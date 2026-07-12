Külföld :: 2026. július 12. 17:33 ::

Aszad bukása óta első alkalommal ült össze Szíria új parlamentje

Bassár el-Aszad szíriai vezető 2024 decemberében történt megbuktatása óta első alkalommal ült össze vasárnap Szíria új parlamentje.

Ahmed es-Saraa elnök arra szólította fel a képviselőket, hogy tegyék a törvényhozást "a felelősség és szakértelem" mintájává.

A damaszkuszi parlament működése egyfajta próbaköve lesz Saraa azon ígéretének, hogy új, a társadalom minden szegletét magába foglaló rendszert épít ki Szíriában.

A 210 képviselői mandátum kétharmadának sorsáról tavaly regionális választási testületek döntöttek. A fennmaradó képviselőket Saraa nevezte ki július 1-jén. Bírálói nehezményezték, hogy a kormány ezzel messzemenő befolyással rendelkezik a képviselők kiválasztásánál. Saraa azzal védekezett, hogy ezt az eljárást a több millió menekült és a hiányzó választói nyilvántartás tette szükségessé. Mint mondta, támogatja általános választások lefolytatását, amint ezt a infrastruktúra lehetővé teszi.

A mostani parlamentben 21 női képviselő van. Tizenötöt közülük Saraa jelölt ki.

Ahmed es-Saara 2024 decemberétől vezeti az országot, miután a 14 éves polgárháborúnak véget vetve sikerült eltávolítani a hatalomból Bassár el-Aszad korábbi elnököt. Hivatalba lépése előtt Saara a szíriai lázadó mozgalom, a Levantei Felszabadítási Szervezetet (Hajat Tahrír as-Sám, HTS) vezetője volt, amely korábban szintén szerepelt a terrorszervezetek listáján. Saraa nyugati országokhoz igyekszik közeledni, ugyanakkor uralmának első évét beárnyékolták kormányerők és kisebbségek közötti erőszakcselekmények.

Jelenleg négy parlamenti mandátum betöltetlen. Ebből három Szuvejda tartománynak tartanak fenn, ahol a választásokat tavaly júliusban el kellett halasztani a kormányerők és a drúz kisebbség közti, mintegy 1700 ember életét követelő összecsapások miatt.

(MTI nyomán)