Az erőművek termelnek, az import biztosított - közölte a gazdasági és energetikai miniszter a Facebook-oldalán csütörtökön.
Ma is nagy meleg lesz, így az önkéntes fogyasztáscsökkentésre ma is szüksége van az országnak - fogalmazott Kapitány István.
Frissítés: már kilenc centiméterre vagyunk a Duna vasárnapi mélypontjától
Jó hír, hogy már kilenc centiméterre vagyunk a Duna vasárnapi mélypontjától, és eső várható az osztrák vízgyűjtőkön - közölte a miniszterelnök csütörtök reggel a Facebook-oldalán.
"A paksi turbina üzemel. Ettől függetlenül a mai forró napon még nagy szükség lesz az önkéntes fogyasztáscsökkentésre" - fogalmazott Magyar Péter.
(MTI)