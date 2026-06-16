Háború :: 2026. június 16. 22:54 ::

Fehér Ház: "közvetlen fenyegetés" az Egyesült Államok védelmi készültségére egyes hadianyagok lecsökkent állománya

"Közvetlen fenyegetést" jelent az Egyesült Államok védelmi készültségére a lőszerek és egyéb hadianyagok megcsappant raktárkészlete - olvasható Donald Trump elnök kedden nyilvánosságra hozott "irányelvében" (Presidential Determination).

Donald Trump amerikai elnök a dokumentumban egyben utasítást és további felhatalmazást adott hadügyminisztériumának arra, hogy gondoskodjon az amerikai hadiipari termelés fokozásáról, különös tekintettel bizonyos lőszerekre és rakétákra.

Az elnöki irányelv szerint a "korlátozott gyártási kapacitás, a törékeny ellátási láncok, a hosszú beszerzési idő, és az ehhez kapcsolódó előállítási szűk keresztmetszetek akadályozhatják az Egyesült Államokat abban, hogy legyártsa, fenntartsa és bővítse azon lőszereket, rakétákat és felszereléseket, amelyek szükségesek a nemzet védelméhez".

Az elnök egyben kiegészítő jogkörrel ruházta fel Pete Hegseth hadügyminisztert arra, hogy a védelmi ipar szereplőivel rugalmasabban köthessen megállapodásokat az katonai raktárkészletek feltöltése érdekében.

Az elnöki döntés hivatalosan szerdán jelenik meg az Egyesült Államok szövetségi közlönyében (Federal Register).

Pete Hegseth védelmi miniszter vasárnap a CBD News televíziónak adott interjúban cáfolta, és "kitalációnak" nevezte azokat az értesüléseket, miszerint az amerikai haderő számára probléma a lőszerkészletek állománya. Azt hangoztatta, hogy az iráni katonai fellépés nem okozott hiányt, és, ha szükségessé válna, az amerikai haderő képes lenne a műveleteit tetszőlegesen hosszú ideig fenntartani.

(MTI)