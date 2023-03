Extra :: 2023. március 5. 20:19 ::

A sötét kapitány - Heti progresszió (CLXX. rész)

Elérkeztünk március hónap első, ráadásul kerek számmal rendelkező Heti progressziójához egy izraeli rabbi furcsa véleményével, újabb reklámokkal és némi videójátékos tartalommal. Olvasóinknak ezúton is köszönöm a közreműködést, a hetiprogresszio@protonmail.com továbbra is töretlenül üzemel. Vágjunk bele!

3. A törökországi és szíriai földrengéssel kapcsolatban valamiért több rabbi is erős késztetést érzett, hogy megosszák a világgal, szerintük miért történt a katasztrófa. Smuél Elijáhu szélsőséges és meglehetősen gyomorforgató álláspontját már megismerhették kedves olvasóink, persze a világ ismét nem háborodott fel a szavain (képzeljük csak el fordítva, az "elkövetőt" még az univerzumból is kiátkoznák).

Én egy fokkal jobb megközelítést hoztam ma el , persze a maga nemében ez is különös kissé. Jeruzsálem vezető szefárd rabbija, Shlomo Amar szerint a földrengés – melynek utóhatásait amúgy Izraelben is lehetett érezni – az LMBTQ-emberek miatt történt, illetve azért, mert egyre több jogot kapnak világszerte.



Shlomo Amar még 2010-ben (forrás: Wikipédia)

Amar amúgy veterán "kirekesztő", korábban azt nyilatkozta, hogy a homoszexuálisok halálbüntetést érdemelnének és mint olyanok, nem is lehetnek igazi zsidók.

Hasonló álláspontot persze szintén csak nekik szabad kinyilvánítani, ellenkező esetben az eredmény ugyanaz lenne, mint amit már fentebb megfogalmaztam.

2. Tudta, hogy a DK TV-nek már chatbotja is van? Előtúrtam a beérkezett levelek mélyéről kedves olvasónk képeit, ismét olyan "remekműveket" láthatunk, amelyeket szegény reklámként kapott a csodálatos algoritmustól. Ennélfogva Chat Botond (haha, mert hogy chatBOT, értik...) kvízzel akarta bombázni őt, de lehetősége nyílt (volna) megismerni a várbéli zsidóság történetét és a sokat emlegetett bodrogkeresztúri csodarabbi is ismét képbe került.



Szegény olvasónkra nagy tételben ömlik a... hirdetés









Mókás a Facebook-algoritmus.

1. Noha számos értékes és értékelhető videójáték lát napvilágot napjainkban is, sajnos vannak darabok, amelyek rendkívül populárisak ugyan, de a szó szoros értelmében alkotásként viszont nehezen értékelhetőek. Külön eszmefuttatást igényelne, sokszor miért ezek a darabok a legnépszerűbbek, de a piac "áldásainak" köszönhetően sokan olykor-olykor súlyosabb pénzeket is képesek kifizetnek egy-egy új karakterért, skinért, fegyverért stb. Az eredetileg free-to-play (tehát ingyenes) Fortnite is ilyen, amely az említett üzleti modell miatt sikeres és nyereséges, de természetesen nem emiatt került bele a rovatba.



Erre azért nehéz azt mondani, hogy "jó játékot!"





"Népet nevelni" és érzékenyíteni a szórakoztatáson keresztül is kiválóan lehet, olvasónk pedig panaszkodott, hogy ennek jegyében – nagy bánatára – már a néger Amerika kapitány is elérhető a játékban. Ezúton is sajnálom!

Köszönöm mindenkinek a figyelmet, ez lett volna mára a Heti progresszió. Egy hét múlva pedig ismét érkeznek a haladó tartalmak.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info