Anyaország :: 2026. július 12. 14:40 ::

Elhunyt Szolnoki Péter, a Bon-Bon énekese

„Mély fájdalommal a szívünkben tudatjuk, hogy Szolnoki Péter szeretett apa, társ, barát, énekes-dalszerző, előadóművész a mai napon, életének 57.-ik életévében súlyos betegség következtében elhunyt” – jelentette be Facebook-oldalán a Bon-Bon együttes Szolnoki Péter énekes halálhírét. Az előadó májusban lett 56 éves.

Arra kérték a rajongókat, ismerősöket, barátokat és a sajtót, hogy részvétnyilvánításukat a közösségi oldalakon fejezzék ki. „Az űr, amely most keletkezett nem fejezhető ki szavakban, a fájdalom mérhetetlen a szívünkben.”

Június közepén a zenekar oldalán azt írta Szolnoki Péter családja és Török Tamás, a Bon-Bon másik alapítótagja, hogy Szolnoki Péter betegsége miatt a következő pár hétben elmaradnak a koncertek. A bejegyzésből kiderült, hogy Szolnoki Pétert kórházban kezelik, „a lehető legjobb kezekben van a gyógyulás útján.”

Az együttes májusban még jubileumi nagykoncertet adott „30 éve Veletek” címmel a Budapest Arénában.

Szolnoki Péter 1970. május 22-én született Debrecenben. Nyolcévesen kezdett fuvolázni, ekkor került közelebb a zenéhez. 14 és 19 éves kora között a Zalka Máté Zenész Tiszthelyettesképző Szakközépiskola diákja volt, ahol a könnyebb műfajokkal is megismerkedhetett. Sziluett nevű popegyüttesével A rock gyermekei című zenei műsor slágerlistáján több hétig a harmadik helyen szerepelt.

1989-ben, miután elvégezte az iskolát a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia Fúvós-szimfonikus Zenekarának tagja lett. 1990 első felében a tatai katonazenekarban dolgozott, majd szeptembertől már a Police Big Band zenekar tagja lett, itt dolgozott 2009-ig. A fuvola mellett itt énekelt és basszusgitározott is. Wikipédián elérhető életrajza szerint egy darabig Végvári Ádám zenekarában basszusgitározott, mellett pedig párhuzamosan a Lehár Ferenc Operettzenekarban fuvolázott 1993-ig.

1993-ban a Ki mit tud? elődöntőjében szerepelt jazz kategóriában, és még ugyanebben az évben találkozott Török Tamással, akivel 1995-ben megalakította a Bon-Bont, mely többek között a 2002-es Valami Amerika c. film dalát is énekelte.

Szolnoki Péter számos előadóval dolgozott együtt, akár duettben, akár vokalistaként. Ismert dalainak egyike az Auth Csillával közösen előadott Color-dal, a Féltelek.