Háború, Külföld :: 2026. július 12. 18:17 ::

Orosz védelmi tárca: az orosz erők csapást mértek a csernomorszki és odesszai kikötői infrastruktúrára

Az orosz hadsereg csapást mért a csernomorszki és odesszai kikötői infrastruktúrára - közölte vasárnap a moszkvai védelmi tárca.

A minisztérium szerint az Odtransz logisztikai központját is talált érte, mindemellett katonai szállítmányokat semmisítettek meg, hajókat és egy komphajót süllyesztettek el.

"Az éjszaka folyamán az Oroszországi Föderáció fegyveres erői levegőből indított nagy hatótávolságú, precíziós fegyverekkel és drónokkal csoportos csapást mértek. Ennek következtében megsemmisültek Odesszában, illetve az Odessza megyei Csernomorszkban a kikötői infrastruktúra létesítményei, amelyeket katonai célú szállítmányok, valamint üzemanyagok és kenőanyagok kirakodására, illetve raktározására használtak, valamint az ezeket az árukat az ukrán kikötőkbe szállító tengerjáró hajók és egy komp" - áll a közlésben.

A minisztérium szerint egy szárazáru-szállító hajót és egy tengeri drónok indítására átalakított - járőrhajóként szolgáló - halászhajót is elsüllyesztettek.

A moszkvai védelmi tárca vasárnapi hadijelentése szerint a "különleges katonai művelet" térségében az utóbbi egy napban 1465 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan.

A tárca a megsemmisített ukrán katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel katonai célokra használt energetikai és közlekedési infrastrukturális létesítményeket, valamint drónok raktározásának, összeszerelésének és indításának helyszíneit, 11 irányított légibombát, továbbá 585 repülőgéptípusú drónt.

A minisztérium szerint az éjszaka 349 ukrán drónt lőttek le oroszországi régiók felett, illetve a Fekete- és az Azovi-tenger térségében.

A tárca szombaton jelentette be a szumi régióbeli Bacsivszk település elfoglalását.

Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester a Max üzenetküldő alkalmazásban közölte, hogy az utóbbi egy napban mintegy 300 ukrán drón repült a moszkvai régió felé. A polgármester szerint ezek nagy részét az orosz légvédelem semlegesítette. Hozzátette, hogy az orosz főváros térségében 45 pilóta nélküli repülőeszközt lőttek le ez idő alatt.

Orosz biztonsági források arról számoltak be, hogy két kolumbiai "zsoldos" vesztette életét Kupjanszk térségében. "A kupjanszki frontszakaszon az ukrán fegyveres erők parancsnoksága már gátlástalanul használja ágyútöltelékként a kolumbiai zsoldosokat, akiket a halálba küldenek. Az elmúlt napokban derült ki, hogy Nilson Pardo és Isaac Maldonado életüket vesztették. Jellemző, hogy Pardo idén május 29-én lépte át az ukrán határt, és alig egy hónap múlva már meghalt" bevetésen - tették hozzá.

Korábban azoknak a kolumbiaiaknak a hozzátartozói, akiket csalással toboroztak be az ukrán fegyveres erőkbe, tüntetést szerveztek Bogotában, hogy felhívják a hatóságok figyelmét az országban folyó toborzási problémára. Az orosz biztonsági szervek arról is beszámoltak, hogy a Harkivi régióban, Sztarica falu közelében foglyul ejtették a kolumbiai William-Andrés Gallego Orosco nevű férfit. A donyecki térségben dolgozó francia szakértő, történész és hadi tudósító, Laurent Brayard által összeállított, ukrán fegyveres erők oldalán harcoló külföldiek hitelesített listáján a kolumbiai állampolgárok állnak az első helyen (1725 fő). A második helyen Brazília áll 631 "zsoldossal", míg az Egyesült Államok a harmadik helyre csúszott vissza (599 fő). Nagy-Britannia mindössze a negyedik helyet foglalja el 323 "zsoldossal".

Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója vasárnap arról számolt be, hogy ukrán támadások következtében négyen életüket vesztették Enerhodar városában, a zaporizzsjai atomerőmű közelében. A város másik négy lakója megsebesült. Elmondása szerint az ukrán dróncsapás egy buszmegállót ért. "Mindössze két nappal a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggal (NAÜ) való találkozást követően a legvéresebb nap volt Enerhodarban. Ez nem valami szójáték, ez tény. Megöltek négy embert - két nőt és két férfit, négy sebesült is van, egyikük állapota súlyos" - mondta. Hozzátette, hogy április vége óta legalább 11 ember vesztette életét a város elleni támadásokban.

(MTI)