Anyaország, Cigánybűnözés :: 2026. július 9. 21:52 ::

Mindenki óvakodjon ettől az ingatlanos csalásokkal foglalkozó cigány társaságtól!

Egyik olvasónk fordult hozzánk, hogy beszámoljon tapasztalatairól egy ingatlanos csalásokkal foglalkozó, cigányokból álló maffia viselt dolgairól. Lássuk csak, miről is van szó.

Adott egy cigány társaság, akik azzal foglalkoznak, hogy olyan ingatlanokat hirdetnek meg eladásra, amelyek nem az övéik. Az ezzel kapcsolatban felmerülő kérdésekre rendre azt állítják, ez csak átmeneti, vagy egyéb kifogással ütik el a dolgot, mindenesetre leszögezik, emiatt nem kell aggódni. A gyanútlan „vásárlóval” előszerződést kötnek, átveszik a vételárat, majd – micsoda meglepetés – eltűnnek. Ha pedig valaki megtalálja őket, és érdeklődni kezd, akkor jön a szokásos cigány fenyegetőzés.

Ez a bűnözői kör jelenleg is 75 ingatlant hirdet az ingatlan.com-on. Olvasónk állítása szerint mindezt egy szigetszentmiklósi irodából menedzselik, most egy újabb cég nevében, melyet nemrég jegyeztek be, mert – s ez is szokásos – a korábbi cégeket idővel hátrahagyják, hiszen számos eljárás van ellenük. Olvasónk úgy tudja, hogy a maffia feje egy kispesti irodában ül, és „onnan röhög az emberek arcába”.

Természetesen adódik a kérdés: mit tesz a rendőrség? Olvasónk ezt a kérdést igen rövidre zárja: semmit.

Nevesítsük is őket: Milák Zoltánné Szilvia, Kukucska Mihály - Terrana Property kft M.L. Stúdió kft.

Természetesen kerülje el őket mindenki messziről!

Henney Viktor – Kuruc.info