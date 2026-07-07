Anyaország, Videók :: 2026. július 7. 17:35 ::

Elsötétült az M1, leállt a Kossuth Rádió

Elsötétült az M1 képernyője, a Kossuth Rádió helyén pedig a Bartók Rádió műsora hallgatható. Az MTVA frissen megbízott ideiglenes vezérigazgatója, Horváth András, és az általa felkért, ideiglenes szakmai csapat azonnali hatállyal megszüntette a propagandát, leállította a hírszolgáltatást a közmédia minden felületén - közölte az MTVA Sajtó és Marketing Irodája kedden az MTI-vel. /Bővített hír./



Fotó: Kaszás Tamás / Index

Azt írták, a Magyar Televízió 1957. május 1-jén indult. Az elmúlt közel 70 évben csak technikai problémák alkalmával sugárzott fekete képernyőt, ritkábban pedig halálesetkor: így akkor is, amikor 1993. december 12-én elhunyt Antall József, Magyarország első szabadon választott miniszterelnöke.

"A fekete képernyő ezúttal is egy korszak lezárását szimbolizálja. Az elmúlt években a közmédia a politikai hatalom befolyása alá került, és elvesztette legfőbb funkcióját: a nyilvánosság hiteles és objektív tájékoztatását. Ehelyett a gyűlöletkeltés és a hazugság fóruma lett. Ez mostantól megváltozik" - olvasható a közleményben.

Az M1 felületén átmenetileg az alábbi szöveg olvasható: "A közmédia nem hazudhat. Bocsánatot kérünk, amiért hosszú éveken át mégis ezt tettük! A közmédia most átalakul, hogy a jövőben független és hiteles legyen. A hírszolgáltatás átmenetileg szünetel. Maradjanak velünk!"

Az összegzés szerint 19:56-kor az M1 átmenetileg új formában, filmekkel és hírszolgáltatás nélkül indul újra. A Kossuth Rádió frekvenciáján átmenetileg a Bartók Rádió műsora hallgatható, egyelőre hírszolgáltatás nélkül. Az új hírigazgatóság felállásával párhuzamosan a hírműsorok fokozatosan, ütemezetten indulnak újra. Az átállás a hírszolgáltatáson kívüli műsorkínálatot más platformokon nem érinti érdemben.

Az M4 Sport közvetítései - így a labdarúgó-világbajnokság mérkőzései is - változatlanul, zavartalanul folytatódnak.

Ezt megelőzően bemondták, hogy az MTVA felfüggeszti a propagandát

Szokatlan jelenet történt: az M1 híradójában hangzott el, hogy az MTVA új átmeneti vezetése megkezdte a közmédia működésének átvilágítását. A műsorban Radnai Csaba azt olvasta be, hogy a feladatuk többek között a propaganda felfüggesztése. A mondat azért is volt különösen erős, mert mindez a köztelevízió saját híradójában hangzott el.

Megváltak "Pitbulltól"

A bejelentés nem előzmények nélkül érkezett. Az Index kedden arról írt, hogy Horváth P. András, az MTVA múlt héten kinevezett átmeneti vezérigazgatója felmentette a munkavégzés alól Németh Zsoltot, az M1 csatornaigazgatóját, akit a közmédiában Pitbullként is emlegettek.

Tömeges felfüggesztés az MTVA-nál

Az Index információi szerint az MTVA több közép- és felsővezetőjével hétfő este közölték, hogy felfüggesztik a munkavégzés alól, egyúttal néhány órán belül le is kellett adniuk mindent, ami a munkavégzéshez szükséges volt.

A lap úgy tudja, ez az intézkedés több mint hatvan embert érint, és a felfüggesztést követő lépés a munkaviszony megszüntetése lehet. Bohár Dániel közösségi felületén arról számolt be, hogy a döntés érintette Császár Attilát is, szerinte a riportert biztonsági őrökkel vezettették ki az MTVA épületéből.

Közben Németh Balázs fideszes országgyűlési képviselő egy levelet osztott meg Facebook-oldalán, amiből kiderül, hogy Horváth András vezérigazgató július 6-i keltezéssel szűk két hétre felfüggesztette a munkavégzés alól az MTVA egyik alkalmazottját.