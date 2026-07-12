Anyaország, Zsidóbűnözés :: 2026. július 12. 21:57 ::

Mert soha nem lehet elég: zéró toleranciát kért az "antiszemitizmus ellen” a Mazsihisz a Tiszától

A Mazsihisz a Tisza-kormány megbízottjával egyeztetett. Ki nem találjuk, mi volt az elsődleges és legfontosabb téma, természetesen az „antiszemitizmus elleni zéró tolerancia” Erről a zsidó szervezet számolt be honlapján.

Az alap téma mentén átbeszélésre került a „magyar zsidóság helyzete”, és – mint fogalmaznak -„a méltatlanul kallódó Sorsok Háza projekt”, ahogy az Országos Rabbiképző- Zsidó Egyetem rekonstrukciós beruházása is. Dr. Grósz Andor zsidó vezető Heidl György társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkárra és Czeti István vallási és egyházi kapcsolatokért felelős államtitkárral beszélte meg mindezeket.

A vallási területekért is felelős szaktárca több felekezettel is folytat megbeszélést, és történetesen úgy alakult, hogy a Mazsihisz volt az első a sorban. A Mazsihisz hírül adja azt is, hogy korábban Tarr Zoltán miniszter is megerősítette már, hogy a zsidó egyetem felújítása „prioritást élvez.”



Sorsok Háza (Berecz Valter/24.hu)

Mint fentebb írtuk, az úgynevezett Sorsok Háza projektről is szó esett, és természetesen folytatni fogják. Grósz azt a javaslatot tette, hogy a házat integrálni kell a Holokauszt Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény keretei közé. A Tisza-kormány nyitott a javaslatokra. Mostanában nagyon érzékeny mindenki az állami kiadásokra, milliárdokra, azt sajnos nem kötötték a nyilvánosság orrára, ez mennyibe fog kerülni. S gondolom, ennek felvetése is abba a kategóriába tartozna, amely a megbeszélés leglényegesebb része volt, ez pedig a Fidesz alatt is jól megismert „zéró tolerancia az antiszemitizmus” elleni hajbókolás volt.

A Mazsihisz elnöke ennek megfelelően ki is adta az utasítást az új kormánynak, „tegyen lépéseket az antiszemitizmus elleni, Magyarországon már elfogadott nemzeti stratégia további megvalósítására, amit az Európai Unió irányelvként fogalmazott meg a tagországok számára”.

Emlékeztetnek is gyorsan minket arra, hogy az Európai Bizottság már 2021-ben elfogadta az EU stratégiáját az „antiszemitizmus elleni küzdelemről és a zsidó élet előmozdításáról”, majd ezzel kapcsolatban kérte a tagállamokat nemzeti cselekvési tervek, stratégiák kidolgozására. Magyarország ezt azon nyomban meg is tette már akkor is, itt nem volt vita Brüsszellel.

A Tisza-Mazsihisz találkozó végén leszögezték azt is, az egyeztetések rendszeresen lesznek a jövőben.

H. V. - Kuruc.info