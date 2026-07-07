Extra, Külföld :: 2026. július 7. 08:20 ::

Tahó Trump fényképpel alázza Melonit a NATO-csúcs előtt

Az olasz védelmi miniszter a transzatlanti kapcsolatok fontosságáról beszélt, miután Donald Trump a közösségi oldalán szúrt oda ismét Georgia Meloninak, írja a Reuters nyomán a 24.

Az olasz miniszterelnök múlt hónapban azzal vádolta meg az amerikai elnököt, hogy kitalált egy történetet róla, mely szerint könyörgött neki egy közös fotóért a franciaországi G7-csúcson.

Mindketten részt vesznek az e heti törökországi NATO-csúcson, de a jelek szerint Trump nem tekinti lezártnak az ügyet. A Truth Social nevű közösségi oldalon kitett egy fotót, melyen Meloni rajongással néz rá fel. Mindössze annyit írt hozzá: távoltartási végzés szükséges.

Meloni korábban Trump egyik legnagyobb támogatója volt, egyedüli európai vezetőként ő vett részt az elnök beiktatásán 2025-ben.

A két vezető konfliktusa onnan indult, hogy Trump bírálta Leó pápát az iráni konfliktus elítélése miatt, ezt pedig Meloni sem hagyta szó nélkül.