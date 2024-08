Külföld, Tanulmányok :: 2024. augusztus 23. 23:33 ::

Európai nacionalista pártok nyomában, XXIX. rész: Grúzia

A grúzok a Kaukázus legrégebbi lakói közé tartoznak. Az első grúz állam Kr.e. 1300 körül jött létre, a Kolkhiszi Királyság. Később egyesült a kaukázusi Ibériával, s ezzel létrejött az egységes grúz királyság. Később több nagy nép és birodalom is próbálkozott a Kaukázus elfoglalásával (médek, perzsák, Pontusz, Nagy Sándor, rómaiak, örmények, Bizánc, törökök, oroszok stb.) ki kisebb, ki több sikerrel. A krónikák szerint a grúzok keresztény hitre térése 330 körül történt meg, s ezzel kulturálisan Bizánchoz kötötték magukat.



A Kaukázus népei (forrás: Wikipédia)

Később több grúz állam is követte egymást, majd 1805-ben az Orosz Birodalom megszállta és annektálta a területet. A bolsevik forradalom után rövid időre (1918-1921) független országként létrejött a Grúz Demokratikus Köztársaság, melyet 1921-ben megszállt a Vörös Hadsereg, s a Grúz Szovjet Szövetségi Szocialista Köztársaság a Szovjetunió része lett.



A Gelati kolostor

A leghíresebb grúz kétségtelenül a pedofil postarabló bolsevista tömeggyilkos, Joszif Viszaronovics Dzsugasvili, vagyis Sztálin.

A II. világháborúban, a Kaukázust elérő német csapatok oldalán közel 14 ezer grúz harcolt a judeobolsevista rendszer ellen, a Grúz Légió uniformisában. A grúz származású, de a Nagynémet Birodalomban élő tudósok, mint Alexander Nikuradse és Michael Achmeteli, Alexander Rosenberggel ápoltak baráti kapcsolatot, s meg is győzték az ideológust, hogy a grúzok - az örményekhez hasonlóan - árja származású népnek tekintendő.

Grúz Légió néven jelenleg is létezik katonai egység, mely az ukránok oldalán harcol az oroszok ellen. Az FSZB az osztagot háborús bűncselekményekkel vádolja (kínzás, szabotázs Oroszország területén, valamint hadifoglyok meggyilkolása).

Grúzia mentálisan az egyik legegészségesebb ország, ami az LMBTQP-hez való viszonyát illeti. Felmérések szerint a grúz lakosság 93%-a elutasítja azt is, hogy a szomszédjukban aberráltak éljenek. Grúzia a világon a harmadik "leghomofóbabb" ország. A következőekben három grúz nacionalista pártot tekintünk át, ám ettől jóval több kisebb politikai szerveződés létezik az országban. Futólag betekintünk a grúz nemzetiszocialisták szervezetei közé is.



Grúz nők népviseletben

Grúz Hazafiak Szövetsége - Sakartvelos P'at'riot'ta Aliansi (APG)

A párt önmagát nemzeti konzervatívnak tartja, ám az elemzők radikális jobboldalinak, ultrakonzervatívnak, illiberálisnak és nyugat-ellenesnek, valamint oroszbarátnak írják le, ám ez utóbbi inkább politikai ellenfeleik által aggatott címke. Reálisabb az oroszokkal való semlegesség hozzáállása. A párt hivatalos álláspontja azonban az, hogy támogatja a katonai semlegességet és a párbeszéd megkezdését Oroszországgal, kifejezetten kizárva a NATO- tagságot, miközben nem utasítja el teljesen az EU-s integrációt, de úgy vélik, hogy jelenleg túl nagy ár lenne az, hogy ezáltal fagyosabbá váljon a viszony az oroszokkal. Úgy vélik, hogy Grúziába NATO-bázisoknak sincs helye, s inkább a "Dél-Kaukázus Svájca" ideáját vallják.



A Grúz Hazafiak Szövetségének emblémája

Ahogy a párt fogalmaz:

Az igazi hazaszeretet azt jelenti, hogy a nemzeti szellemnek megfelelően gondolkodunk és töprengünk, beszélünk és vitatkozunk, cselekszünk és viselkedünk, ami esetünkben a grúz szellem. A grúz szellem a haza iránti elkötelezettséget, az Istenbe vetett hit iránti odaadást, minden grúz iránti szeretetet és anyanyelvünk tiszteletét jelenti.

A párt gazdaságilag baloldalinak mondható.

A párt társadalmi retorikájában hangsúlyt fektet a vallási és kulturális identitás megőrzésére, valamint a nemzet és hagyományainak külső veszélyekkel szembeni védelmére. Megtagadja a liberális "értékeket". Emiatt politikai ellenfeleik idegengyűlölettel, valamint homofóbiával vádolják, amit "a vallás pajzsként való felhasználásával" képvisel. Az évek során különféle társadalmi okokból szervezett tiltakozásokat, amelyek rendbontásait kritizálta a sajtó.

A párt elnöke korábban úgy nyilatkozott a főbb grúz pártokról, hogy "bármit az Európai Unió vagy az Egyesült Államok ad nekik, aláírják anélkül, hogy ránéznének."

Davit Tarkhan Mouravi, a párt jelenlegi elnöke. Magáról egyébként azt tartja, hogy Grúzia utolsó királyának egyenesági leszármazottja. Mouravi tavaly Sztálin-ikont(!) ajándékozott a Szentháromság székesegyháznak.



A párt elnöke, Davit Tarkhan Mouravi, valamint az általa adományozott Sztálin ikon

A párt erősen kampányolt azzal az üzenettel, hogy Törökországnak túl nagy befolyása van Grúziában, és tiltakozást szervezett egy adzsáriai mecset építése ellen. „Törökország soha nem volt, nem az, és soha nem is lesz a barátunk – ezt még a nulla intellektusú embernek is meg kell értenie” – mondta Tarkhan-Mouravi 2014-ben. A Szövetség Azerbajdzsán irányába is negatív érzelmeket táplál.

2016-ban 5%-kal, 2020-ban 3,4%-kal jutottak a parlamentbe, s így most 4 mandátummal rendelkeznek a lehetséges 150-ből. A választásokat megelőzően a párt fiókját a Facebook eltávolította, nyugatellenes politikai megnyilvánulások miatt.

Konzervatív Mozgalom/Alt Info - K'onservat'iuli Modzraoba/Alt'-Inpo

Az Alt Info egy magán TV-csatorna Grúziában, mely konzervatív platformként szerveződött az "agresszív liberális cenzúra ellen". 2022-ben az aberráltak felvonulása elleni tüntetést szerveztek, illetve demonstráltak az EU-párti tüntetések ellen.

2023 szeptemberében a párt megalapította az " Anti-Maidan mozgalmat" Grúziában, hogy ellensúlyozza a nyugati pénzekből finanszírozott csoportok és az ukrajnai székhelyű grúz politikusok azon állítólagos tervét, hogy puccsot hajtsanak végre Grúziában.



Konzervatív Mozgalom



Zura Makharadze, a mozgalom vezetője (mikrofonnal), ortodox papok társaságában

2024 áprilisában a grúz Választási Hatóság visszavonta a legális pártként való bejegyzést, ezzel kvázi betiltották őket. Nem sokkal később bejelentették, hogy megállapodást kötöttek a Hazafiak Szövetségével, s az ő listájukon indulnak.

A párt szerint Grúziának normalizálnia kellene viszonyát Oroszországgal. Úgy vélik, hogy az országnak csatlakoznia kell az Eurázsiai Gazdasági Unióhoz. A NATO és EU-csatlakozásról úgy vélik, hogy nem reális cél. A párt szerint a nyugati liberális eszmék Grúziában való elterjedése veszélyt jelent a grúz identitásra és nemzetiségre. Másrészt az ortodox keresztény Oroszország Grúzia természetes szövetségese ortodox keresztény identitásának megőrzésében és a nyugati globalista, mindent átható és liberális értékekkel szemben.



Az Alt Info Pride elleni tüntetése



A grúz Konzervatívok nem vevőek az érzékenyítésre

A szervezetet megkülönbözteti más jobboldali pártoktól, hogy vezetője, Zura Makharadze kijelentette, hogy indokolt erőszakot alkalmazni a grúz nemzetet fenyegető "dekadens liberalizmus" leküzdésére

2021-ben a Tbilisziben megrendezett vonaglásra a nacionalisták elég hevesen reagáltak. Nem csak az aberráltakat támadták meg, hanem a liberális újságírókat is. Összesen 54 újságírót vertek meg. Kövek és üvegek záporoztak a "büszkékre". A hazafiak "emberjogi szervezetek", vagyis buzilobbisták irodáit is feldúlták. A zavargásokban az Alt Info tagjai is szerepet játszottak, illetve a közösségi oldalakon mozgósítottak az aberráltak elleni akciókra.



Liberális újságírók átnevelési kísérletének eredménye

Úgy vélik, hogy a demokrácia és a liberalizmus ellentmond egymásnak. A valódi demokrácia keresztény értékeken alapszik, amely történelmileg a grúz nép identitásának alapja.

Grúz Március - Kartuli Marshi

2017-ben mozgalomként indult, 2020 márciusában alakult párttá. Grúziában a pártot rasszistának, iszlamofóbnak, homofóbnak tartják. Keményen nyugat- és euroszkeptikusak, valamint oroszbarátnak is nevezik őket. Hisznek az európai civilizáció felsőbbrendűségében, de az EU által megvalósított politikai liberalizmus és egyenlőségpolitika szembemegy az említett civilizáció hagyományos értékeivel. Önmagukat csak egyszerűen konzervatívnak tartják, ám látni fogjuk, hogy ez nem a Fidesz vagy a Patrióták által képviselt melegkonzervativizmust takarja.



A Grúz Március a Grúz Királyság történelmi zászlaját használja

Grúz Március sürgető kérdésnek tartja a hagyományos grúz értékek visszaállítását a liberális eszmék tombolásával szemben. A párt a grúz ortodox egyház védelmezőjeként tünteti fel magát, és gyakran emlegeti a muszlimokat, mint az ország keresztény identitásának ellenségeit. Gyakran vádolják a pártot és a grúz ortodox egyházat, hogy együttműködnek a buzeránsellenes és idegengyűlölő kijelentések terjesztése érdekében. A párt a perverzió és a leépülés ellen küzd, amelynek két fő oka a bevándorlás és az LMBTQP-közösség. Ezenkívül a mozgalom arról is ismert, hogy "becsmérlő" címeket használ politikai ellenfeleire, köztük a „meleg forradalmárokra”, az „LMBTQ-koalícióra” és a „liberasztra” (a „liberális” és a „pederaszta” kombinációja) kifejezéseket.



LMBTQP-ellenes tüntetés

A Grúz Március központi célja egy etnikailag homogén állam létrehozása. A párt köztudottan attól tart, hogy a grúzok etnikai kisebbséggé válnak saját államukban. Céljuk, hogy megvédjék "az állam bennszülött lakosainak érdekeit a bevándorlókkal szemben". A mozgalom az illegális bevándorlók kitoloncolását szorgalmazza az országból.

Szimpatizánsai nem riadnak meg a fizikai erőszaktól sem. Az egyik liberális (és homoszexuális) újságíró Jézus Krisztus szentségét gyalázó kijelentéseket tett. A párt aktivistái tiltakozást szerveztek ellene, majd később meg is támadták, majd megverték, valamint egy másik baloldali újságírót is.

A perverzek magamutogatása ellen is rendszeresen keményen kiállnak. Az ottani "Pride hónap" alkalmából Tbilisziben akartak az elmebetegek filmvetítést tartani, de a Grúz Március tagjai - akárcsak a bolgár Újjászületés Szófiában - ellehetetlenítette a propaganda film vetítését. A kijáratot blokád alá vonták, az érdeklődőket petárdákkal, kövekkel, üvegekkel dobálták meg. A dulakodásban megsérült két rendőr, valamint egy leszbikus nő is. A szivárványos zászlókat letépték, s elégették. Több tüntetőt is őrizetbe vettek a hatóság emberei.

Amikor az egyik grúz válogatott csapatkapitánya szivárványos karszalaggal lépett pályára, a mozgalom követelte a grúz válogatottból való kizárását, valamint behatoltak a pályára a Grúzia - Fehéroroszország mérkőzésen.



Az aberrált filmvetítés blokádja



Szivárványos zászló égetése

A párt erős antipátiával viseltet Soros György iránt. Véleményük szerint Soros egy grúzok nélküli Grúziáról álmodik. Tiltakozásokon Sorost imitáló bábut égettek.



Soros-ellenes plakát

2020-ban a szavazatok 0,25%-át szerezték meg.

A pártokon kívül természetesen több nem párttá szerveződött nacionalista csoportosulás is létezik Grúziában, amelyek között nemzetiszocialistákat is találunk. A legismertebb NS csoportok Grúziában a Grúz Hatalom (Kartuli Dzala), a Bergman, a Grúz Nemzeti Egység (teljes nevén Nacionalista-Szocialista Mozgalom - Grúz Nemzeti Egység), valamint az FC Dinamo Tbilisi ultrái. A Dinamo ultráinak egyik csoportja, a Gladiators kifejezetten jó kapcsolatot ápol a Dinamo Kijev fanatikusaival. Ezen szerveztek erősen oroszellenesek, s ukránbarát csoportosulások. Az orosz barát(nak mondott) nacionalista szervezetekkel egyértelműen nem ápolnak túlságosan rózsás viszonyt. Az Ukrajnában harcoló Grúz Nemzeti Légió tagjai között is találhatóak nemzetiszocialisták.



A Dinamo Tbilisi ultrái. A jobb oldalon lévő férfi pólóján a Grúz Hatalom szimbóluma



Grúz nemzetiszocialisták felvonulása



A Grúz Hatalom demonstrációja

Korábban a lett NS-Igazság nevű szervezettel kapcsolatban írtam róla, hogy köszönő levelet írtak Orbán Viktornak, amiért "kiáll a normalitás mellett". Sajnos a grúz nemzetiszocialisták között is akadnak olyanok, akik elhiszik, hogy Orbán egy komoly, nacionalista politikus. A magyar miniszterelnök 2017-es látogatása során a liberálisok Orbán elleni tüntetést szerveztek, míg a Grúz Nemzeti Egység tagjai Orbán-mellett tüntettek. Az egyikük így nyilatkozott a sajtónak:

"Támogatjuk Magyarország nacionalista politikáját, elsősorban az antiliberalizmust és az iszlámellenességet, amely korlátozza a melegpropagandát, lezárja a határokat a muszlim menekültek előtt, és népszerűsíti a magyar kultúrát és hagyományokat".



A derék grúzok ha tudnák, hogy nálunk is mi folyik a "nemzeti-keresztény" kormányzás alatt...

Ismét zenével búcsúzom.

KG