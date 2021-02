Publicisztika, Koronavírus :: 2021. február 3. 13:20 ::

Hiénák

Nincs önálló gondolatod, de szeretnéd növelni pártod támogatottságát? Egy gyors reflexióra képtelen összefogás-moslék tagja vagy, ahol az egyes pártok mozgástere szükségszerűen behatárolt és szűk? Valahogy azért csak ki kellene tűnni az "arctalan tömegből"! Vélhetően ezek a gondolatok játszódtak le a Momentum vezetőségi tagjainak fejében, amikor egyik percről a másikra a kormány általi lezárások ellen kezdtek kampányolni.



Hivatalos álláspont nem is olyan régen... Itt még szigorúbban zártak volna le a kormánynál is (képek forrása: Fb/Momentum)

Ez még önmagában is furcsa lenne, hiszen mielőtt meglátták a lezárások ellen való fellépésben rejlő "lehetőségeket", semmi jel nem utalt arra, hogy megérinti őket a dolog, de különösen visszatetsző úgy, hogy szövetségeseikkel számtalanszor bírálták a kormányt az "engedékeny és nem következetes víruspolitikájuk" miatt. Hasonló káoszt a Jobbiknál is felfedezhettünk, mikor egyik percben azon rinyáltak, hogy nem lesz elég oltás, a másikban meg már azon, hogy nem bíznak a sebtében összekotyvasztott oltásokban. "Mily' meglepő", utóbbit akkor deklarálták, mikor egy felmérésből kiderült, hogy a balliberális pártok közül az ő táborukban van a legtöbb oltásszkeptikus ember.

Ez nagyjából tökéletesen ki is meríti a "politikai hiéna" fogalmát, és egy pillanatig ne legyenek kétségeink, hogy ha valaha hozzájuk kerül a kormányrúd, hasonló "következetességgel" fognak kormányozni. Ha valami még egy ellenfélben (vagy inkább ellenségben) is tisztelhető lehet, az pontosan az, hogyha az igazáért és elveiért mindvégig kiáll. Ilyenről ebben az esetben szó sincs, mint ahogy természetesen revideálni is lehet bizonyos nézeteket, ha az emberfia rájön, hogy eddig hibás úton járt. Természetesen utóbbinak sincs semmi nyoma és nem is lesz.

Mikor először megláttam Donáth Anna nyomulását , hogy "nyissuk újra Magyarországot", első gondolatom az volt, hogy meglehetősen lassú reakció ez egy olyan párttól, amely minden jel szerint sokkal nagyobb mértékben van kitömve pénzzel, mint ahogy azt a támogatottságuk alátámasztaná. A második pedig az, hogy bizony a rengeteg anyagi támogatás még nem egyenlő az őszinte, valóban a köz érdekét szolgáló politizálással, sem a politikai éleslátással.

"A vírus nem úgy működik, hogy kivárja, amíg sötét van, és aztán támad" – olvashattuk korábban a hivatalos Facebook-oldalukon, most mégis a kijárási korlátozás kitolását kérik este 10 órára, valamint az üzletek nyitvatartási lehetőségét este 9-re. Persze az "oltási kártyát" és az ezzel járó diszkriminatív előnyöket (érdekes, ilyenkor nem számít az "egyenlőtlenség") ők sem engedték el (a kormánypártoknál ez plasztikkártya néven fut), de ezzel az izzadságszagú próbálkozással olyan embereket kívánnak megszólítani, akikkel korábban egy jottányit nem foglalkoztak, kizárólag, miután szembesültek az országban egyre fokozódó nyitásellenes hangulattal. Azontúl, hogy félmegoldásokat kínálnak (minek megőrizni a kijárási korlátozást 10 utánra?), a leírtakból való végkövetkeztetés egyértelmű. Akik ilyen meglepetésszerűen, minden őszinteséget nélkülözve halásznak a zavarosban, csak mert ott támogatottságot és extra szavazatokat remélnek, ugyanilyen hirtelen fogják elhagyni vagy lecserélni az adott tábort, ha pillanatnyi érdekeik úgy kívánják majd. A sebtében összetákolt "5+1 intézkedés" is erről tanúskodik, amiből az utolsó ráadásul élesen vitatható is.



Meggondolta magát a vírus és vele együtt a Momentum is! Most éppen ezzel az üzenettel lehet "nagyobbat szakítani"...

Nos, az egésszel kapcsolatban nekem két vezérgondolat jut eszembe, érdekes módon mindkettőnek a "hajókhoz" van köze. Egyrészt, kedves Momentum ez a hajó már elment, hiszen a Mi Hazánk révén már valódi és hathatós képviseletet kapnak az érintettek, másrészt pedig a csapongással járó problémákat már Seneca is kiválóan átlátta az ókorban: “Semmilyen szél nem kedvez annak, aki nem tudja, melyik kikötőbe tart.” A Momentum is pont ilyen, lényeg csak a szavazatmaximálás!

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info