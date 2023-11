Novák Katalin magyar elnök ma délelőtt Izraelbe látogatott, hogy kifejezze „a magyar nép támogatását és együttérzését a jogos önvédelmet folytató zsidó állammal és népével”. A lodi nemzetközi repülőtérről Novák a jeruzsálemi elnöki rezidenciára érkezett, ahol találkozott Jichák Herzog izraeli elnökkelNovák Katalin egyben a Gázai övezetbeli polgári lakosság életének megóvását is kérte az izraeli elnöktől – írja

A két államelnök a találkozó folyamán hangsúlyozta, hogy mindent meg kell tenni a Gázai övezetben fogva tartott túszok, illetve foglyok kiszabadításáért. Novák egy azt is kiemelte: Izraelnek joga van megvédeni önmagát a Hamász terrorcselekményeivel szemben.

Jichák Herzog köszönetet mondott a magyar elnöknek az Izraelben tett együttérző és szolidaritási látogatásáért, majd az egy hónapja tartó hadműveletről szólva ezt mondta: