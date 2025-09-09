Külföld :: 2025. szeptember 9. 20:50 ::

Macron a védelmi minisztert nevezte ki kormányfőnek

Emmanuel Macron francia államfő Sébastien Lecornu védelmi minisztert nevezte ki kedden este kormányfőnek a lemondását benyújtó Francois Bayrou helyett - jelentette be az elnöki palota.

Bayrou kormánya az előző napon elveszítette a bizalmi szavazást a parlamentben, majd Macron elfogadta a miniszterelnök lemondását.

A 39 éves Lecornu már a negyedik miniszterelnöke lesz az országnak az utóbbi mintegy egy évben. Még mint konzervatív politikus 2017-ben csatlakozott Macron centrista mozgalmához, és támogatta őt akkori elnökválasztási kampányában. Védelmi miniszterként jelentős haderőfejlesztést indított el az ukrajnai háború miatt.

(MTI)