Anyaország, Videók :: 2026. július 8. 10:35 ::

Őrizetbe vették a Megafon egyik "influenszerét"

Őrizetbe vették Szakács Istvánt, a Megafon influenszerét. Felesége a blogger közösségi oldalán tájékoztatott, hogy férjét szerda reggel elvitték a rendőrök, írja az Index.



Szakács Bohárral és Szijjártóval a Megafon egyik rendezvényén (fotó: Fb)

A férjem nem követett el erőszakos cselekményt. Mindössze hangot adott a felháborodásának, és azt mondta: ha Orbán Viktort jogtalanul elviszik, azt mi sem fogjuk szó nélkül hagyni – fogalmazott a feleség, hozzátéve, hogy szerda reggel 6 órakor hét rendőr jelent meg az otthonukban.

Hozzátette, „házkutatást tartottak, majd elvitték a férjemet”. Kiemelte, hogy feleségként ezt felfogni is nehéz, számára „ez a mai Magyarország egyik legmegrázóbb képe”.

Szakács szerdán már korábban kiírta Facebook-oldalára, hogy „letartóztattak”, de akkor nem közölt részleteket a történtekről.

Bárhonnan kiszabadítanák Orbán Viktort

Felesége bejegyzésében arra az esetre utalt, amikor Szakács közzétett egy videót, amelyben felszólította Magyar Pétert, hogy „meg ne próbálja” elvitetni Orbán Viktort a „pribékjeivel”. A győri influenszer úgy fogalmazott, ha ez megtörténik, „akkor ötszázezer magyar fog menni, és ki fogjuk szabadítani akárhonnan, akárki áll velünk szembe”.

Az ügy előzménye az ismert „aranykonvoj-akció”, amelyben március 5-én, az M0-s autóút alacskai pihenőhelyén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 7 ukrán állampolgárt, köztük egy egykori titkosszolgálati tábornokot és 2 páncélozott pénzszállító autót állított elő, amelyek összesen 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat akartak szállítani Ukrajnába.

Az „aranykonvoj-akció” néven elhíresült rajtaütésről azonban azóta kiderült, hogy az ügy több szempontból is sántít, hiszen egyes információk szerint az akció időpontjáról és szükségességéről is maga Orbán Viktor dönthetett .

Az ukrán pénzszállítók ügyvédje, Horváth Lóránt pedig június végén Orbán Viktor, Farkas Örs, Hajdu János és Demeter Tamás gyanúsításával egyidőben elrendelt őrizetbe vételét és letartóztatását indítványozta. Az indítvány indoklásában úgy fogalmaztak, hogy magát a dokumentumot a sajtóban megjelent értesülésekre alapozták. Magyar Péter ezt követően úgy fogalmazott, hogy azonnali választ vár az ügyészségtől, hogy az aranykonvoj ügyében meghallgatták-e már gyanúsítottként Orbán Viktort és Hajdu Jánost.

Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész pedig elárulta, hogy két külön nyomozás is folyamatban van. Az egyik pénzmosás gyanúja miatt áll fenn (ez a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörébe tartozik), míg az ügyészség az elfogás során történt esetleges visszaéléseket vizsgálja. Ugyanakkor leszögezte, hogy a kiszivárgó információk veszélyeztetik a nyomozás sikerességét.

Takács szerint terrorcselekmény előkészítése a vád

Az influenszer őrizetbe vételére a Védvonal is reagált, Czunyiné Bertalan Judit, a Védegylet vezetője úgy fogalmazott, hogy „azonnali intézkedést követően a legkiválóbb ügyvédek közül fogjuk biztosítani a jobboldali influenszer jogi védelmét”.

A tiszás önkény a rendvédelmi szerveket politikai furkósbotként használja, és mindenkire le akar csapni. A vélemény-nyilvánítás alapjogának szükségtelen és aránytalan korlátozása, ha valakit politikai véleményének kifejtéséért büntetőeljárás alá vonnak – idézi az MTI a közleményt.

A vezető kiemelte, hogy „ezután is fellépünk minden politikai megtorlás és félelemkeltés ellen”.

A magát „szexi ellenzéki politikusnak” tartó Takács Péter azonnal reagált a hírre, közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy „a rettegő hatalom ma hajnalban letartóztatta az egyik ismert jobboldali influenszert”.

A »bűne« az volt, hogy kitett egy felháborodott posztot, amiben Orbán Viktor belengetett letartóztatásának hírére reagált. A vád: terrorcselekmény előkészítése… – fogalmazott a volt egészségügyi államtitkár.

Xanaxot ajánlott Karsai Dánielnek

Szakács István, a Megafon győri influenszere 2024-ben távozott a közéletből, miután felháborodást váltott ki a TikTok-élőzés közben tett megjegyzése. A férfi videóban reagált arra, hogy Sulyok Tamás köztársasági elnök elutasította Karsai Dániel, a gyógyíthatatlan ALS-betegségben szenvedő alkotmányjogász kérelmét. Karsai pár hónappal később, 2024. szeptember 29-én halt meg.

Akkor úgy fogalmazott, hogy Karsai Dánielnek Xanaxot kellene bevennie, hogyha „olyan állapotban érzi magát”. Megjegyzését később minősíthetetlennek nevezte, és jelezte, hogy távozik – talán véglegesen – a közéletből.

Egészen pontosan ezt mondta:

Karsai Dániel kapja be… Azért, mert az életről egyedül a jóistennek van joga rendelkezni. A Karsai Dániel annyira izél. Tehát ha annyira olyan állapotban érzi magát, vegyen be két doboz Xanaxot, oszt viszon’ látásra.

Frissítés: Orbán szerint "szintet lépett az önkényuralom"

Orbán Viktor, a Fidesz elnöke kiállt a Facebookon Szakács István "jobboldali influenszer" mellett, akit felesége Facebook-bejegyzése szerint szerdán reggel elvittek a rendőrök. A volt miniszterelnök az "önkényuralom" szintlépéseként értékelte a történteket.

"Szintet lépett az önkényuralom, már akkor is elvisznek a rendőrök, ha kritizálni mered a miniszterelnököt. Ma ő, holnap te. Ne hagyjuk! Csütörtökön 18 órakor tüntetés a Sándor-palota előtt!" - írta Orbán Viktor, utalva arra, hogy a Fidesz és a KDNP demonstrációt hirdetett csütörtök estére az alaptörvény módosítása és a köztársasági elnök elmozdítása ellen tiltakozva.

(MTI nyomán)