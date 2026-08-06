Friss hírek :: 2026. augusztus 6. 08:21 ::

Kapitány: az erőművek termelnek, az import biztosított

Az erőművek termelnek, az import biztosított - közölte a gazdasági és energetikai miniszter a Facebook-oldalán csütörtökön.

Ma is nagy meleg lesz, így az önkéntes fogyasztáscsökkentésre ma is szüksége van az országnak - fogalmazott Kapitány István.

Frissítés: már kilenc centiméterre vagyunk a Duna vasárnapi mélypontjától



Jó hír, hogy már kilenc centiméterre vagyunk a Duna vasárnapi mélypontjától, és eső várható az osztrák vízgyűjtőkön - közölte a miniszterelnök csütörtök reggel a Facebook-oldalán.

"A paksi turbina üzemel. Ettől függetlenül a mai forró napon még nagy szükség lesz az önkéntes fogyasztáscsökkentésre" - fogalmazott Magyar Péter.

(MTI)