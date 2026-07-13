Anyaország :: 2026. július 13. 09:52 ::

Magyar Péter szerint a Fidesz kézi irányításra tért át a Sándor-palotában

Tudjuk, hogy mire készül a bukott állampárt: a Fidesz kézi irányításra tért át a Sándor-palotában - közölte a miniszterelnök hétfőn a Facebook-oldalán.

Magyar Péter bejegyzésében emlékeztetett, hogy hétfőn szavaz az Országgyűlés az alaptörvény 17. módosításáról, amellyel "fontos lépéséhez érkezik a Tisztítótűz művelet".

Kifejtette: a hétfői döntés fontos lépés "az orbáni gazdasági és politikai maffia" felszámolásához, hiszen egyrészt megteremti a lehetőséget a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozására, másrészt megszünteti a több évtizedes politikai monopólium lehetőségét. Harmadrészt a magyar nép demokratikus felhatalmazása alapján megkezdődhet "az orbáni politikai bábok" lecserélése.

A kormányfő hozzátette, hogy tudja ezt "az egykori állampárt" is, ahogy azt is, hogy az alaptörvény szerit a köztársasági elnöknek öt napja van aláírni a hétfőn elfogadandó jogszabályt.

Magyar Péter közlése szerint az alaptörvény módosítását tartalmilag nem vizsgálhatja a köztársasági elnök, kizárólag közjogi érvénytelenség esetén küldhetné meg a szöveget az Alkotmánybírósághoz előzetes normakontrollra.

"Ilyen helyzet azonban nyilvánvalóan nem áll fenn. Tudja ezt Sulyok Tamás is, ezért a múlt hét közepéig úgy tűnt, hogy az elnök kénytelen-kelletlen, de alá fogja írni az elfogadott Alaptörvény-módosítást és ezzel a saját leváltását. Igen ám, de szerda környékén a Fidesz akcióba lépett, és megtiltotta a köztársasági elnöknek az aláírást", szembe menve tulajdonképpen az alkotmánnyal - fogalmazott a miniszterelnök.

Magyar Péter jelezte: Gulyás Gergely vezetésével a Fidesz előre legyártotta azt az alkotmánybírósági beadványt, amelyet az elnöknek kellene beadnia, ellehetetlenítve ezzel a módosítás hatályba lépését, "és így az orbáni maffia letörését".

Az Alkotmánybíróságon Orbán Viktor "régi samesza", Polt Péter már várja a Fidesz által szövegezett elnöki beadványt, hogy akár örökre elfektesse az ügyet - írta.

"Legyen mindenki számára teljesen világos, aki ebben a sötét, alkotmányellenes akcióban részt vesz, és ezzel megakadályozná a demokratikus népakarat érvényesülését, hogy ezért később vállalnia kell a felelősséget" - hangsúlyozta.

Úgy folytatta: "ha Sulyok Tamás a maradék integritását is elvesztve meghajol Orbán Viktor maffiafőnök parancsának", és nem írja alá öt napon belül az alaptörvény-módosítást, akkor az Országgyűlés elindítja ellene a megfosztási eljárást. Ezt követően pedig az alaptörvény szerint az államfő már nem gyakorolhatja a jogköreit, és helyette az Országgyűlés elnöke tudja aláírni a jogszabályt.

Frissítés: Gulyás Gergely: valótlanok Magyar Péter állításai



Valótlannak nevezte Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője hétfőn Magyar Péter miniszterelnök alkotmánymódosítással kapcsolatban tett állításait.

"A miniszterelnök kipihenten sem képes igazat mondani. Az alkotmánymódosítás kapcsán rám, illetve a Fidesz-frakcióra vonatkozó valamennyi állítása valótlan" - írta Gulyás Gergely a Facebookon.

A Fidesz frakcióvezetője arra reagált, hogy Magyar Péter az alaptörvény 17. módosításának hétfői parlamenti elfogadásával kapcsolatban a közösségi oldalán azt írta: a Fidesz "kézi irányításra tért át a Sándor-palotában", megtiltotta a köztársasági elnöknek a módosítás aláírását, és Gulyás Gergely vezetésével előre legyártotta azt az alkotmánybírósági beadványt, amelyet az államfőnek kellene beadnia, ellehetetlenítve ezzel a módosítás hatályba lépését, "és így az orbáni maffia letörését".

Gulyás Gergely bejegyzésében úgy értékelt: miközben hétfőn a Tisza az "elmúlt 36 év leggyalázatosabb parlamenti döntésére készül", a miniszterelnök minden alapot nélkülöző vádakat fogalmaz meg azokkal szemben, akiket éppen közjogi eszközökkel akar kiiktatni a demokratikus versenyből.

A Fidesz frakcióvezetője ugyanakkor hozzátette: Magyar Péter bejegyzéséből azzal egyetért, hogy annak, aki "ebben a sötét, alkotmányellenes akcióban részt vesz, és ezzel megakadályozná a demokratikus népakarat érvényesülését", ezért később vállalnia kell a felelősséget.

(MTI)