Anyaország :: 2026. július 13. 07:43 ::

Harminchét határsértő ellen intézkedtek a rendőrök a hétvégén

Harminchét határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság hétfőn az MTI-t.

A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken tizenhat, szombaton tizenhét, vasárnap egy, jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök. Az ország belsejében három határsértőt elfogtak, velük szemben idegenrendészeti eljárás indult.

Az elmúlt héten az ország területén - idén az eddigi legtöbb - 69 határsértőt tartóztattak fel és kísértek vissza a rendőrök az ideiglenes biztonsági határzárhoz. A megelőző héten - június 29-től július 5-ig - a feltartóztatottak száma 47 volt. Az elmúlt héten az ország belsejében 7 határsértőt is elfogtak, idegenrendészeti eljárás indult ellenük. Embercsempészés miatt egy gyanúsított ellen indult büntetőeljárás - derült ki a rendőrségi összesítésből.