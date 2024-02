Anyaország, Háború :: 2024. február 19. 19:10 ::

Megint büszkék lehetünk Szijjártóra: az EU-ban egyedüliként állt ki a telepes terroristák mellett

Magyarország egyedüliként nem támogatta az izraeli telepesek szankciós listára helyezését az Európai Uniós külügyi tanácsülésén, ennek megfelelően tehát nem is születhetett ilyen döntés - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Brüsszelben.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az ülés utáni sajtóértekezletén a közel-keleti napirendi pont kapcsán rendkívül feszült, a személyeskedés határát sokszor súroló vitáról számolt be, amelynek során nem született megállapodás a több tagállam is által szorgalmazott, izraeli telepesekkel szembeni szankciókról, amelyek elfogadását tájékoztatása szerint hazánk továbbra sem támogatja.

"Kezdetben volt egy-két - és most ezt szó szerint értem, hogy egy-két - másik ország is, amely hozzánk hasonló álláspontot képviselt. Nekik idővel megváltozott az álláspontjuk - maradjunk ennyiben -, vagy finomodott az álláspontjuk, igazodott a többségéhez, s így Magyarország egyedüliként nem támogatta az izraeli telepesek szankciós listára helyezését, így erről döntés ma nem is születhetett" - mutatott rá.

Hangsúlyozta: "egy ilyen lépés további feszültségeket szítana egy terrortámadást szenvedett országban, amely jelenleg komoly terrorellenes műveletet hajt végre, ennek a sikere pedig nemcsak izraeli, hanem egyben globális érdek is".

"Ezt a terrortámadást szenvedett országot gyengítené, hogy ha állampolgáraival szemben szankciókat foganatosítanánk" - vélte, hozzátéve, hogy az intézkedéssel fokozódhatna a feszültség Ciszjordániában is, ahova adott esetben így akár át is terjedhetnének a harcok. "Szerintem ezt mindenképpen meg kell akadályozni. Újabb, feszültséget generáló döntésre semmifajta szükség nincs, az kifejezetten veszélyeztetné a Közel-Kelet és ezáltal Európa biztonságát is" - közölte.

Szijjártó Péter tudatta, hogy a kormány ugyanakkor újabb szankciókat sürgetett a "Gázai övezetet uraló Hamász terrorszervezettel szemben". "Ebben egyetértés látszott, azonban több tagország összekötötte ezt a két kérdést, számomra teljesen elfogadhatatlanul, s azt az álláspontot képviselték, hogy a két uniós döntés nem történhet meg egymás nélkül" - fogalmazott.

"Ez szerintem elfogadhatatlan álláspont (..) A Hamász és az izraeli telepesek közé egyenlőségjelet tenni, az súlyos Izrael-ellenességre szolgáltat bizonyítékot" - folytatta.

"Tehát mi továbbra is azt gondoljuk, hogy a Hamászt a lehető legsúlyosabb szankciókkal kell sújtani, a telepesek szankciós listára helyezése viszont nem indokolt" - fűzte hozzá.

A miniszter végül érintette Libanon helyzetét is, kiemelve, hogy ma a legfontosabb feladat a fegyveres konfliktus kiszélesedésének megakadályozása, ugyanis amennyiben az átterjed a térségbeli államokra, akkor a harcok nem fognak megállni az adott ország határánál, hanem lángba boríthatják a teljes Közel-Keletet, ez pedig Európa biztonságára is súlyos kihatással lehetne. "Ezért azt kezdeményeztem, azt szorgalmaztam, hogy a legitim libanoni kormány kapjon meg minden támogatást az Európai Unióból annak érdekében, hogy el tudják kerülni az izraeli-libanoni határon a fegyveres összetűzések oly mértékű elmérgesedését, hogy az a háború továbbterjedését jelenthesse" - mondta.

Arra is kitért, hogy Magyarország természetesen egyetért azzal, hogy minden egyes háborúban nagyon lényeges a civilek védelme, ennek jelenként a kormány eddig már félmillió dollárnyi segítséget nyújtott Egyiptomnak és a jeruzsálemi latin patriarkátusnak a polgári lakosság megóvására. "Természetesen szorgalmazzuk a túszok azonnali szabadon engedését. Ennek tekintetében semmifajta feltételt nem fogadunk el, egy reális megállapodást kell tető alá hozni, és remélem, hogy a katariaknak és az egyiptomiaknak mindez majd sikerül is" - összegzett.

(MTI nyomán)

