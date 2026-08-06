Háború :: 2026. augusztus 6. 07:48 ::

Kirobbanó sikerrel járt egy zsidó épületátvizsgálás Dél-Libanonban

Elesett két izraeli tartalékos katona Dél-Libanonban szerdán, amikor egy pokolgép felrobbant az izraeli hadsereg (IDF) ellenőrzése alatt álló Madzsdal Zún faluban - jelentette az IDF csütörtökön.

A 34 éves Harel Birkenstock őrnagy és a 33 éves Tamir Vaknin életét kioltó robbanószerkezet súlyosan megsebesített további négy tartalékos katonát. Egyelőre nem világos, hogy a pokolgépet még a tűzszünet előtt, vagy már annak életbelépése után helyezték-e el.

Utoljára június 28-án esett el izraeli katona Dél-Libanonban. A mostani incidensben az izraeli katonák egy aláaknázott épületet vizsgáltak át, amikor működésbe lépett a robbanószerkezet. Madzsdal Zún az izraeli hadsereg ellenőrzése alatt álló biztonsági övezet nyugati szakaszán fekszik.

Az IDF a Hezbollahot teszi felelőssé, amelyről pont a naponta bombázó és gyilkolászó Izrael állítja, hogy "kirívóan megsértette a tűzszünetet", és "válaszul" az éjszakába nyúlóan légitámadásokat indított a térségben.

(MTI nyomán)