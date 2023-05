Anyaország :: 2023. május 1. 20:54 ::

Budaházy a Mi Hazánk majálisán mondott köszönetet azoknak, akik a szabadulásáért dolgoztak

– Szabadság! – kiáltotta elsőként a múlt héten szabadult Budaházy György, aki a köztársasági elnök részéről kapott kegyelem után részt vett a Mi Hazánk Mozgalom majálisán. Ezután köszönetet mondott mindazoknak, akik az elmúlt másfél évtizedben mellette álltak, és azért dolgoztak, hogy ő és társai szabadlábra kerüljenek.



Fotó: Bach Máté

Mint mondta, az országot irányítókat, a döntéshozókat is köszönet illeti.

– Az ügy nem zárult le a mellékbüntetést és a költségeket illetően, de kis lépésekkel, jó emberek segítségével remélhetően ennek is végre lesz. De most érezzük jól magunkat, örüljünk együtt, mert ez közös érdem – fogalmazott Budaházy György.

Úgy tűnik egyébként, hogy a pártok május elsejei népszerűségi versenyét a Mi Hazánk Mozgalom nyerte, bár Toroczkaiéknak túl sok kihívója nem akadt ezen a napon, hiszen rajtuk kívül csak az MSZP és a Magyar Munkáspárt tartott rendezvényt, írja a Magyar Nemzet.

A Mi Hazánk idén első alkalommal szervezett majálist a Bikás parkban, ahol már reggel 9 órától várták az érdeklődőket zenével, pónilovaglással, kisvonattal, ugrálóvárral és természetesen étellel-itallal. Nem is csoda, hogy a park leginkább kisgyermekes családokkal telt meg, nagy a gyerekzsivaj, de a kellemes tavaszi időnek köszönhetően sok idősebb pár is kilátogatott az újbudai programra. Többen pikniktakarókkal, székekkel érkeztek ide napfürdőzni, miközben a gyerekek vattacukrot majszoltak vagy játszottak a Bikás szobornak emelt domboldalon.

Budaházy szabadulásáról beszélt elsőként a párt elnöke is. – Budaházy Györgyék melletti kiállás erkölcsi és bajtársi kötelesség – mondta Toroczkai László. Közölte, nem érdekli, hogy emiatt csökken vagy nő pártja népszerűsége, elvi kérdés, hogy a múlt csütörtökön szabadult Budaházy mellett áll.

Toroczkai beszélt a végrehajtó maffiáról is, amelynek lebukása azt eredményezte, hogy lemondott Schadl György és a végrehajtói kar teljes vezetősége. Mindez a pártelnök szerint a Mi Hazánk érdeme. A fúrt kutakról azt mondta, azoknak a nyakába akarnak sarcot tenni, akikről nem lehet már több bőrt lehúzni.

– Nincs olyan ember az országban, akinek az életére ez ne lenne kihatással – mondta. A regisztrációs díj eltörléséért is harcol a párt, szerintük el kell kerülni, hogy olyan helyzet álljon elő, mint például Belgiumban, ahol egyre jobban sarcolják a fúrt vagy ásott kutakkal rendelkezőket. – Van egy brüsszeli elvárás a magyar kormánnyal szemben, egy globális víz stratégia meghirdetésével – vélekedett Toroczkai, aki leszögezte, pártja elutasítja a kutak regisztrációját, kompromisszumra sem hajlandók ebben a kérdésben, és biztos abban, hogy célt fognak érni.

A beszégetés témája volt a Kárpátalján nemrégiben megjelent plakátok ügye is, melyeken a felirat kísértetiesen hasonlít az amerikai nagykövetség által is pénzzel támogatott hazai plakátkampányra. Toroczkai szerint nehéz azt mondani Ukrajnára, hogy demokratikus, europier állam. – Ott csak korrupció van.

És Kárpátalján megjelennek ezek a plakátok, pár héttel azután, hogy Magyarországon is megjelentek. Könnyű kikövetkeztetni, hogy ki áll ezen plakátok mögött. Az amerikai kormány teszi ki ezeket a plakátokat is. Ahogy az Egyesült Államok áll egész Ukrajna mögött – mondta a pártelnök.

Nagy dolog, hogy Novák Katalin ezt bevállalta

A Telex is beszámolt az eseményről. „Hazafi vagyok, nem terrorista” feliratú pólóban lépett színpadra Budaházy György a Mi Hazánk Mozgalom majálisán a Bikás parkban, írják.

„Szabadság” – kiabálta párszor, majd miután levette a napszemüvegét, szólt pár szót a közönségnek. Arról beszélt, hogy a szabadulása az egész nemzeti oldal győzelme volt, és a „köszönet és a hála gondolata van benne”, mert szerinte a sok ima nagyon kellett ahhoz, hogy kegyelmet kapjon.

„Az országot irányítók pragmatikusan gondolkodó emberek, de nekik is kellett a nyomásgyakorlás” – utalt arra, hogy Toroczkai Lászlóék évek óta követelték a szabadon engedését.

A kegyelmi döntést Budaházy a Mi Hazánk mellett a kormánynak, Böjte Csabának (aki gyerekekkel is elmormoltatott érte egy imát) és Novák Katalinnak is megköszönte. „A köztársasági elnök – aki sosem volt a bajtársunk – részéről is nagy dolog, hogy ezt bevállalta” – fogalmazott.

Arról beszélt, hogy az utcán és a boltokban megállítják, és gratulálnak neki. A majálison is többen odamentek hozzá egy kézfogásért, egy vállveregetésért, egy pusziért.



Fotók: Presinszky Judit / Telex

A Hunnia-per vádlottjának 20 millió forintos bűnügyi költsége azért maradt, a Mi Hazánk gyűjtötte is neki az adományt a majálison.