Videók :: 2026. július 12. 19:34 ::

Joe bácsi története - az egyik utolsó élő Mecseki Láthatatlan

Hatalmas megtiszteltetés érte a IISwords Media csapatát, hiszen az egyik utolsó mecseki láthatatlannal, egy valódi 1956-os antikommunista harcossal, Farkas Józseffel, alias Joe bácsival készülhetett egy anyaguk.

A Légió Hungáriához kötődő Youtube-csatorna fontos értékmentő munkát végzett ezzel, hiszen nagyon fontos, hogy ezeknek a hősöknek a történetét megismerje az utókor.

Farkas József, alias Joe bácsi az egyik utolsó élő mecseki láthatatlan, vagyis az egyik utolsó olyan ember, aki személyesen vett részt a mecseki antikommunista gerillák harcaiban.

De nem csak a harcok, és az azt követő hihetetlen menet történetét mesélte el nekünk, hanem a kőkemény gyerekkoráról, és az 56 utáni újrakezdésről is mesélt.

A mecseki erdőktől a Föld legtávolabbi pontjain, Új-Zélandon és Ausztráliában való újrakezdésig hallhatunk egy óriási történetet, egy óriási karaktertől.