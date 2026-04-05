2026. április 5. 08:05

Húsvétvasárnapra több mint 70 ezer virág érkezett Hollandiából a Szent Péter térre

Több mint 70 ezer hagymás és vágott virág érkezett a Szent Péter térre Hollandiából, amely negyven éve varázsol színes virágoskertet húsvétvasárnapra - mondta Charles Lansdorp, a hollandiai kertészek olaszországi képviselője az MTI-nek.

Húsvétvasárnap, miközben a pápa a Szent Péter téren mutatja be az ünnepi misét, a jelenlévők és a szertartást a televíziókon keresztül követők szeme nem tudja elkerülni annak a gyönyörű virágrengetegnek a csodálását, amely a bazilika előtti szabadtéri oltárt övezi.

A legkülönbözőbb színű, méretű és formájú növények teljesen befedik a Szent Péter-bazilikához vezető lépcsősort.

A virágdíszítés hagyománya 1985-re vezethető vissza, amikor II. János Pál pápa akkori hollandiai látogatása alkalmával megdicsérte a helyi kertészek kompozícióit. A következő esztendő húsvétján a holland kertészek már a Szent Péter teret díszítették, és ez már negyven éve tart - idézte fel Charles Lansdorp.

A virágszállítmány, a rotterdami püspök áldásával, az idén március 31-én indult el Hollandiából hűtőkamionokkal, és mire megérkezett a Vatikánba, már ott várta a 40 tagú önkéntes hollandiai kertészcsapat.

A növényeket a pápai állam kertjeinek melegházaiban csomagolták ki, és illesztették egymás mellé. A Piet van der Burg fődekorátor vezetésével megvalósított kompozíciókat készen helyezték ki a Szent Péter térre.

Most húsvétkor a Szent Péter téren 65 ezer tavasszal virágzó hagymás virág sorakozik egymás mellett: fehér tulipánok, sárga és lila nárciszok és jácintok. Ezenkívül több mint 200 fehér és narancssárga viola, valamint csaknem 8 ezer szál vágott virág látható, nagyrészt rózsák, gerberák, hortenziák, flamingóvirágok, amelyeket barka, eukaliptusz, pálmalevél kísér.

A tapasztalt kertészeknek szombat délelőtt néhány óra állt rendelkezésükre a Szent Péter tér feldíszítésére.

Csapatban dolgoztak: az egyik csoport tagjai kézről kézre adták egymásnak a cserepes virágokat, amelyeket hatalmas derékszögű vonalzó segítségével rézsútosan helyeztek el a lépcsőfokokon. Mások az oltárt övező fehér rózsaszalagot építették meg.

"Negyven éve veszek részt a Szent Péter tér díszítésében, és minden évben más élmény számomra. Három pápát szolgáltunk már ki: kíváncsi vagyok, XIV. Leó pápának melyik virág tetszik majd a legjobban" - mondta Charles Lansdorp.

Megjegyezte, nagy figyelmet fordítanak az időjárásra is, hiszen minden húsvét más, túl meleg vagy szeles idő is lehet, és a virágoknak minden esetben ki kell tartaniuk.

A hollandokkal egy időben a pápai kertészcsapat a Szent Péter-bazilika főoltárát díszítette Antonio Frezzotti irányításával. A vatikáni kertészmester, aki a pápai lakosztály díszítéséért is felelős, az MTI-nek azt mondta, hogy a dizájnról és a színekről a pápai ceremóniamester dönt, de a virágokat ő választja ki.

Az idén a tisztaságot jelképező fehér rózsára, a böjtöt idéző lila orgonára, a tavaszt hirdető narancssárga barackvirágra esett a választás.

A bazilika virágdíszeinek visszafogottaknak kell lenniük, és megfelelő magasságúaknak, mivel ha a növények túl magasak, eltakarják az oltárt a hívők elől - emelte ki. Hozzátette, a televíziós közvetítések miatt is ügyelniük kell, nehogy a túl magas virágszálak elfedjék a látványt.

A Szent Péter-bazilika főoltárát fehér és sárga orchideák is díszítik, amelyek a szlovéniai Naklóból érkeztek.

A virágokat húsvét után idősotthonoknak és egyházi intézményeknek ajándékozzák.

(MTI)