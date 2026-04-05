2026. április 5. 07:29

"Elképzelhető", hogy még néhány kutya fülét-kétfarkát behúzva visszalép

További visszalépésekben gondolkodnak a Kétfarkú Kutya Pártban – mondta el a párt listavezetője, Nagy Dávid az RTL Híradónak. A Kutya Párt hosszú ideje áll a támadások kereszttüzében, mert nem lép vissza, ezzel viszont – mondják a kritikusok – a kormányváltást kockáztatják.

A további visszalépésekről azt mondta Nagy Dávid: „alapból az mondanám, hogy nem, mert már így is nagyon lementünk” a korábbi három korábbi visszalépéssel, de „mivel elsődleges cél a kormányváltás”, elképzelhetőnek tartják, hogy a jelenlegi 75 jelöltből még visszaléptetnek. (71 alá nem mehetnek elvileg, mert akkor megszűnik az országos lista.)

Kunhalmi Ágnes ma jelentette be visszalépését, de pár napja egy újabb DK-s jelölt is visszalépett. Magyar Péter örömtelinek nevezte az újabb és újabb visszalépéseket.

A jelöltek csütörtök délután 4 óráig jelenthetik be a visszalépési szándékukat.

