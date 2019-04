Külföld :: 2019. április 20. 17:39 ::

Legkevesebb négyezer Rumcájsz gyerekét szállíthatja haza Oroszország Szíriából és Irakból

Több mint ötven, orosz állampolgársággal rendelkező gyermeket vittek vissza hazájába 2018 decembere óta Szíriából és Irakból – közölte Anna Kuznyecova, az orosz elnök gyermekjogi biztosa az ingusföldi fővárosban, Magaszban tett szombati munkalátogatásán.

„Az (orosz) elnök utasítására rendszeres munkakapcsolatot építettünk ki az illetékes hatóságokkal. Már meg is volt néhány hazaszállítás, több mint ötven gyereket szállítottak vissza hazájába ennek a programnak a keretében. A gyerekek jelenleg iskolába járnak, és az egészségügy is segíti őket, állandó jelleggel felügyeljük, mi történik velük” – számolt be Kuznyecova a TASZSZ orosz hírügynökségnek az Irakból és Szíriából hazaszállított gyermekekkel folytatott kormányzati munkát firtató kérdésére.

2018. december 30-án egy különjárattal harminc gyereket szállítottak Irakból Oroszországba. A kiskorúakat, akiket korábban iraki börtönökben helyeztek el, Anna Kuznyecova kísérte útjukon.

Az orosz gyermekjogi megbízott korábban elmondta, hogy a gyerekek hazajuttatását segítő tárcaközi bizottságnak 699 olyan orosz állampolgársággal rendelkező fiatalról van tudomása, akiket a szüleik vittek ki magukkal a Közel-Kelet konfliktusövezeteibe.

Az egykor kiterjedt területeket ellenőrző, mára katonai vereséget szenvedett Iszlám Állam terrorszervezet előszeretettel verbuvál tagokat Oroszország főként muszlimok által lakott régióiból.

Értesülések szerint eddig legkevesebb négyezer orosz állampolgár csatlakozott a dzsihadistákhoz Szíriában és Irakban.

(MTI)