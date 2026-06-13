Anyaország :: 2026. június 13. 17:37 ::

Vitézy: bérelt nyugat-európai vasúti kocsikkal vált lehetővé az Adria InterCity idei indulása

Megkezdődött a Budapest és Split között közlekedő Adria InterCity nyári járatainak jegyértékesítése, az éjszakai vonat július 3. és október 2. között hetente 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra - közölte szombaton honlapján a MÁV-csoport. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook-oldalán közölte, a korábban használt háló- és fekvőhelyes kocsik egy része működésképtelen, a problémát bérelt nyugat-európai kocsik forgalomba állításával oldották meg.

A vasúttársaság tájékoztatása szerint az Adria InterCity idén is közvetlen kapcsolatot biztosít Magyarország és a horvát tengerpart között. Felhívták a figyelmet, hogy a járat egyik legfontosabb előnye, hogy az utazás éjszaka történik, az utasok az esti indulást követően másnap reggel érkeznek Splitbe, így az utazás ideje alatt pihenhetnek.

A MÁV-csoport közleménye szerint az első Adria InterCity július 3-án indul Budapestről Splitbe, a visszaúti első járat pedig július 4-én közlekedik. A férőhelyek száma korlátozott, ezért a MÁV-csoport a jegyek mielőbbi megváltását javasolj az utasoknak.

A közlemény szerint a vonaton étkezőkocsi biztosít vacsorázási és reggelizési lehetőséget. Az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak, így a szolgáltatás családok, fiatalok, párok, baráti társaságok és egyedül utazók számára egyaránt vonzó alternatívát jelenthet.

A MÁV közölte, a jegyárakat nem terheli külön poggyász- vagy adminisztrációs díj, az utasok pedig annyi kézipoggyászt vihetnek magukkal díjmentesen, amennyit maguk is el tudnak szállítani. A pontos árak az utazás időpontjától, a választott komfortfokozattól és a foglalás időpontjától függően változhatnak.

Jelezték, a tavalyihoz hasonlóan idén ősszel is kedvezményes utazási lehetőséget kínálnak iskolai csoportok számára az Adria InterCity járatain.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szombaton a Facebook-oldalán közzétett videóüzenetében azt mondta, az Adria InterCity az egyik legjobb és leginkább környezetbarát lehetőség a horvát tengerpart elérésére azok számára, akik nem autóval vagy repülővel szeretnének utazni. A tárcavezető jelezte, tavasszal még bizonytalan volt a járat idei indulása, mivel a korábban használt háló- és fekvőhelyes kocsik egy része a dunakeszi járműjavítóban rekedt, azok "a szokásos fővizsgákon beragadtak és egyszerűen működésképtelenek".

Elmondta, a problémát bérelt nyugat-európai kocsik forgalomba állításával sikerült megoldani, így a járat a nyári szezonban légkondicionált fekvőhelyes és hálókocsikkal közlekedhet. Hozzátette, a nyári időszakban az Isztria felé közlekedő nemzetközi vonat is elérhető lesz.

(MTI)