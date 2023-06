Vágjunk is bele!

Hiába „toleránsabbak a legtoleránsabbaknál”, azért így is kerülhet homokszem a gépezetbe. A kanadai Albertában található Londonderry School egy névtelenségbe burkolózó tanára leszidta a muszlimokat, mert azok kihagyják az iskola Pride-témájú rendezvényeit. A tanár párhuzamot vont aközött, hogy az osztálytársaik ramadán idején támogatták a muszlim diákokat, fordítva viszont tőlük nem kapnak tiszteletet azok, akik „különbözők”. A tanárnő szerint, ha az ominózus diákok nem változtatnak hozzáállásukon, akkor nem lehetnek kanadaiak és el kell hagyniuk az országot, majd hozzátette, hogy vannak országok, ahol kivégeznek homoszexuálisokat, és ha ezt valaki helyesli, annak is el kell hagynia Kanadát, mert itt „hiszünk a szabadságban és abban, hogy az emberek azzal házasodnak össze, akivel akarnak”.

Az iskola a védett állat, védett növény szituációjába keveredett. Az intézmény igazgatója végül a szokásos „tanárunk megnyilvánulása nem reprezentálja iskolánk értékeit” szöveggel vágta ki magát, nyilván nem akart konfrontálódni az amúgy felháborodott muszlimokkal. A Kanadai Muszlimok Nemzeti Tanácsa szerint a dolog „mélyen aggasztó”, a tanár pedig „mélyen iszlamofób”.

Kiváló alanyt húzott elő a mellényzsebéből a liberális propaganda. A gyermektelen Ada Daniel nemrég töltötte be 108. évét, és mivel nincsen élő rokona (gyerekei sosem voltak, tehát unokái sem), ezért az angliai Derbyshire-ben található idősek otthonában tengeti maradék idejét. Az ott dolgozók felhívást tettek közzé a néni szülinapja előtt, hogy aki szeretné, köszöntse őt fel. Rengeteg jókívánság és adomány is érkezett, de igazából most nem ez a lényeg, hanem az, hogy Ada szerint mi a hosszú élet titka: a gyerekeknél sokkal jobban szerette a kutyákat, így rengeteg agarat tartott, gyereket tudatosan nem vállalt.