Külföld, Tanulmányok :: 2024. augusztus 3. 21:48 ::

Európai nacionalista pártok nyomában, XXVI. rész, Norvégia

Egy 2017-es kimutatás szerint Norvégia a világ legboldogabb országa. A második Dánia, majd Izland; míg a lista végén olyan putrik álltak, mint Ruanda, Szíria, Tanzánia, Burundi, s a Közép-afrikai Köztársaság. Már a lista elejéből és végéből is levonhatjuk a konzekvenciát: ha a legfejlettebb országokba bezúdítjuk a legelmaradottabb félmajmokat, akkor nem a félmajmok fognak olyan jól élni, mint az északi árják, hanem a skandináv népek helyzete fog konvergálni a primitív szubhumánok irányába.



A progresszívak csodálatos Európája. Egy szíriai bevándorló norvég népviseletben

Értem, hogy a gazdasági fejlettségnek, az ebből fakadó jó egészségügynek, s infrastruktúrának hála kényelmesebben élnek a norvégok, mint a legtöbb államban, de azért ilyen fene mód nem örömködnék a helyükben. A liberalizmus féktelen mohósága szinte teljesen szétrágta már a norvég társadalom szövetét. 1972 óta legális a buzulás az országban. 2009 óta az aberráltak nem csak polgári "házasságot" köthetnek, de gyermekeket is örökbe fogadhatnak. 2017 óta már a templomban (az evangélikus Norvég Egyházéban - a szerk.) is gusztustalankodhatnak az elmebetegek. Abszurd módon a transzkreatúrák a seregben is nyíltan szolgálhatnak. Ha valaki szabadulni akarna elmeháborodottságából fakadó betegségétől, akkor jogi falakba ütközik. 2023. december 12-én 85–15 arányban elfogadta az Országgyűlés a konverziós terápiát tiltó törvényjavaslatot, mely 2024. január 1-jén életbe is lépett.



A mi Európánk. Fiatal norvég lányok

2016-ban V. Harald norvég király beszédet mondott, melyben kiemelte a "sokszínűség" fontosságát, s támogatásáról biztosította a homoszexuálisokat és a menekülteket, mondván "a norvégok hisznek Istenben, Allahban, az univerzumban és a semmiben". V. Harald ragaszkodik hozzá, hogy a norvégok nemcsak „Észak-Norvégiából, Közép-Norvégiából, Dél-Norvégiából és az összes többi régióból”, hanem „Afganisztánból, Pakisztánból és Lengyelországból, Svédországból, Szomáliából és Szíriából” érkezhetnek. A trónon ülő hazaáruló bohócon régi elődei, mint Széphajú Harald vagy Véreskardú Erik, bizonyára vérsast mutatnának be az ilyen kijelentések miatt. Sajnos a vikingek és Odin, Thor és a többi isten kora már leáldozott.



A muszlim- és buzisimogató V. Harald király itt éppen bidenezik egyet

Norvégia lakossága nagyjából 5,4 millió fő. Ebből közel 1 millió fő bevándorló hátterű, aminek a fele, tehát közel 495 ezer ember nem nyugati hátterű, hanem Afrikából, Ázsiából vagy Latin-Amerikából érkezett. Oslo lakosságának nagyjából 32% nem norvégokból áll.

Az iszlám a második legnagyobb vallás az országban, közel 200 ezer követővel. Azon etnikai norvégok száma, akik iszlám hitre tértek igen csekély, nagyjából 1500 fő körül lehet. A legtöbb iszlám pakisztáni, szomáliai, iraki, iráni, török, illetve bosnyák.

Norvégia első muszlim miniszterét 2012-ben a Munkáspárt adta (ki más?). A pakisztáni származású Hadia Tajik kulturális miniszter volt. Érdekes, hogy a mostani munkáspárti kulturális miniszter is egy pakisztáni nő, Lubna Jaffery. Ez sokat elmond a globalista judeobalosoknak a norvég kultúrához való viszonyulásáról.



A képen nem Koncz Zsófia látható, bármennyire is hasonlít. Az egykori munkáspárti kulturális miniszter, Hadia Tajik buzul egy jót

A II. világháborúban norvégok harcoltak az 5. "Wiking" SS-páncéloshadosztályban, valamint a 11. "Nordalnad" SS önkéntes páncélgránátos-hadosztályban. Előbbi hadosztály részt vett a Konrád hadműveletben, melynek célja Budapest felszabadítása lett volna.

Pa Vikingtog - Norvég Waffen SS-induló

Haladás Párt - Fremskrittspartiet

Bár Norvégiában jobboldali pártként hivatkoznak rájuk, de még önmaguk is liberális néppártként, konzervatív liberálisként(?), nemzeti konzervatívként és centristaként határozzák meg önmagukat. Nem támogatják a korlátlan bevándorlást. Ennyiben merül ki a "nemzeti" és "konzervatív" politikájuk. 2021-ben 11,7%-kal 21 mandátumhoz jutottak.



A Haladás Párt logója

Bár korábban (2008-ban) még ellenezték a buzeránsok házasságát, de 2013-ban már megszavazták, hogy az aberráltak is házasodhassanak, sőt gyermeket is fogadhassanak örökbe.

A norvég pártok közül ők támogatják leginkább Izraelt. Az USA-val kapcsolatban is fontosnak tartják a szoros kapcsolatok ápolását.



A Haladás Párt elnöke, Sylvi Listhaug a ratyik felvonulásán. Melegkohnzervatív "értékek"

Ennyi elég is volt belőlük, haladjunk tovább.

Norvég Demokraták - Norgesdemokratene

A párt 2002-ben jött létre. A 2021-es választásokon a legnagyobb parlamenten kívüli párt lett: 34 ezer szavazattal 1,1%-ot kaptak. A 2023-as önkormányzati választásokon 10 mandátumot szereztek: öt településen sikerült bejutniuk a helyi közgyűlésbe, valamint egy megyei széket is szereztek. A Norvég Demokraták antiglobalista konzervatív néppártként határozza meg magát. Testvérpártjuknak tekintik a Dán Néppártot (Dansk Folkeparti - DF) és a Svéd Demokratákat (Sverigedemokraterna - SD).

A párt jelenlegi elnöke Geir Ugland Jacobsen.



Geir Ugland Jacobsen

A Norvég Demokraták ellenzik Norvégia esetleges EU-tagságát, fel akarják mondani az EGT-megállapodást, a Schengeni Egyezményt, a Marrakeshi Megállapodást, a Párizsi Megállapodást és az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljait.

A párt fő kérdései a rend, az idősek és fogyatékkal élők fokozottabb segítése, valamint a korlátozó bevándorlási és menekültügyi politika. A norvég demokraták elvei a keresztény értékekre, valamint a norvég kultúrára és hagyományokra épülnek. A párt ellenzi a tömeges bevándorlást és a megnövekedett iszlám befolyást, attól tartva, hogy veszélybe kerülnek a nyugati liberális értékek, mint az emberi jogok és a keresztény örökség.

A közvetlen demokrácia hívei, hasonlóan a Svájcban létező rendszerhez.

A párt a vallásszabadság híve, ám az iszlámhoz kritikusan állnak hozzá. A mecsetek építését betiltanák Norvégiában, s elvárják, hogy a iszlám vallás hívei nyilvánosan határolódjanak el a terrorizmustól és az erőszaktól. Miután Törökország 2015. november 24-én lelőtt egy orosz vadászgépet Szíria és Törökország határának közelében, az ND munkabizottsága arra a következtetésre jutott, hogy Törökországot meg kell fosztani a NATO- tagságától.



A Norvég Demokraták logója

A Norvég Demokraták úgy vélik, hogy az ukrajnai háború a nyugati háborúskodás eredménye, ezért nem tartják támogathatónak Ukrajna fegyveres segítségét.

Izraelbe ők is fülig szerelmesek. Támogatják, hogy Jeruzsálembe kell helyezni a norvég nagykövetséget. 2018-ban a párt egyik vezetője úgy nyilatkozott, hogy "Izraelnek van a világon a leghumánusabb hadserege." Továbbá kijelentette, hogy "Ha a Hamász megnyer egy háborút Izrael ellen, az a zsidók tömeges meggyilkolásához vezet. Ha Izraelnek sikerül kiirtania a Hamászt, béke lesz, és a Gázai övezet turistaparadicsommá válhat." A jelenlegi történések és 10.000 palesztin gyermek meggyilkolásának ismeretében, elmondhatjuk, hogy nem öregedtek jól ezek a mondatok.

A párt oslói vezetője több kirándulást is szervezett a tagoknak Izraelbe.

A párt egyik helyettes vezetője Jan Simonsen - aki szerint a zsidók a leghumanistábbak - 2018-ban a Norvég-Izraeli Kereskedelmi Kamara díját vehette át. 1997-ben Simonsen a "Jeruzsálem Őre" díjat vehette át, amiért többször is javasolta, hogy Jeruzsálembe költöztessék Norvégia követségét. Simonsen akkor még a Haladás párt politikusa volt. A díjat nem más adta át, mint Ehud Olmert és Benámín Netanjahu. 2004-ben gratulált Izraelnek Ahmed Jaszin meggyilkolásához. Ahmed Jászín meggyilkolását a világ több vezető politikusa és szervezete is elítélte, köztük Kofi Annan ENSZ-főtitkár, az Arab Liga és az Afrikai Unió is. Az ENSZ emberi jogi bizottsága a Biztonsági Tanács elé utalta az ügyet, kérve a gyilkosság hivatalos elítélését, de ez az Amerikai Egyesült Államok és az Egyesült Királyság vétóján megbukott.

Simonsen egyébként elmondása alapján azért lett Izrael nagy támogatója, mert tinédzserként sokat olvasott az ún. holokauszt borzalmairól, s ez nagyon megrázta. Ráadásul ezen élményei egybeestek a hat napos háborúval is. Itt a példa, hogy miért veszélyes a gyerekekre a zsidó propaganda.



Jan Simonsen (1953 - 2019) a Norvég Demokraták legfiloszemitább politikusa volt

Szövetség - Alternatíva Norvégiának - Alliansen – Alternativ for Norge

A pártot 2016-ban Hans Jørgen Lysglimt Johansen alapította, s azóta is ő vezeti. A Szövetségtől gyakorlatilag minden politikai párt elhatárolódik, s karanténba zárják. Ifjúsági tagozata az Alliansenungdommen.

A Szövetség nagyrészt online nacionalista hálózatot hozott létre, leginkább fiatalokból (jellemzően 20 év alattiak), akik rasszista és antiszemita üzenetekkel mémeket és internetes trollkodást tesznek közzé olyan platformokon, mint a Discord. A párt vezetője számos antiszemita kijelentéséről ismert. Ezek miatt 2024. július 15-én 7 hónap börtönre ítélték



Hans Jørgen Lysglimt Johansen a Szövetség alapítója és vezetője. Háttérben a párt zászlajával

Johansen szemére vetik, hogy az Északi Ellenállás Mozgalom tagjaival baráti viszonyt ápol, s átfedés van a két szervezet között. A párt listáján szerepelt Joachim Smørdal Haug, aki az Északi Ellenállási Mozgalom norvég ágának tagja. Haug magát kategorikusan nemzetiszocialistának vallja. Haug egyébként a Kulturkamp weboldal szerkesztője és üzemeltetője; amely politikai, filozófiai, kulturális és spirituális témákkal foglalkozik.



Joachim Smørdal Haug



Joachim Smørdal Haug és Lysglimt Johansen

Néhány idézet Lysglimt Johansentől, amiért elítélték:

"A zsidók próbára tettek minket, ez a dolguk, ez a feladatuk. Ez a zsidók metafizikai szerepe. Rajtunk múlik, hogyan reagálunk erre."

"Ez egy történelmi mérkőzés, amit látunk. Vajon sikerül-e a zsidóknak a tömeges bevándorlással elérni a multikulturális kulturális marxizmust, vagy képesek leszünk elég gyorsan felépíteni egy igazi jobbszárnyat, hogy visszaverjük a szemétládákat?"

"Az Alliansen (Szövetség) az első olyan párt Norvégiában, amely skandináv védikus odinista hatalommal rendelkezik. És ez az erő az egyetlen, amely most megfordíthatja az idők szellemét és megmentheti Norvégiát. Minden más pártot elragadta korunk zsidó-keresztény áramlata, éppen ezek a problémák gyökerei, amelyekben most élünk."

„A holokauszt propagandafogás, varázslat. Tedd magad túl rajta."

"A négerhordák darabokra tépik Európát. A kaukázusi civilizáció összeegyeztethetetlen a néger civilizációval."

Johansen nem ismeri el az ún. holokauszt megtörténtét abban a formában, ahogy azt a hivatalos történetírás jelenleg kezeli, ám ez nem külön büntetőkategória Norvégiában. A fősodratú pártokat Norvégia árulóinak tartja, akiknek bíróság előtt kellene felelniük tetteikért.

Nincs kifejezetten pártprogramja. Ellenzi a bevándorlást, Norvégia EGT-tagságát, az aberráltak jogait.

Johansen kifejtette, hogy támogatja az egykori dél-afrikai Apartheid-rendszert, megalapozottnak tartja az első világháború kapcsán a tőrdöfés elméletet, s igenis létezik az árja faj, melyhez a norvégok is hozzátartoznak.



Egy montázs, hogy kikkel is áll szemben a Szövetség

Johansent sokat bírálták amiatt, mert egyetértését fejezte ki Anders Breivik kiáltványával kapcsolatban. Johansen úgy fogalmazott, hogy Breivik támadásai a Munkáspárt karmájaként foghatóak fel. Johansen szerint a kormányzó Munkáspárt ezerszer durvább dogokat tett a líbiai intervencióval, mint amit Breivik tett.

Breivik a norvégiai Munkáspárt ifjúsági szervezetének, a Dolgozók Ifjúsági Ligájának (AUF) nyári táborában végzett 69 emberrel. Az AUF-nak egyébként olyan "kiváló" vezetőségi tagjai voltak, mint a pakisztáni származású Lubna Jaffery , a Munkáspárt kulturális(!) minisztere, akit a "Melegek anyjának" választottak a 2024-es oslói vonagláson, s aki a melleit mutogatta a perverz tömegnek. A Munkáspárt elnöke, s egyben a miniszterelnök ezért még meg is dicsérte.

"Van valami a karmában. Amikor lebombázol egy országot és emberek tízezreit ölöd meg, majd a karma visszaüt, de nulla az önreflexió. "Ó, szegények, nem csináltunk semmi rosszat." A Munkáspártnak óriási mennyiségű vér van a kezén, teljesen szélsőségesen. Jens Stoltenberg és Jonas Gahr Støre mindketten háborús bűnösök, s bíróság előtt a helyük. Hosszú börtönéveket érdemelnek."

S, hogy mire gondolt Johansen?

Norvégia (és Dánia) a 2011-es líbiai intervenció során az Egyesült Államok észak-afrikai parancsnokságához tartoztak. Norvégia 6 db F-16-ost vetett be Líbiában. A norvég és dán vadászgépek bombázták a legtöbb célpontot Líbiában az résztvevő gépek számához képest. A norvég repülőgépek 588 bombát dobtak le Líbiában. Amerikai katonai források igazolják, hogy 2011. április 25-én norvég gépek bombázták Kadhafi elnöki rezidenciáját Tripoliban.

A nemzetközi koalíció közel 5900 katonai célpontot pusztított el Líbiában. A civil áldozatokat 72 és 400 fő közé teszik. A líbiaiak már május végén több, mint 700 főre tette a civil áldozatok számát, míg szeptember 1-e és szeptember 15-e között 2000 halálos civil áldozatot jelentett a líbiai kormány. A civil halottak valódi száma több ezer lehet. Az US Army úgy nyilatkozott, hogy ők nem is tudnak polgári áldozatokról. Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa arra a következtetésre jutott, hogy a NATO "nagyon precíz hadjáratot folytatott, kimutatható eltökéltséggel a polgári áldozatok elkerülése érdekében."



A Szövetség egyik tagjának közösségi oldalra kitett fotója. Isten ajándékai nem hagyták ki az alkalmat, hogy egy jót rettegjenek

A Szövetség a 2017-es választásokon 3311 szavazatot (0,1%) kapott, a 2021-es voksolásokon pedig 2489-et (0,1%).

2018-ban - röviddel a magyarországi választások után - a Szövetség tagjai találkoztak Gyöngyösi Mártonnal egy londoni jobboldali konferencián. Szegény norvégok nem gondolhatták, hogy amit korábban hallottak, "az volt a nem igaz", s néhány évvel később már a széder vacsorára fog járni Gyöngyösi, nem nacionalista találkozókra.



Gyöngyösi Márton a Szövetség tagjaival. Ma már egyik fél sem büszkélkedne a másikkal

A párt elnöke, Lysglimt Johansen egyébként az északi mitológia híve. Egyébként - számomra érthetetlen módon - lelkes trumpista.

A következő héten elhagyjuk a kontinenst, és sárkányhajónkon Reykjavík és Tórshavn kikötőibe látogatunk.

KG

A sorozat korábbi részei: