Extra, Migránsbűnözés :: 2026. július 10. 20:58 ::

Egy liberális francia testközelből tapasztalta meg a befogadás valóságát - és futva menekült a saját házából

Saint Juvat egy alig 700 fős kis falucska Bretagne-ban. Itt vásárolt meg egy régi kis fogadót még 2019-ben egy Hervé nevű férfi. A most 56 éves férfi 5 évig újította az egykori fogadót, majd miután beköltözött, szélesre tárta a kapukat a vendégek előtt: kempingezők, utazók, turisták találtak nála szállásra, mert Hervé alapelve, hogy "mindenki előtt ki kell nyitni az ajtót", fontos a befogadás.

Aztán tavaly télen egy mauritiusi házaspár és azok két gyereke kopogtatott az ajtaján, hogy sátrat állítanának a kertjében. Az egyébként papírok nélküli illegális migránsokat a liberális széplélek annyira megsajnálta, hogy nem is a kertben szállásolta el őket, hanem egyből a házában, igaz, nem ingyen, hanem nagyon alacsony - mondhatni jelképes összegű - bérleti díj fejében. Azt is elintézte a jövevényeknek, hogy nagyobbik gyerekük egy vendéglátóipari iskolába járhasson.



Egy igazi emberbarát liberális (fotó: FDS)

Hervé kezdetben egy rövid távú, két hónapos, „egyszer megújítható” bérleti szerződést ajánlott, amelyet 2025. október 6-án írtak alá. Az első néhány nap simán telt. A hangulat azonban gyorsan megromlott. Az éjszakai zajongásokat az afrikaiak vádaskodása követte, akik szerint a tulajdonos lopott tőlük - igen, a hajléktalan migránsoktól -, valamint meghamisította a villanyszámlájukat, hogy többet fizessenek, ezért nem fizettek inkább semmit...

A fordulópont 2026 januárjában jött el, amikor az afrikai családfőt rajtakapták, hogy a villanyórát manipulálja. Akkor a migráns azzal fenyegette meg Hervét, hogy megveri.

A jövevények haragja fokozódott. Néhány nappal később a pár megtámadta Hervét az autójában, és letörték a visszapillantóját. A megrémült férfi feljelentést tett. A rendőrség tanácsára nem volt hajlandó egyedül maradni, hívta a testvérét erősítésért, mielőtt végül úgy döntött, hogy elhagyja a saját otthonát, amelyet távozása reggelén sárral borítva talált.

Hervé hivatalosan követelte, hogy a család 2026. február 1-jéig hagyja el az ingatlant. Hiába. A kilakoltatási eljárás megindításakor a tulaj megdöbbenve fedezte fel vendégei múltját. 2025 júliusában a párt már kilakoltatták előző lakhelyükről ugyanazon okok miatt: kifizetetlen bérleti díj, verbális bántalmazás és halálos fenyegetések.

A család továbbra is a házában él, miután figyelmen kívül hagyták a kilakoltatási végzést és az összes kiküldött idézést. Hervé most a testvérével él, és fontolgatja az ingatlan eladását.

Talán jobban tette volna, hogy a liberális ökörségek és cukormázas egyenlőségi szirupok helyett, olyan francia írók könyveit olvasta volna, mint Laurent Obertone Gerillája vagy Jean Raspail Szentek Tábora. No, meg nem utolsó sorban jó, ha léteznek olyan szervezetek, mint a Bűnvadászok.

A kutyát sajnálom.

KG - Kuruc.info