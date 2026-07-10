Anyaország :: 2026. július 10. 11:18 ::

Gyalogosgázolót keresnek a rendőrök

Balesetről érkezett bejelentés 2026. július 9-én 22 óra 45 perckor Kaposszekcsőről. Az eddig rendelkezésre álló információk alapján egy fekete színű autó vezetője elütött egy személyt a 611-es úton, Kaposszekcsőn a Petőfi utcában, majd adatai hátrahagyása és segítségnyújtás nélkül elhajtott.

Az esettel összefüggésbe hozható a képen látható 43 éves Horváth Attila csikóstőttősi lakos. A férfi felkutatása jelenleg is folyamatban van.

A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai kérik, hogy aki a képen látható Horváth Attila hollétéről bármilyen információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen bármelyik rendőri szervnél, vagy hívja a 06-74-501-106-os telefonszámot, illetve tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 „Telefontanú" zöldszámán, vagy a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.