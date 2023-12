Publicisztika :: 2023. december 27. 21:39 ::

Mit üzen, hogy Mészáros Lőrinc a leggazdagabb magyar?

Mint arról beszámoltunk, közzétette év végi listáját az ötven leggazdagabb magyarról a Forbes. Nagyon "meglepő adatok", akár kiírhatnánk azt is közleményszerűen, hogy az ég kék, a fű meg zöld. Első nekifutásra én is azt gondoltam, hogy erről egy karakter nem sok, annyit sem kell írni. Mert mi újat is lehetne? Igen, igazából semmit, de van olyan aspektus, amit viszont mégis meg kell írni.

Két dolgot érdemes körüljárni.

1. Az erre adott ösztönös proli hőzöngés (kiemelten a Jakab Péter-féle bohóckodás) teljesen kontraproduktív tud lenni. Nem azért, mert ne lenne teljesen igazságos és jogos a felháborodás, hanem azért, mert ebben nincs is több. És ez a fajta szemlélet irigy lesz akkor is, ha valaki jogosan ér el többet, mint a másik. Nyilván Mészáros Lőrinc esetén nem kell magyarázni, hogy Orbán Viktornak, és nem saját szorgalmának, tehetségének köszönhető azt, ahol tart. Ez objektíve is igazságtalan, és mint ilyen, felháborító. Csakhogy az erre adott ösztönös dühkitörés nem fogja megrengetni a Fidesz hatalmát. Sőt, amíg ilyen szinten érkezik a "Lölő-jelenség" (idézet Pesty Lászlótól) kritizálása, az még előnyös is a Fidesznek, ugyanis nem nyújt semmi víziót azon túl, hogy zavarjuk el a Fideszt. És aztán? Aztán ugyanaz lesz, mint ami volt, hiszen a jobbliberális és a balliberális tábor egylényegű, csak ezután már Gyurcsányék fogják folytatni az ország lerablását. Ezzel nem vagyunk előrébb.

2. A tagadás önmagában még nem elég, kell hogy legyenek érvek is mögötte, amivel aztán megalapozhatjuk az állítást is, hogy mi milyen világot képzelünk el. Meggyőződésem, hogy nagyon sok nemzeti érzelmű fideszesnek taszító ez a jelenség. Itt hadd szúrjam közbe, hogy ugyan Pesty László korábban meghirdette, hogy leleplezi nevekkel a "Lölő-jelenséget", hónapok óta mély hallgatásba burkolózott, ami inkább azt a sejtést erősíti, hogy a háttérből keményen rászóltak.

De visszatérvén a sok nemzeti érzelmű fideszeshez, ők úgy vélem, azt tartják, igaz, hogy vannak közöttünk mindenféle elvtelen gazfickók, akik lejáratják a jobboldaliságot, a nemzeti gondolatot, de legalább a Orbán Viktor és a Fidesz törekvése tisztán nemzeti, jó célokért küzdenek. Ez a nagy hazugság. Mert Orbán Viktornak a filoszemitizmuson túl nem sok valódi meggyőződése van, azokat a ő úgy cserélgeti, ahogy érdekei kívánják.

S itt most szakadjunk is el magától Mészáros Lőrinctől, a teljes NER-elit sok "kicsi" Mészárosból áll, ezeket az embereket a luxus és a pénz, a kivagyiság, a rongyrázás érdekli csak, most az hoz a konyhára, ha "keresztény és konzervatív" köntösben teszik, de az egész merő opportunizmus, belső tartalma és szerkezete nincs. Becsomagolják ezt nemzeti színű szalaggal, de ez a díszbe csomagolt magyarság valójában nem magyarság, ennek eredeti értelmében semmi köze a organikus nemzeti gondolathoz.

Ez meggyalázása mindazon értékeknek, amelyek közül nagyon sok számunkra is szent. A Lölő-jelenség pedig hűen tükrözi ennek a rendszernek a valódi arcát, amely éppannyira távol van a valódi nemzeti gondolattól, mint a globalistáké. A fenti gondolatmenetet volna célszerű mindig és mindenkinek elmondani, akik a Fidesz nemzeti mivoltára hivatkozva akarnák, hogy hunyjunk szemet a felett, hogy konkrét maffiaszerű módszerekkel épül az "új tőkés osztály", mert hát abból a maga a nemzet nem sokat profitál. Sőt semmit.

Lantos János - Kuruc.info

(Ui.: Az írás mondanivalója akkor is ugyanaz, ha történetesen Mészáros Lőrinc stróman, ahogy nyilván az, de tökéletesen bemutatja a rendszer sajátosságait.)