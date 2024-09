Portugália után Ibéria másik államába, Spanyolországba látogatunk el, több részen keresztül. A ma bemutatott pártokat (Vox, SALF) én tulajdonképpen nem sorolom a szélsőjobboldalhoz (különösen a Voxot), de bemutatásuk azért szükséges, mert a politikai közbeszéd, valamint a sajtó így definiálja mind a két pártot.

A szokásos - sokszor hosszú - bemutatót, melyet történelmi eseményekkel, valamint demográfiai adatokkal szoktam tarkítani, most megspórolom. Helyette azon felvetésekre, kérdésekre válaszolnék, melyeket hozzászólásokban tettek fel korábbi részeknél (például Grúzia esetében). Mi a fenének kell nekünk külföldi nacionalista pártokkal foglalkozni, pláne olyanokkal, amelyek több ezer km-re fekvő országokban működnek? Egyesek ezt kényszeres mániának értékelték.

Láthattuk, hogy például Lettországban és Grúziában is vannak olyan nacionalista, sőt nemzetiszocialista politikai csoportok, akik Orbánt és Magyarországot egyfajta nacionalista álmot megtestesítő politikai szereplőnek és országnak tekintik, s szimpátiatüntetéseket tartanak a magyar kormány mellett. Néhányan kritizálták a magyar hazafias közösség szervezett politikai erőit, hogy miért nem hívják fel az adott csoportok figyelmét arra, hogy az Orbán-kormány csupán a szavak szintjén hazafias. Amellett, hogy van igazság a felvetésben, látni kell, hogy ez a cikksorozat pont ezt a funkciót szeretné betölteni a hazai színtéren. Az eligazodást. Azt, hogy mérlegelni tudjuk, hogy egy jobboldalinak mondott párt valóban jobboldali-e, vagy csak annak mutatja magát, miközben kóserkonzervatív beltartalommal rendelkezik.

Európai sorstársaink politikai csoportosulásait azért is érdemes ismerni és figyelemmel kísérni, mert mások ötleteiből, tevékenységéből tanulhatunk, fejlődhetünk, ugyanakkor hibáikból okulhatunk is.

Harmadrészt pedig gondolatmagok is szárba szökkenhetnek az együttműködés lehetőségeiről. Ahogy Toroczkai László is fogalmazott a Mi Hazánk legutóbbi évértékelő rendezvényén: "Meg kell találni a partnereket, akikkel a globalizmus ellen tudunk küzdeni. A globalisták nemzetköziek. Győzni ellenük csak nemzetközi összefogással lehet". A nemzetközi együttműködésre való igény azonban nem csak pártpolitikai szinten található meg; hanem az aktuális pártpolitikai csatározásokból nem kérő nacionalista szervezeteknél is. (Lásd a beszélgetés második felét.) Sőt, náluk ezen igények hamarabb jelentkeztek, mint a pártpolitikai síkon mozgó szervezetek (MIÉP, Jobbik, Mi Hazánk) esetében.