Friss hírek :: 2026. augusztus 6. 06:55 ::

Eloltották a tüzet Dédestapolcsánynál

Eloltották a tüzet a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Dédestapolcsánynál, ahol száz hektáron égett száraz fű, bozótos és az erdő lombkoronája - közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel csütörtökre virradóra.

A közleményben felidézték, hogy szerdán a déli órákban keletkezett a tűz Dédestapolcsány külterületén. Az oltásban hivatásos és önkéntes tűzoltók, valamint a honvédség két helikoptere vett részt.

A légi járművek összesen huszonhat fordulót tettek a tűzeset helyszíne és a Lázbérci-tározó között, ahonnan alkalmanként két köbméternyi vizet merítettek.

A lángokat kilencórányi munkával, késő estére sikerült eloltani. Az esetleges izzó, parázsló részek kezelésére erdészeti dolgozók és kazincbarcikai tűzoltók maradtak a területen.