Külföld :: 2023. március 7. 21:34 ::

Eközben Kijevben folytatódik az européerkedés: korrupt tisztviselőt tettek a korrupcióellenes hatóság élére

A Kyiv Independent szerint egy olyan tisztviselőt neveztek ki a korrupcióellenes ukrán hatóság, a NABU élére, akivel szemben ugyancsak felmerült a korrupció gyanúja.

Szemen Krivonoszt hétfőn nevezték ki a NABU vezetőjévé (rajta kívül két másik jelölt neve merült még fel a hétfői meghallgatáson). Az ukrán újságírók és aktivisták viszont amiatt aggódnak, hogy korábban vele szemben is felmerült a korrupció gyanúja, ráadásul az ukrán elnöki hivatal több tisztviselőjével is kapcsolatban állhat, vagyis a függetlensége is megkérdőjelezhető.

A Kyiv Independent kérdésekkel kereste Krivonoszt ezzel kapcsolatban, de ő nem kívánt reagálni a megkeresésre.

Volodimir Zelenszkij elnök szóvivője azt mondta, minden Krivonosz személyét érintő kérdést annak a bizottságnak kell feltenni, amely őt kiválasztotta a tisztségre.

(Index)