.



Ahed Tamími letartóztatása (lásd bővebben kapcsolódó anyagunkban; kép: Activestills)

Nem lesz, nem lehet béke a világon mindaddig, amíg a nyugati birodalom világuralmi őrülettől elvakult hatalmasságai és nem kevésbé aljas szekértolóik nem értik meg: nem lehetséges mindenek fölött álló „értéknek” tekinteni egyes kiváltságos helyzetben lévő államok biztonsági igényeit, miközben semmibe veszik másokét. Ami pedig még fontosabb: nincs különbség az ártatlan áldozatok, köztük legfőképpen a gyermekáldozatok között. Tarthatatlan és vérlázító, hogy miközben a globális háttérhatalom járszalagjára fűzött média krokodilkönnyeket ont egyes népcsoportok – most éppen az ukránok – szenvedései miatt, teljességgel elhallgatja azoknak a nemzeteknek a hányattatásait, amelyek útjában állnak a globális nyugati birodalom világuralmi ambícióinak.

Gergely Bence

(A szerző olvasónk.)