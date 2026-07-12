Külföld, Migránsbűnözés :: 2026. július 12. 16:50 ::

A szokásos befejezéssel végződött az antirasszista szőke anyuka és az arab csődör "szerelme"

A New York Times számol be egy 43 éves anyuka, Jamey Carney és egy 28 éves arab migráns románcáról, mely - érthetetlen módon - nem a rasszok közötti Happy Enddel zárul.

A 43 éves Jamey Carney, aki az Államokban ingatlanügynökként és biztosítási tanácsadóként kereste a kenyerét, 2021-ben fogta lányát, s az óceánon átrepülve Írországban telepedett le, ugyanis beleszeretett a szigetbe. Carney egyébként igazi nagyvárosi környezetben szocializálódott liberális volt, közösségi médiás felületein korábban többször is obszcén szavakkal illette az ICE-t (Az Amerikai Egyesült Államok Bevándorlási és Vámügyi Hivatala), valamint lándzsát tört a Szabad Palesztina mellett is. Utóbbi véleményét nyilván nem valamiféle antijudaista vagy fehér fajvédő meggyőződés táplálta, csak mostanában a szélsőbaloldalon is divat a zsidó állammal szemben pozicionálni magukat.



Jamey Carney 43 éves volt. (Fotó: NY Times)

Írországban néhány hónapja megismerkedett egy 28 éves arab "menedékkérővel", Ahmed Alhaqer-rel. Hol máshol is lobbanhatott volna fel a multikulti románc szikrája, mint egy baloldali tüntetésen. Ahmed egyébként már 2024 óta Dublinban lógatja a lábát, tehát egyértelmű főnyeremény minden egzisztenciával rendelkező, gyermekét egyedül nevelő fehér nő számára. A férfi egyébként Írországba érkezése előtt Franciaországban is élősködött, de nyilván elviselhetetlen lehetett az ottani üldöztetés, ezért is kellett menedéket kérnie a keltáknál...



Jamey sikeres üzletasszony volt; mi sem természetesebb, hogy viszonyt kezd egy menedékszálláson élő arab élősködővel. A szerelemtől néha az ember elveszti a fejét, de most nem átvitt értelemben. (Fotó: NY Times)



A liberális mintapár. A románc vége kevésbé volt sziruposabb, annál inkább véresebb. (Fotó: NY Times)

A néhány hónapnyi interkulturális boldogság után, Jamey végre megismerkedhetett az arab telivér kultúrájának azon oldalával, mely kevésbé idézi az 1001 éjszaka mesés világát. Július 7-én a nő 13 éves lánya arra ért haza, hogy a házban síri csönd honol, s ennek hamarosan az apropójára is fény derült: a nő az ágyában feküdt, feje péppé volt verve, teste pedig egy lepedővel volt leterítve. A rendőrség közleménye szerint a szoba úszott a vérben.

A boncolás szerint a nő halálát fulladás okozta, tehát Ahmed előbb megfojtotta kedvesét, s csak utána törte össze a nő fejét hatalmas erővel és brutalitással.

A szomszédok beszámolói szerint a pár lakásából heves veszekedés hangjai szűrődtek ki, majd az arab viharos gyorsasággal távozott a nőtől.



Az arcokból ítélve egyedül a kutya sejthette, hogy nem jó ómen korcsokkal keveredni. Remélhetőleg az eb jól van. (Fotó: NY Times)

A rendőrség Ahmedet próbálta keresni azon a menekültszálláson, ahol lakott, ám nem találták. Az ír hatóságok nyomozása szerint a gyilkosság elkövetése után Ahmed repülőjegyet váltott Törökországba, majd innen megpróbál a Közel-Keleten keresztül hazatérni otthonába, Jordániába.

A nőt lánya és New Yorkban élő édesanyja és testvére gyászolja. A családnak legalább az vigaszt adhat, hogy Carney biztosan nem volt rasszista, s "nagy segítség ez" 13 éves lánya számára.

KG