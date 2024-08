Külföld, Tanulmányok :: 2024. augusztus 31. 13:12 ::

Európai nacionalista pártok nyomában, XXX. rész: Portugália

A Kaukázus után a kontinens legnyugatibb pontjába megyünk, Portugáliába. Portugália hazánkkal csaknem azonos területű állam (92.152 km2), s lakossága sem tér el sokkal, 10,41 millió lakosa van.

Valaha a világ egyik legnagyobb gyarmatbirodalma volt, mely közel hat évszázadon keresztül fennállt (1415 - 1999). Portugália zászlaja lobogott Brazíliában, Angolában, Mozambikban, a Zöld-foki-szigeteken, Bissau-Guineában, Kelet-Timorban, Makaóban, de voltak kisebb gyarmatok Észak-Amerikában, Indiában, az Antillákon, Japánban is. Talán kevésbé köztudott, de rövidebb-hosszabb ideig portugál gyarmat volt például Bahrein (1521-1602), Omán (1500-1650), Nagaszaki (1571-1639), Szingapúr (1509-1605), Ceylon (1597-1658), Mumbai (1535-1739), vagy Barbados (1536-1662), de például a belgák előtt Kongó is portugál érdekeltség volt.

A napóleoni invázió elől menekülő portugál király és nemesi kísérete Rio de Janeiróba távozott, s így Rio 1808 és 1821 között a plurikontinentális monarchia fővárosa volt.



Vasco da Gama indulása Indiába

A gyarmati történelem hagyatékaként komoly faji behatások érték Portugáliát. Nagyjából 10,6 millió lakosából 1,73 millió külföldi születésű, ami a teljes lakosság 16,5%-a. Meg kell jegyezni, hogy a statisztikában külföldinek számít az egykori gyarmaton született fehér portugál is. Az 1970-es évekig csekély bevándorlásról beszélhetünk, majd a gyarmatok felszabadulása fordulópontot jelentett. Először az egykori gyarmatokon élő etnikai portugálok, vagyis a fehérek tértek vissza. Őket követték a színesek, mivel a portugál nyelvű nemzetek állampolgárai szabadon élhetnek és dolgozhatnak Portugáliában, különösebb bürokrácia nélkül. Jelenleg közel 240 ezer brazil és 350 ezer afrikai él Portugáliában. De van közel 35 ezer indiai, 25 ezer ukrán, 22 ezer kínai, 16 ezer bangladesi és 11 ezer pakisztáni is.



"Afroportugálok" Lisszabonban



Hindu fesztivál Lisszabonban



Ezeket nem kell bemutatni...

1933 és 1974 között Portugáliában a salazari Estado Novo (Új Állam) rendszere állt fenn, mely konzervatív korporatista és erősen nacionalista volt, védelmezve Portugália hagyományos katolicizmusát. Az állam mottója: "Deus, Pátria e Familia" (Isten, haza és család). Politikája Portugália, mint plurikontinentális birodalom fennmaradását irányozta elő, amely pénzügyileg autonóm és politikailag független az uralkodó szuperhatalmaktól, valamint civilizáció és stabilitás forrása az afrikai és ázsiai birtokokon lévő tengerentúli társadalmak számára. Bár Salazar rendszerének voltak hasonlóságai az olasz fasizmussal és tisztelte Mussolinit, de egyáltalán nem volt fasiszta. A német nemzetiszocializmusra úgy tekintett, mint olyan ideológiára és rendszerre, amely pogány elemeket is tartalmaz, s ez összeegyeztethetetlen az ő általa képviselt tradicionális katolicizmusával. A portugál Nemzeti Szindikalisták szervezkedését leverte, s 1934-ben be is tiltotta őket.



Francisco Rolao Preto, a Nemzeti Szindikalisták vezetője



Antonio Oliveira Salazar. Az íróasztalán Benito Mussolini dedikált fotója

A spanyol polgárháborúban nem vett részt hivatalosan Portugália, de lőszerrel és fegyverekkel támogatták Francoékat, s nagyjából 8-12 ezer önkéntes portugál nacionalista harcolt is a baloldaliak ellen. Salazar elsősorban azért támogatta Francot, mert úgy vélte, hogy egy baloldali és internacionalista Spanyolország veszélyezteti Portugália függetlenségét, stabilitását és berendezkedését.

A II. világháborúban semleges maradt, de szimpatizált a Tengellyel, ám nem mint szövetséges, hanem mint a kommunizmus elleni védőbástya vélekedett a Nagynémet Birodalomról. A Szovjetunió elleni támadást helyeselte is. 1943-ban légibázisokat adott bérbe Portugália az Azori-szigeteken a szövetségeseknek, miután azok - demokratikus módon - invázióval fenyegették meg Portugáliát. Hitler halálakor Salazar két napos gyászt hirdetett: a lobogókat félárbócra húzták, s részvétét fejezte ki Berlinnek.

1950-től Horthy Miklós is Portugáliában (pontosabban Estorilban élt), egészen 1957-es haláláig.

A rendszer meggyengülését végül a hosszú gyarmati háború (1961-1975) okozta. A portugál haderő 80%-a Afrikában tartózkodott, a GDP 40%-a a hadi kiadásokra lett fordítva. Fiatalok tömegei hagyták el Portugáliát, akik nem akartak Afrikában harcolni. Salazar cselekvőképtelenné válása (1968-ban agyvérzést kapott, s kómába esett), illetve halála után (1970) a rendszer még néhány évig fennállt, majd a szegfűs forradalom elsöpörte. A gyarmati háborúkat mind az ENSZ, mind az USA, továbbá a Szovjetunió is elítélte. Előbbiek többször is felszólították Portugáliát és Salazart, hogy vonja ki a csapatait a gyarmatokról. Természetesen a humanitárius indokok mögött azért jelen volt, hogy az USA saját befolyását szerette volna kiterjeszteni az egykori gyarmatokra.



A portugál fegyveres erők és a katonai kiadások növekedését bemutató grafikon (forrás: Wikipedia)

Salazar egyébként nagyon szerette a mozambiki születésű "portugál" válogatott labdazsonglőrt, Eusébiót. Eusébió nyolcszor is találkozott Salazarral, s csak úgy hívta a portugál vezetőt, hogy "keresztapu". Érdekességként megemlítendő, hogy Mozambik függetlenné válása után, az új állam államosította Eusébió összes mozambiki vagyonát: földeket, ingatlanokat, befektetéseket.



Eusébió és Salazar az 1966-os világbajnokság előtt

A történelmi áttekintés után pedig ismerkedjünk meg négy jobboldali párttal.

Elég volt! - Chega!

2019-ben alapított párt. Alapítója, elnöke André Ventura. Az EP-ben a Chega a Patiróták Európáért (PfE) frakciójához csatlakozott.

A 2024 márciusi előrehozott portugáliai választásokon 18,1%-ot szereztek (1.169.000 szavazat), ami 50 mandátumot jelentett számukra a 230 fős törvényhozásban. Ezzel a harmadik erővé lépett elő. A legtöbb voksot a jobbközepes Demokratikus Szövetség nyerte, mely a centrista Szociáldemokrata Pártból, a kereszténydemokratákból és a monarchistákból verbuválódott. Ők 28,1%-ot kaptak, míg a második erő a Szocialista Párt lett, 27,98%-kal. A két nagy párt között országosan mindösszesen 1500 (!) szavazat döntött. A demokrácia csodájaként kisebbségi "jobboldali-szociáldemokrata" kormány alakult az egykori Lusitania helyén álló országban. A Chega mögött a negyedikek a liberálisok lettek 4,9%-al. A fentiekből láthatjuk, hogy a Chega betonszilárdsággal áll a harmadik helyen, ám a két nagytól is megkérdőjelezhetetlenül le van maradva.



A Chega! logója

A márciusi országos voksolásokhoz képet nagyot "bukott" a Chega a júniusi EP-választásokon. A harmadik helyét ugyan megtartotta, s két főt küldhetett az eurokolhozba, de a márciusi 18% júniusra 9,8%-ra olvadt, még a liberálisok a 4,9-ről felkúsztak 9,08%-ra. A két nagy párt csatáját itt a szocialisták nyerték, a voksok 32%-át bezsebelve, míg a Demokratikus Szövetség 1%-al maradt le tőlük.

Az alapítás rövid előzménye, hogy Ventura 2017-ben a Szociáldemokrata Párt (PSD) polgármesterjelöltje volt (honnan is indulhatna egy igazi jobboldali, mint a szocdemektől...) Loures városban, ám Ventura "rasszista" kijelentéseket tett a cigányokról. Mik is voltak ez a mélyen gyűlöletkeltő megjegyzések? Annyit mondott, hogy a cigányok szinte kizárólag állami támogatásokból élnek, s úgy viselkednek, mint akik a jogállami keretek felett állnak. Ennek hatására a szociáldemokratákkal szövetséges(!) kereszténydemokrata CDS visszavonta Ventura támogatását és fel is jelentették. Láthatjuk, az ottani kóserkonzervatívok szerint sincs semmi baj a "rejtett erőforrásokkal".

Ventura a viták miatt 2018-ban kilépett a PSD-ből, s megalapította a Chegát. 2019-ben 1 mandátumot, majd 2022-ben már 12 képviselői helyet zsebeltek be.



Orbán Viktor és André Ventura

Programjában nagy hangsúlyt fektet a rendvédelemre, a korrupció elleni küzdelemre, illetve a méltatlan segélyezések, a szociális védőháló kihasználásának felszámolására. Támogatják a tényleges életfogytiglani szabadságvesztést, a kémiai kasztrálást, de akár a halálbüntetés visszaállítását is.

Elvetik az iszlamizmust, a tömeges és mértéktelen bevándorlást. Támogatja továbbá a kétoldalú megállapodásokat és a korlátozott bevándorlást az egykori portugál gyarmatokról, például Brazíliából, a portugálul beszélő afrikai országokból, Makaóból és Kelet-Timorból. Anticiganistának is leírják őket, ám csak a cigányok szociális juttatásokon történő élősködését szokták kritizálni, nem faji vagy kulturális összeférhetetlenségüket.

Külpolitikájában szoros kapcsolatot ápol a spanyol Vox párttal, illetve kölcsönösen támogatják egymást a volt brazil elnökkel, Jair Bolsonaroval. Ukrajnával kapcsolatban ugyan kritikus, de az esetleges ukrán vereséget "a Nyugat vereségének" nevezik, valamint úgy vélik, hogy Portugáliának támogatnia kell az ukránokat.

Határozottan Izrael-párti álláspontot képvisel az Izrael-Hamász-háborúval kapcsolatban, bírálva más portugál politikai pártokat a konfliktussal kapcsolatos álláspontjuk miatt. Ventura az alábbiakat nyilatkozta: "Világosnak kell lennie, hogy a Hamász indította el ezt a háborút , amely egy terrorista csoport, és egy olyan államot támad meg, amelynek választott, legitim kormánya van, és amelynek civiljeit ok nélkül támadták meg, jogot adva Izraelnek a katonai beavatkozásra” és „a fenyegetés semlegesítésére”. Ventura a portugál kormányfő azon szavaira reagált ilyen vehemensen, mely szerint tűzszünetre van szükség, s nyugalomra inti a feleket. A párt indítványt nyújtott be a parlamentnek, amelyben üdvözölte Izrael „önvédelmi gyakorlatát”, és „fenntartás nélkül” elítéli a Hamász támadását.



A Chega kongresszusára életbevágóan fontos lehetett bevinni egy izraeli zászlót...

Nemzeti Demokratikus Alternatíva - Alternativa Democrática Nacional (ADN)

2021-ben jött létre a Demokratikus Republikánus Pártból.

A párt jelentős támogatói bázissal rendelkezik a brazil evangélikus keresztények körében, mivel a brazil és portugál bevándorlók szavazati joggal rendelkeznek egymás választásain. Marco Feliciano brazil kongresszusi képviselő és evangélikus lelkész támogatta a pártot. Az evangélikusokat vonzó politikák közé tartozik a drogok és az abortusz elleni küzdelem.



Az ADN egy frappáns plakátja

Az ADN politikájával harcolni kíván az abortusz és a nemátalakító műtétek állami támogatása ellen, valamint szeretnék, ha az iskolai tananyagnak nem lenne része a LMBTQP-propaganda. A klímaváltozás elméletét nem fogadják el, helyette "éghajlati csalásról" beszélnek. Az ADN hirdeti, hogy küszöbön az Új Világrend, melyet olyan szupergazdag bankárcsaládok, mint a Rotschildok kívánnak megteremteni. A COVID-19-el kapcsolatban is szkeptikusan álltak a kérdéshez, így megkapták a fősodratú sajtótól és a bevett politikai pártoktól, hogy "konteósok".

Az ukrán-orosz háborúval kapcsolatban bírálják Putyint, mert úgy vélik, hogy nem használta ki az összes diplomáciai eszközt, ám kitart amellett is, hogy az invázió fő bűnöse az Egyesült Államok, mivel Joe Biden nyomást gyakorolt Ukrajnára, hogy csatlakozzon a NATO-hoz.



Még egy ütős plakát

Az idei országgyűlési választásokon 1,6%-ot, az EP-választáson pedig 1,4%-ot kaptak. Nem tagjai a parlamentnek.

Kelj fel! - Ergue-te!

2000-ben alapították, akkor még Nemzeti Megújulás Pártja (PNR) néven. Jelenlegi nevüket 2020-ban vették fel. Mottója "Nemzet és Munka", és egyik célkitűzése a portugál nacionalista szellem felébresztése. A párt elnöke a 63 éves grafikus, José Pinto Coelho. Coleho egyébként arisztokrata származású, és öt gyermek apja. Az 1970-es évek óta jobboldali szervezetekben tevékenykedik.



A párt jelenlegi logója



A párt emblémája, amikor még PNR volt a neve

Az Ergue-te az Európai Nemzeti Mozgalmak Szövetségének (Alliance of European National Movements - AENM) tagja. Az AENM jelenleg inaktív. Az AENM-et 2009-ben alapította Budapesten a Jobbik, elnöke 2013-tól Kovács Béla. A szervezetnek tagjai között megtalálható volt a Szlovén Nemzeti Párt, a Brit Nemzeti Párt, a francia és a belga Nemzeti Front, a svéd Nemzeti Demokraták, a finn Kék-fehér Front, a spanyol Republikánus Szociális Mozgalom, valamint Olaszországból az Egyesült Jobb és a Háromszínű Láng, az ukrán Svoboda. 2016-ban a Jobbik kilépett a csoportból. Azóta több tag is távozott, illetve megszűnt, így jelenleg csak papíron működik a szervezet.



A párt elnöke, José Pinto Coelho



Az Ergue-te szimpátiatüntetése Magyarország mellett



A PNR egyik plakátja

A pártban korábban voltak szélsőjobboldali kapcsolatokkal rendelkező tagok, pl a portugál Hammerskins egyes tagjai, de ezeket a párt lenyesegette...

A párt legjobb választási eredményét 2015-ben érte el (27.000 szavazat, valamint 0,5%). A Chega 2019-es megjelenése óta elvesztette szavazói 80%-át, s jelenleg 0,1%-os pártnak számít.



Ki ez a néger Coelhoval? Marcelino da Mata. Lásd alább

S, hogy ki Marcelino da Mata? Bissau-Guineában (akkor Portugál Guinea) született. A portugál hadsereg alezredese, aki a legtöbb(!) kitüntetést kapta a haderő történetében. A gyarmati háborúkban 11 éven keresztül harcolt Portugáliáért a felkelők ellen(!), összesen 2412 bevetésben vett részt. A portugál gyarmati különleges erők egyik alapítója, s vezetője. Ebben az osztagban kizárólag Portugáliához lojális, különlegesen kiképzett feketék voltak tagok. Kommandósként részt vett 150 (etnikai) portugál katona kiszabadításában, akik Szenegálban esetek fogságba. Portugáliában hős; míg Guineában árulónak, illetve háborús bűnösnek tartják. Bissau-Guinea függetlenné válása után megtiltották a belépését az afrikai országba, ám így is szerencsésnek mondhatta magát. A független guineai (baloldali) kormányzat kivégeztette az összes feketét, akik a portugál lobogó alatt harcoltak, nagyjából 7440 főt. Legtöbbjük egyébként sorozott, s da Mataval ellentétben nem ideológiai okokból harcolt Portugáliáért. Da Mata egy szerencsés szerencsétlenségnek köszönhette csupán az életét: egy bevetés során az egyik társa véletlenül meglőtte, így Lisszabonba került kezelésre, s pont akkor kórházban volt, amikor a portugál csapatok feladták Guineát.

A Salazar szélsőjobboldali rendszerét megdöntő "szegfűs forradalom" idején (az ottani "őszirózsás forradalom", hasonló szellemi háttérrel) szélsőbaloldali forradalmárok elfogták és megkínozták. Később sikerült Spanyolországba szöknie.



S, hogy mivel indokolta, hogy nem Guinea, hanem Portugália oldalán harcolt? Magát guineai (és portugál) hazafinak tartotta, azonban úgy vélte, hogy a kommunista gerillák a Szovjetunió érdekében cselekednek, s hazájának jobb portugál gyarmatként, mint független államként. Apját egyébként kommunista gerillák gyilkolták meg, anyjának 8 hónapos várandósként kellett az országból menekülnie. Gondolatának helyességét a független afrikai államok "sikerei" bizonyítják. Bissau-Guinea a Föld 5. legszegényebb országa, ahol puccsok és polgárháborúk követik egymást azóta is. De Mata azon kevés fekete közé tartozott, aki fel tudta mérni a négerek helyét és államszervező képességeit.

Da Mata többször is részt vett a PNR (később Euger-te) rendezvényein. Korábban tagja volt a nacionalista és neosalazarista Portugál Jobboldal Pártjának (MIRN-PDP).



Marcelino da Mata a PNR egyik gyűlésén. Mellette Coelho ül

Új Társadalmi Rend - Nova Ordem Social (NOS)

A pártot 2014-ben alapították azok, akiktől Ergue-te! (akkor még Nemzeti Megújulás Pártja - PNR) elhatárolódott, mert "túlságosan szélsőségesnek", illetve fasisztának nyilvánították őket. Vezetője Mário Machado.



A Novo Ordem Social idealizált plakátja

Machado korábban a Nemzeti Front (Frente Nacional) nevű nemzetiszocialista csoport alapítója és vezetője volt, illetve a portugál Hammerskins oszlopos tagjaként is ismert volt.

Machadót korábban gyilkosság miatt elítélték. A vád szerint egy skinhead csoport tagjaként halálra vertek egy zöld-foki szigeteki bevándorlót, miközben 6 társával verekedésbe keveredett egy 15 fős afrikai bandával. Machado tagadta, hogy részt vett a gyilkosságban. A börtönben - amerikai mintára - megalapították az Árja Testvériséget. A csoport, a börtönből szabadulva integrálódott a portugál Hammerskinsbe, majd véres rivalizálás kezdődött a Blood & Honur portugál divíziójával. Mind a két csoport magának követelte a portugál mozgalom kizárólagos irányítását. Végül 2004-2005 között Macado és a "kalapácsosok" lettek a portugál mozgalom irányítói.



Portugál honleányok a NOS zászlajával



Karitatív akció

Machado próbálta a mozgalmat erősíteni azáltal, hogy közeledett a PNR felé (Nemzeti Megújulás Pártja, később Ergue-te!). Ezzel párhuzamosan tovább működött az utcai mozgalomban: 2003-ban elindították az Ódio nevű RAC-zenekart.

2004-ben a virtuális térre is kiterjesztette a portugál mozgalmat. Megalapította a Nemzeti Fórum (Fórum Nacional) weboldalt, melynek egy év elteltével már 3000 regisztrált felhasználója volt, s az országban az NS mozgalom legerősebb internetes bástyájának számított. Szintén 2004-ben történt, hogy a PNR kicsit "elkényelmesedett", így létrehozta a Frente Nacionalt (Nemzeti Front) a portugál szélsőjobb felrázására. Amikor a PNR élére José Pinto Coleho került, az FN fokozatosan visszatért a PNR közelébe.



Mário Machado, korábban a portugál Hammerskins vezetője volt

2005-ben a PNR az év aktivistája díjjal tüntette ki Machadót. José Pinto Coleho így nyilatkozott az egyik portugál lapnak:

"Mário barátja vagyok, kiváló nacionalista. Mindenfajta nacionalizmust helyeslek, mindenkitől, aki szereti a hazáját. Mário volt a leglátványosabb, a nacionalizmus fázisfokozójának arca."

2014-ben - miközben Machado ismét börtönben volt emberrablás, súlyos testi sértés, kényszerítés és illegális fegyvertartás miatt - kijelentette, hogy a PNR elhagyta a valódi nacionalizmus útját, ezért minden kapcsolatot megszakít velük, s új párt létrehozását jelentette be: megalakult az Új Társadalmi Rend (NOS). Az új párt kapcsolatba lépett a görög Arany Hajnallal és a német NPD-vel.

Barátságot ápoltak még a német Die Rechtével, illetve a Dritte Weggel, valamint az Északi Ellenállási Mozgalommal, a lengyel ONR-el, bolgár és francia NS-aktivistákkal, továbbá a spanyol falangistákkal.

A pártot 2019-ben betiltották.



Mário Machado, valamint Francesca Rizzi az olasz Autonomia Nazionalista vezetője egy lisszaboni konferencián

Machado egyébként korábban a portugál légierőnél szolgált. 2016-ban a börtönben jogi diplomát(!) szerzett, s szabadulása után azonnal állást is kapott egy ügyvédi irodában. Uszító és erőszakra biztató cikkei, írásai miatt azóta is többször elítélték, legutóbb 2024 májusában, 2 év 10 hónapra. A bíróság kiemelte, hogy a "bűnbánat semmi nyoma" nem látszik rajta, "fanatikus neonáci".

Machado YouTube-, Telegram -, és Twitter-csatornát működtetett, hogy "harcolni tudjon a portugálokat ért fehérellenes rasszizmus" ellen. Machado jelenleg a Grupo 1143 nevű egyesület vezetőjeként tevékenykedik



Mário Machado mint jogász

A zárózenét pedig a LusitanOi szolgáltatja.

KG