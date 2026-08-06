Külföld, Gazdaság :: 2026. augusztus 6. 07:18 ::

Termeléscsökkentésre figyelmeztet a német vegyipar az alacsony vízállás miatt

A Rajna és más folyók alacsony vízállása fennakadásokat okozhat a szállításban, növelheti a költségeket, és akár termeléscsökkentéshez is vezethet a VCI német vegyipari szövetség szerint. Az ágazati képviselet a vízi közlekedési infrastruktúra fejlesztését sürgeti.

A VCI főigazgatója, Wolfgang Große Entrup szerint a vállalatok ugyan felkészültek az alacsony vízállásra, de a vészforgatókönyvek nem helyettesítik a megfelelő infrastruktúrát. Úgy vélte, fel kell számolni a belvízi hajóutak fejlesztésében kialakult beruházási elmaradást, és olyan közlekedési hálózatra van szükség, amely szélsőséges körülmények között is működőképes.

A Rajna alacsony vízállása miatt a hajók kevesebb rakományt szállíthatnak, ami jelentősen növeli a fuvarozási költségeket. A kieli Világgazdasági Intézet becslése szerint a harmadik negyedévben emiatt 1-2 milliárd euró értékű gazdasági teljesítmény eshet ki, ami 0,1-0,2 százalékponttal mérsékelheti Németország bruttó hazai termékét.

A Rajna mentén működő nagy vegyipari vállalatok - köztük a BASF, az Evonik és a Covestro - jelentős mennyiségű alapanyagot és vegyi terméket szállítanak vízi úton. A legfrissebb adatok szerint 2024-ben mintegy 20 millió tonna vegyipari terméket fuvaroztak belvízi hajókon. A BASF ludwigshafeni telephelyén az áruszállítás 40 százaléka hajóval történik, a társaság azonban a vízállás miatt egyes szállítmányokat teherautóra és vasútra irányít át.

A VCI szerint a korszerű előrejelzések és a sekély vízre tervezett hajók javították az alkalmazkodóképességet, a tartósan rendkívül alacsony vízállás azonban továbbra is súlyosan nehezíti és drágítja a logisztikát, ami hosszabb időn át fennálló helyzet esetén termelési korlátozásokhoz vezethet.

A szállítás vasútra terelését jelenleg a Rajna jobb partján futó vasútvonal felújítása is akadályozza, mivel Köln és a Rajna-Majna térség között átmenetileg csökkent a rendelkezésre álló pályakapacitás.

A szakmai szervezet emellett bírálta a Rajna medrének szűk keresztmetszeteit megszüntető beruházások elhúzódását, amelyet az engedélyezési eljárások összetettsége és a közigazgatási munkaerőhiány késleltet. A VCI szerint a fejlesztések várhatóan csak a 2030-as években valósulhatnak meg.

(MTI)